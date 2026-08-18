Real Madrid'in eski futbolcuları Álvaro Benito ve Rafa Alkorta, İspanyol "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programına yaptıkları açıklamalarda, kibir ve gururla başa çıkmanın Portekizli teknik direktörün asıl sınavı olduğunu ortaya koydu.

Benito, Mourinho'nun Kraliyet kulübüne ilk gelişinde teknik direktörlük kariyerinin zirvesinde olduğunu, bunun ise şu anki durumundan farklı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ancak o, büyük yeteneklere sahip bir teknik direktör ve takımın son yıllarda savunma ve hücum organizasyonu açısından yaşadığı sorunun ne olduğunu herkesten daha iyi biliyor."

Benito ayrıca ilk on birin, isim isim, "son derece rekabetçi" olduğunu belirterek, Portekizli teknik direktörün önündeki zorluğun tüm yıldızları sahada uyum içinde ve iş birliği yaparak oynatmak olduğunun altını çizdi.

Álvaro Benito, taktiksel disiplin ve bağlılığın takımın düşüşünü önlemenin tek yolu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Takım her şeyi kazanmaya hazır, ancak bunu başarmak için Mourinho'nun onlardan isteyeceği sorumlulukları yerine getirmeleri gerekecek."

Benito, bu sorumlulukların, savunma ve fiziksel çabanın "yeniden aynı tuzağa düşmemenin" anahtarı olacağını vurguladı.

Benito, Kraliyet kulübünün aynı yolda devam edemeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Bu şekilde çok iyi takımları yenmeyi başarmak son derece zor."