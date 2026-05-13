İspanya'da yoğun spekülasyonların tenis efsanesini olası adaylıklarla ilişkilendirmesinin ardından Nadal, yaklaşan Real Madrid başkanlık seçimlerinden kamuoyu önünde uzak durdu. Kulübün en ünlü ve sesini en çok duyuran onursal üyelerinden biri olmasına rağmen, "Kil Kortu Kralı" yönetim kuruluna girme olasılığı etrafındaki heyecanı yatıştırmak için harekete geçti.

22 kez Grand Slam şampiyonu olan Nadal, bu söylentilerin taraftarlar arasında daha fazla yayılmadan önce sosyal medyaya başvurarak bunları yalanladı. Nadal, "Beni Real Madrid başkanlığı için olası adaylarla ilişkilendiren haberleri okudum" diye yazdı. "Bu haberlerin doğru olmadığını açıklığa kavuşturmak isterim."