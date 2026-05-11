Real Madrid'in Camp Nou'daki El Clásico mağlubiyetinde Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi başarısını hatırlatarak Barcelona taraftarlarını kızdırdı
Vinicius, Camp Nou'daki düşmanca tavırlara tepki gösterdi
Sezonun son El Clásico maçı, Real Madrid için zorlu bir karşılaşma oldu; takım, sahayı domine eden Barcelona karşısında ritmini bulmakta zorlandı. Ev sahibi taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde Vinicius, kanatta topa her dokunduğunda durmak bilmeyen ıslık ve yuhalamalarla karşı karşıya kalarak taraftarların başlıca hedefi haline geldi.
Rakip taraftarlarla çatışmaktan asla çekinmeyen Brezilyalı yıldız, bu provokasyona sözsüz bir yanıt vermeyi tercih etti. Tribünlerin tam önünde duran kanat oyuncusu, bir eliyle "bir", diğer eliyle "beş" işareti yaparken görüldü. Bu hareket, iki İspanyol devinin kıtadaki başarıları arasındaki uçurumu açıkça gösteriyordu. Real Madrid, Barcelona'nın beş şampiyonluğuna karşılık 15 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna sahip.
Avrupa'nın üstünlüğünü hatırlatan bir örnek
Barça'nın galibiyeti, takımın üst üste ikinci La Liga şampiyonluğunu garantilese de, Vinicius, "Avrupa'nın Kralları" unvanını hangi kulübün elinde tuttuğunu kimsenin unutmamasını sağlamak istedi.
Bu etkileşim, Spotify Camp Nou'da zaten gergin geçen karşılaşmaya ayrı bir heyecan kattı. Vinicius için bu, skor tabelasında Álvaro Arbeloa'nın adamları aleyhine sonuçlar çıkarken bile meydan okumayı sürdürmenin bir yoluydu ve başkent kulübünün tarihi mirasını vurguladı.
Barcelona, La Liga şampiyonluğunu garantiledi
Madrid'in 7 numaralı oyuncusunun alaylarına rağmen, gece nihayetinde Blaugrana'ya aitti. Bu zafer, ezeli rakiplerine karşı kazanılan bir galibiyetten çok daha fazlasıydı; şampiyonluk yarışında kesin bir darbe niteliğindeydi.
Hansi Flick, Barça'yı üst üste iki La Liga şampiyonluğuna taşıyarak, Madrid'i lig tablosunda geride bırakan bir iç saha hakimiyeti dönemini başlattı.
Yine gerçek anlamda ikinci sırada
Marcus Rashford, maçın henüz dokuzuncu dakikasında muhteşem bir serbest vuruşla skoru açtı; kısa bir süre sonra ise Ferran Torres, Dani Olmo’nun muhteşem pasının ardından topu üst köşeye göndererek Barça’nın üstünlüğünü ikiye katladı. Barça, maçı 2-0’lık rahat bir galibiyetle tamamlayarak, ligin bitmesine sadece üç maç kala La Liga’nın zirvesinde 14 puanlık bir fark yarattı.
Real, üst üste ikinci sezonunu büyük bir kupa kazanamadan tamamladıktan sonra ciddi bir iç muhasebe yapmalı; Vinicius'un alaycı tavırları ise Barça'nın kutlamalarını gölgelemeyecek gibi görünüyor.