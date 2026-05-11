Sezonun son El Clásico maçı, Real Madrid için zorlu bir karşılaşma oldu; takım, sahayı domine eden Barcelona karşısında ritmini bulmakta zorlandı. Ev sahibi taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde Vinicius, kanatta topa her dokunduğunda durmak bilmeyen ıslık ve yuhalamalarla karşı karşıya kalarak taraftarların başlıca hedefi haline geldi.

Rakip taraftarlarla çatışmaktan asla çekinmeyen Brezilyalı yıldız, bu provokasyona sözsüz bir yanıt vermeyi tercih etti. Tribünlerin tam önünde duran kanat oyuncusu, bir eliyle "bir", diğer eliyle "beş" işareti yaparken görüldü. Bu hareket, iki İspanyol devinin kıtadaki başarıları arasındaki uçurumu açıkça gösteriyordu. Real Madrid, Barcelona'nın beş şampiyonluğuna karşılık 15 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna sahip.



