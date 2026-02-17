Real Madrid'in Benfica maçındaki oyuncu puanları: Vinicius Jr son gülen oldu! Irkçılık suçlamalarıyla gölgelenen maçta muhteşem gol, Şampiyonlar Ligi play-off avantajını garantiledi

Benfica maçın başında fırsatlar yakaladı ve Madrid'in kalesini bombardımana tuttu, ancak Thibaut Courtois bir dizi önemli kurtarışla ev sahibi takımı gol atmaktan alıkoydu. Los Blancos'un en iyi fırsatları Trent Alexander-Arnold'un güzel kanat oyunlarından geldi. Alexander-Arnold, Kylian Mbappe'nin tam uzanarak tamamlayamadığı bir topu gönderdi. Fransız oyuncu, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce yakın mesafeden topu direğe çarptırarak gole çok yaklaştı.

Vinicius ikinci yarıda oyunun gidişatını değiştirdi. Brezilyalı oyuncu, rakibini geçip üst köşeye harika bir vuruşla ilk gerçek kaliteli pozisyonu yarattı.

Ancak hemen ardından işler kötüye gitti. Vinicius, Gianluca Prestianni'nin ırkçı bir yorumda bulunduğunu iddia etti ve oyuna devam etmeyi reddederek yedek kulübesine oturdu. Maç 10 dakikalık bir gecikmenin ardından yeniden başladı ve Madrid'in yıldızı sahaya dönerek oyuna etki etmeye devam etti. İki kez kaleci tarafından durdurulan Vinicius, sol kanatta sürekli sorunlar yarattı. Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho da oyundan atılırken, Madrid son dakikalardaki baskıyı atlatarak kritik 1-0 galibiyetini korudu.

GOAL, Estadio da Luz'daki Real Madrid oyuncularını değerlendirdi...