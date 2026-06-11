Eğer tüm bu olay önceden ayarlanmışsa, neden Atlético Madrid şehir rakibi Real'i defalarca alenen alay konusu yapabiliyor? Salı akşamı, Kraliyetliler şu anda futbol dünyasının yarısının tartıştığı konuyu kamuoyuna açıkladığında, Rojiblancos tam beş adet gözyaşı döken emoji ile tepki gösterdi: Atleti'nin forveti Julian Alvarez için yapılan ve sonunda reddedilen 150 milyon avroluk teklif.
Çeviri:
Real Madrid'in bu hamlesinde bir şeyler kesinlikle ters gidiyor! Atlético'nun forveti Julian Alvarez'i konu alan bu hararetli transfer pazarlığında, sonunda gerçekten kim gülecek?
Bu transferde bir şeyler çok şüpheli olduğu izlenimini çabucak ve kolayca edinebilirsiniz. Bunun birkaç nedeni var. Çünkü Real Madrid, son iki sezondur şampiyonluk kazanamayan kadrosunda pek çok şeye ihtiyaç duyuyor, ancak kesinlikle bir forvet daha değil. Ve: Atletico'nun, 2024 yazında Manchester City'den 75 milyon euroya transfer olduğundan bu yana 106 resmi maçta 49 gol ve 17 asist kaydeden ve kesinlikle elinden çıkarmak istemediği Arjantinli oyuncu için gelen teklifi reddetmesi hiç de şaşırtıcı değil.
Son olarak: FC Barcelona şimdi elbette aptal durumuna düştü, çünkü uzun süredir Alvarez ile yakından ilgilendiği biliniyordu. The Athletic'egöre, Robert Lewandowski'nin halefini arayan İspanya şampiyonu, Mayıs ayında yaklaşık 100 milyon euro tutarında bir teklif hazırlamıştı.
Real'in şimdi kamuoyuna açıkladığı ve reddedilen 150 milyon avroluk teklif, 26 yaşındaki oyuncunun fiyatını yukarı çekiyor. Çünkü bir şey açık: İtibarını korumak için, 2030 yılına kadar 500 milyon avroluk çıkış maddesi ile sözleşmesi bulunan Alvarez'i, artık belirtilen miktardan daha az bir fiyata satamaz.
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Alvarez'e yapılan teklif, Real Madrid'in akıllıca bir hamlesi mi?
Öyleyse bu, Real ve Pazar günü yeniden seçilen başkan Florentino Perez'in, son zamanlarda ezici üstünlük kuran Katalan ezeli rakibine bir ders vermek ve aynı zamanda üyelere verdikleri sözü tutarak böyle bir teklifte bulunmak için attığı akıllıca bir hamle mi? Olabilir; hatta Real ile Barça arasındaki bitmek bilmeyen çekişmeyi göz önüne alırsak, bu ihtimal oldukça yüksek.
Yine de, tam da Atletico'nun alaycı bir tavırla tepki vermesi, ne Perez'in ne de Real taraftarlarının hoşuna gidecektir. "Eğitimi minnettarlıkla karıştırdınız, ama şüpheye yer bırakmayalım: Size hiçbir şey için teşekkür etmiyoruz," diye yazdı kulüp resmi bir açıklamada. "Julian için herhangi bir teklifi ne inceliyoruz ne de değerlendiriyoruz. FC Barcelona'dan daha fazla güldürdüğünüz için nasıl iyi anlaşmayalım ki." Ve devam ediyor: "Yeni başkanınızla olan iyi ilişkilerinizi göz önünde bulundurursak, belki de akademimizden oyuncu 'çalmayı' bırakabilirsiniz. Çok teşekkürler, Real Madrid."
The Athletic, Atletico kaynaklarına atıfta bulunarak, kulübün Real'in teklifini hiç ciddiye almadığını belirtiyor. Bu, Real'in Barca'yı kızdırmak istediği tezini destekliyor. El Chiringuito'da Atletico Başkanı Enrique Cerezo da şunu açıkça belirtti: "Julian Alvarez satılık değil. Onu vermek istemiyoruz."
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Atlético ile Barcelona arasında gerginlik var
Atletico'nun Real ile aynı çatı altında olduğu ve bu sahte tiyatronun bir parçası olarak karşılığında "Krallara" alay etmesine izin verildiği iddiası da tamamen mantıksız sayılmaz. Zira Atleti ile Real arasında, son yıllarda yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle yoğunlaşan bir rekabet olsa da, son zamanlarda Rojiblancos ile Blaugrana arasında da benzer bir gerginlik hakimdi.
Atletico, Barça'nın Alvarez'e yaptığı planlanan teklifin yayılmasından birkaç gün sonra, bazı "yanlış bilgileri" düzeltmek gerektiğini açıkladı ve yanlış transfer söylentileri içeren bir dizi paylaşım yayınladı. Bunların arasında, süperstar Lamine Yamal karşılığında, kendi evi Estadio Metropolitano'da düzenlenecek bir Bad Bunny konseri için sahte bilet teklifi de vardı.
