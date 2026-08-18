Kylian Mbappé'nin "Santiago Bernabéu"ya transfer olmasından önce Real Madrid'in soyunma odası tam bir uyum içindeydi, ancak son iki sezonda durum değişti; özellikle Vinicius Junior ile ilan edilmemiş bir güç mücadelesinin varlığıyla birlikte, ki bu durum sahneyi dışarıdan takip eden herkes için apaçık ortadaydı.
Vinicius Junior ile Kylian Mbappé arasındaki rekabetin birçok boyutu var; Fransız oyuncunun Brezilyalı takım arkadaşına bıraktığı ve santrfor mevkisine geçtiği sol kanat pozisyonundan başlayarak, ancak asıl büyük kriz kimlik meselesi etrafında dönüyor (Real Madrid'in bir numaralı adamı kim?).
Mbappé katılmadan önce Vinicius, Real Madrid'in geleceğe yönelik bir numaralı kozuydu ve kulüp yönetimi takımı onun etrafında inşa ediyordu, ancak Mbappé iki sezon içinde gol yağdıran üretkenliği sayesinde ayaklarının altındaki halıyı çekmeyi başardı; bu da Brezilyalı oyuncuyu kısmen sahnenin ön saflarından uzaklaştırdı.
Vinicius, sözleşmesinin yenilenmesi için Real Madrid ile müzakere ederken teraziyi Mbappé ile dengelemeye çalıştı; Bernabéu'da kalmayı kabul etmesi için aynı maaşı almayı şart koştu, ayrıca Fransız takım arkadaşının Saint-Germain'den bedelsiz katıldığında aldığı prime benzer bir yenileme primi talep etti.
Vinicius ile Mbappé arasındaki soyunma odasındaki kızgın mücadele burada bitmiyor, dahası mesele gol hanesini güçlendiren penaltı atışlarını kullanma rekabetine kadar uzanıyor; bu da herhangi bir sezonda Real Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırsa Ballon d'Or hesaplarını etkileyebilecek bir konu.
İkilinin, Real Madrid topu kaybettiğinde baskı yapmak ve geriye dönmek gibi savunma görevlerini yerine getirmedeki ihmali de kimseye gizli değil; bu, Mbappé ve Vinicius'un ortak olduğu ve özellikle büyük maçlarda Madrid ekibinin dengesini olumsuz etkileyen bir durum.