Bu transferde bir şeyler çok şüpheli olduğu izlenimini çabucak ve kolayca edinebilirsiniz. Bunun birkaç nedeni var. Çünkü Real Madrid, son iki sezondur şampiyonluk kazanamayan kadrosunda pek çok şeye ihtiyaç duyuyor, ancak kesinlikle bir forvet daha değil. Ve: Atletico'nun, 2024 yazında Manchester City'den 75 milyon euroya transfer olduğundan bu yana 106 resmi maçta 49 gol ve 17 asist kaydeden ve kesinlikle elinden çıkarmak istemediği Arjantinli oyuncu için gelen teklifi reddetmesi hiç de şaşırtıcı değil.

Son olarak: FC Barcelona şimdi elbette aptal durumuna düştü, çünkü uzun süredir Alvarez ile yakından ilgilendiği biliniyordu. The Athletic'e göre, Robert Lewandowski'nin halefini arayan İspanya şampiyonu, Mayıs ayında yaklaşık 100 milyon euro tutarında bir teklif hazırlamıştı.

Real'in şimdi kamuoyuna açıkladığı ve reddedilen 150 milyon avroluk teklif, 26 yaşındaki oyuncunun fiyatını yukarı çekiyor. Çünkü bir şey açık: İtibarını korumak için, 2030 yılına kadar 500 milyon avroluk çıkış maddesi ile sözleşmesi bulunan Alvarez'i, artık belirtilen miktardan daha az bir fiyata satamaz.