Kulüp ayrıca Yamal, Pedri ve Raphinha'nın Atlético formaları giymiş fotoğraflarını, transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun "duyuru" tarzında düzenledi. Romano daha önce Alvarez'in transfer talebinde bulunduğu yönündeki söylentileri yaymıştı. Bunun üzerine kulüp şu yorumu yayınladı: "Gördüğünüz her şeye inanmayın, özellikle de konu Barça olduğunda." Atletico ayrıca Katalanlara "iftira kampanyası" açmakla suçladı ve "kendi kendine yayılan dedikodular, sürekli saygısızlık" ve "yalan hikayeler yayan Katalan kulübünün propaganda makinesi"nden bahsetti.
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Alvarez gerçekten ayrılmak isterse ne olur?
Peki, Alvarez gerçekten gitmek isterse – ister Barcelona’ya ister başka bir yere – ne olur? Atlético, 2019’da haftalarca süren tartışmalar ve kamuoyuna yansıyan çekişmelerin ardından kulüpten ayrılan efsane Antoine Griezmann’ın Barça’ya transfer olmasıyla bu konuda zaten bir deneyim yaşamıştı.
O zaman kulüp elbette büyük baskı altında kalır ve sonunda, o zamanlar asla transfer olmayacağını söyleyen Griezmann'da olduğu gibi, bu hikayeden kaybeden olarak çıkabilir. Özellikle de en azından teorik olarak 200 milyon avro ve üzeri gibi absürt derecede yüksek bir teklif geldiğinde, kesinlikle düşünmeye başlayacaktır.
Ancak şu an için Atletico bu konuda iki ateş arasında kalmış durumda ve Real ile Barça'ya karşı hamle yapma şansına sahip. Odak noktası öncelikle Krallara yönelik, çünkü orada işler ciddileşiyor. Jose Mourinho ile Real'i yeniden alışılmış seviyelere taşıması beklenen eski-yeni bir teknik direktör hazır bekliyor.
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Real Madrid'in kadrosunda birkaç sorunlu nokta bulunuyor
Bunun için de takviyeye ihtiyaç var, ancak daha önce de belirtildiği gibi bu ihtiyaç forvet hattında pek yok. Orada Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo, Arda Güler veya Jude Bellingham gibi, üstün yetenekleriyle bir maçı tek başına belirleyebilecek yeterince oyuncu bulunuyor. Ancak Real’in eksikliği, maçın temposunu belirleme ve takımın farklı bölümleri arasında dengeli bir şekilde hareket etme becerisi.
Bunun için, Toni Kroos'un kariyerinin sona ermesi ve Luka Modric'in ayrılmasından bu yana orta sahada açılan boşluğu dolduracak birine ihtiyaç var. Bu şüphesiz kadrodaki en önemli eksiklik, ancak başka eksiklikler de var.
Sağ bek pozisyonunda, Dani Carvajal'ın ayrılmasının ardından, şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan Trent Alexander-Arnold'a rakip olacak bir isim bulunmalı. Sol bek pozisyonunda da yeni bir transfer iyi olurdu, aynı şekilde stoper pozisyonunda da. Orada, Ibrahima Konate'nin transferi kesinleşmiş olmasına rağmen, liderlik vasıflarına sahip, iri ve fiziksel olarak güçlü bir oyuncu aranmalı. Bild gazetesi son olarak, BVB'den Nico Schlotterbeck için yakında bir sözleşme teklifi geleceğini bildirdi. Nisan ayında yapılan sözleşme uzatmasında müzakere edilen çıkış maddesi sayesinde, Real için onu transfer etmek oldukça kolay olacaktır. Ayrıca Manchester City'den Josko Gvardiol'a da ilgi duyulduğu söyleniyor.
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Real Madrid'in transfer ettiği dört oyuncunun dördü de Dünya Kupası'nı seyirci olarak izliyor
Mourinho, Madrid’de devasa bir göreve başlayacak. Kadro sonunda nasıl şekillenirse şekillensin fark etmez. Başkan Perez ile olan çok iyi ilişkisi olmasaydı geri dönmezdi. Portekizli teknik adamın ona bir an önce, şimdilik kamuoyu önünde alçakgönüllü davranmasının daha akıllıca olacağını fısıldaması gerekiyor.
Sonuçta Real'in transfer piyasasında başarılı olduğu günler çok geride kaldı. Geçen yıl Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono ve Alexander-Arnold'un transferleri tam 167,5 milyon avroya mal olmuştu. Önümüzdeki haftalarda bu dörtlü, Dünya Kupası'nı sadece seyirci olarak izleyecek.
Julian Alvarez: Kariyer istatistikleri
Dönem Kulüp Resmi maçlar Goller Asist 2018-2022 River Plate 122 54 31 2022-2024 Manchester City 103 36 19 2024'ten beri Atletico Madrid 106 49 17