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Real Madrid'in büyük çıkmazı: Mourinho, Ancelotti ve Alonso'yu deviren hayaletle mücadele ediyor

K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
C. Ancelotti
X. Alonso
Real Madrid
La Liga
Şampiyonlar Ligi
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Côte d’Ivoire
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Ölümcül tuzak

Portekizli José Mourinho, Real Madrid'deki ikinci döneminde en büyük mücadelesini veriyor: yıldızların egolarını ve olağanüstü yetenekli bireysel oyuncuları yönetmek. Bu karmaşık dosya, son bir yılda en azından Carlo Ancelotti'nin, Xabi Alonso'nun ve Álvaro Arbeloa'nın son dönemde kökünden çözmeyi başaramadığı bir mesele.

Bu kriz, yeşil sahada olup bitenlerin sınırlarını aşıyor; ancak takımın performansına da net bir şekilde yansıyor ve pratikte büyük kupalardan uzak kalınmasına yol açtı ki bu, Bernabéu için kabul edilemez bir durum.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Mourinho testi

    Real Madrid'in eski futbolcuları Álvaro Benito ve Rafa Alkorta, İspanyol "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programına yaptıkları açıklamalarda, kibir ve gururla başa çıkmanın Portekizli teknik direktörün asıl sınavı olduğunu ortaya koydu.

    Benito, Mourinho'nun Kraliyet kulübüne ilk gelişinde teknik direktörlük kariyerinin zirvesinde olduğunu, bunun ise şu anki durumundan farklı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ancak o, büyük yeteneklere sahip bir teknik direktör ve takımın son yıllarda savunma ve hücum organizasyonu açısından yaşadığı sorunun ne olduğunu herkesten daha iyi biliyor."

    Benito ayrıca ilk on birin, isim isim, "son derece rekabetçi" olduğunu belirterek, Portekizli teknik direktörün önündeki zorluğun tüm yıldızları sahada uyum içinde ve iş birliği yaparak oynatmak olduğunun altını çizdi.

    Álvaro Benito, taktiksel disiplin ve bağlılığın takımın düşüşünü önlemenin tek yolu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Takım her şeyi kazanmaya hazır, ancak bunu başarmak için Mourinho'nun onlardan isteyeceği sorumlulukları yerine getirmeleri gerekecek."

    Benito, bu sorumlulukların, savunma ve fiziksel çabanın "yeniden aynı tuzağa düşmemenin" anahtarı olacağını vurguladı.

    Benito, Kraliyet kulübünün aynı yolda devam edemeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Bu şekilde çok iyi takımları yenmeyi başarmak son derece zor."

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Bireysellik hayaleti

    Kendi adına Rafa Alkorta, başarının taktik çizimlerinden ziyade grubu yönetebilme becerisine bağlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Taktik anlayışın ötesinde, işin özü, iki yıldır bütünleşmiş bir takım olmaktan çok bireysel yeteneklere dayanan bir takımın gidişatını değiştirecek yönetim becerisinde yatıyor."

    Alkorta, "bu egoyu ve bu gururu uzlaştırmanın" "en zor mesele" olduğunu ve önceki teknik direktörlerin hiçbirinin bunu başaramadığını belirtti.

    Buna rağmen Alkorta, Portekizli teknik adama olan güvenini şu sözlerle ifade etti: "Onlara dayanışmanın önemsiz bir şey olmadığını, aksine lig ve kupa şampiyonlukları kazanmak için gerekli bir unsur olduğunu anlatabilecek tek kişi o."

    Benito ise Real Madrid'in kadro yapısının, isimlerin yönetimi konusunda bu sezon şimdiye kadarki en zorlu meydan okumayı dayattığı uyarısında bulunarak şöyle konuştu: "Bellingham, Diomande, Mbappe ve Vini varken, dokunulamayacak dört hücum oyuncunuz var. Prensipte bu, dağılmaya açık bir takım. Peki dengeyi kim sağlayacak? Herkesin sağlaması gerekiyor."

