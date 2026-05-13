Real Madrid’in bir sonraki başkanı kim olacak? Florentino Pérez’in seçim çağrısının ardından aday olabileceği yönündeki söylentilere tenis efsanesi Rafael Nadal yanıt verdi
Nadal, başkanlık spekülasyonlarını sonlandırdı
İspanya'da yoğun spekülasyonların tenis efsanesini olası adaylıklarla ilişkilendirmesinin ardından Nadal, yaklaşan Real Madrid başkanlık seçimlerinden kamuoyu önünde uzak durdu. Kulübün en ünlü ve sesini en çok duyuran onursal üyelerinden biri olmasına rağmen, "Kil Kortu Kralı" yönetim kuruluna girme olasılığı etrafındaki heyecanı yatıştırmak için harekete geçti.
22 kez Grand Slam şampiyonu olan Nadal, bu söylentilerin taraftarlar arasında daha fazla yayılmadan önce sosyal medyaya başvurarak bunları yalanladı. Nadal, "Beni Real Madrid başkanlığı için olası adaylarla ilişkilendiren haberleri okudum" diye yazdı. "Bu haberlerin doğru olmadığını açıklığa kavuşturmak isterim."
- AFP
Florentino Pérez, seçim söylentilerini alevlendirdi
Mallorca'nın simgesel isminin yaptığı açıklama, mevcut başkan Perez'in kulüpte başkanlık seçimleri yapılacağını resmen duyurmasından sadece bir gün sonra geldi. Bu hamle, potansiyel rakiplerin ortaya çıkmasının önünü açarken, 15 kez Avrupa şampiyonu olan kulübün yeni dönemine kimin liderlik edeceği konusunda hemen tartışmalar başlattı.
Basın toplantısında, uzun süredir görevde olan başkan, belirlenen şartları karşılayan her kulüp üyesinin başkanlık için aday olabileceğini açıkladı. Hem saha içinde hem de saha dışında uzun süreli bir başarı dönemine imza atan Perez, Madrid siyasetinde hâlâ baskın bir figür olmaya devam ediyor, ancak yaptığı açıklama kaçınılmaz olarak yüksek profilli bir halefin kim olacağına dair spekülasyonlara yol açtı.
Tenis efsanesinin neden bu konuyla ilişkilendirildiği
Nadal’ın muazzam kamuoyu görünürlüğü, kulüple olan yakın bağları ve Madrid taraftarları arasındaki ezici popülaritesi göz önüne alındığında, adı kısa sürede İspanyol medyasında ve çevrimiçi tartışmalarda gündeme gelen isimlerden biri haline geldi. Nadal, Santiago Bernabéu’nun VIP locasında sık sık görülmüş ve Merengues’e olan tutkusunu hiçbir zaman gizlememiştir.
Ancak, dünyanın en büyük futbol kulübünü yönetecek küresel bir spor ikonunun romantizmine rağmen, Mallorcalı ikon artık bu yarışa katılmayı kesin olarak reddetti. Başkan olmak için gereken şartlar katı olsa da (20 yıllık üyelik ve önemli bir mali garanti sunmak gibi), birçok kişi Nadal'ın itibarının bu boşlukları doldurabileceğine inanıyordu.
Perez'e başka kim rakip olabilir?
Nadal bu yarışın dışında kalırken, dikkatler mevcut başkana karşı şansını deneyecek diğer potansiyel adaylara yönelmeye başladı. İspanya’da en çok ilgi gören isimlerden biri, mevcut durumu değiştirmek için bir kampanya başlatmayı ciddi olarak düşündüğü bildirilen Enrique Riquelme.
Bu aşamada, Perez'in kendisinin anlamlı bir muhalefetle karşı karşıya kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor, zira "Galacticos" dönemini ve yenilenen Bernabeu'yu inşa eden bu adama rakip olabilecek mali ve siyasi ağırlığa sahip çok az kişi var. Ancak, seçim döngüsünün resmi olarak başlamasıyla birlikte, İspanya'nın başkentindeki siyasi entrikalar daha yeni yeni hız kazanmaya başlıyor.