    Benito, Paris Saint-Germain örneğini göstererek şunları söyledi: "Futboldaki bütün efsaneleri yıktılar, çünkü Vitinha, Joao Neves ve Fabian ile son derece hücumcu iki bekle oynuyorlar ve takım dağılmıyor, çünkü herkes baskı yapıyor ve herkes çalışıyor."

  • Hararetli soyunma odası

    Kylian Mbappé'nin "Santiago Bernabéu"ya transfer olmasından önce Real Madrid'in soyunma odası tam bir uyum içindeydi, ancak son iki sezonda durum değişti; özellikle Vinicius Junior ile ilan edilmemiş bir güç mücadelesinin varlığıyla birlikte, ki bu durum sahneyi dışarıdan takip eden herkes için apaçık ortadaydı.

    Vinicius Junior ile Kylian Mbappé arasındaki rekabetin birçok boyutu var; Fransız oyuncunun Brezilyalı takım arkadaşına bıraktığı ve santrfor mevkisine geçtiği sol kanat pozisyonundan başlayarak, ancak asıl büyük kriz kimlik meselesi etrafında dönüyor (Real Madrid'in bir numaralı adamı kim?).

    Mbappé katılmadan önce Vinicius, Real Madrid'in geleceğe yönelik bir numaralı kozuydu ve kulüp yönetimi takımı onun etrafında inşa ediyordu, ancak Mbappé iki sezon içinde gol yağdıran üretkenliği sayesinde ayaklarının altındaki halıyı çekmeyi başardı; bu da Brezilyalı oyuncuyu kısmen sahnenin ön saflarından uzaklaştırdı.

    Vinicius, sözleşmesinin yenilenmesi için Real Madrid ile müzakere ederken teraziyi Mbappé ile dengelemeye çalıştı; Bernabéu'da kalmayı kabul etmesi için aynı maaşı almayı şart koştu, ayrıca Fransız takım arkadaşının Saint-Germain'den bedelsiz katıldığında aldığı prime benzer bir yenileme primi talep etti.

    Vinicius ile Mbappé arasındaki soyunma odasındaki kızgın mücadele burada bitmiyor, dahası mesele gol hanesini güçlendiren penaltı atışlarını kullanma rekabetine kadar uzanıyor; bu da herhangi bir sezonda Real Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırsa Ballon d'Or hesaplarını etkileyebilecek bir konu.

    İkilinin, Real Madrid topu kaybettiğinde baskı yapmak ve geriye dönmek gibi savunma görevlerini yerine getirmedeki ihmali de kimseye gizli değil; bu, Mbappé ve Vinicius'un ortak olduğu ve özellikle büyük maçlarda Madrid ekibinin dengesini olumsuz etkileyen bir durum.

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  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kaptanın yokluğu

    Real Madrid içindeki egoizm krizinin tırmanışı ile soyunma odasında çok sayıda liderin bulunmaması arasında bağlantı kurmamak akıl almaz bir şey; zira Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos ve Nacho Fernandez Bernabeu'dayken Beyazlar'ın bu ölümcül tuzağa düşmesini beklemek zordu.

    Şimdiye gelince, Real önceki isimlerin hepsini kaybetti ve bunlara Dani Carvajal'ı da ekleyebiliriz. Bugün Beyazlar'ın kadrosunda ise soyunma odasında huzuru sağlamak için güvenilebilecek eski neslin bir temsilcisi olarak Thibaut Courtois yer alıyor.

    Real Madrid soyunma odasında alay konusu olan hususlardan biri de birinci kaptan Federico Valverde'nin geçen sezon Aurelien Tchouameni ile takım içindeki en büyük olaya karışmış olması; ayrıca gerek takım arkadaşlarıyla gerekse rakiplerle disiplin sınırlarını aşmaya alışkın olması; tıpkı Alex Baena ile yaşadığı meşhur çatışması gibi.

    Real Madrid'e yeni katılan isimler arasında ise soyunma odasında huzuru sağlama konusunda tecrübeli oyuncular kategorisine yalnızca Bernardo Silva'yı yerleştirebiliriz.

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