Vinicius Jr GFXGetty/ GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Real Madrid'in Benfica maçındaki oyuncu puanları: Vinicius Jr son gülen oldu! Irkçılık suçlamalarıyla gölgelenen maçta muhteşem gol, Şampiyonlar Ligi play-off avantajını garantiledi

Vinicius Jr, Real Madrid'in Benfica'yı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında 1-0 mağlup ettiği tartışmalı karşılaşmanın tek golünü attı. Brezilyalı forvetin ikinci yarıda attığı golün ardından, Benfica oyuncusunun Vinicius'a ırkçı bir söz söylediği iddiası nedeniyle maç uzun süre durdu. Maç devam etti ve Madrid, kritik bir avantaj elde etti.

Benfica maçın başında fırsatlar yakaladı ve Madrid'in kalesini bombardımana tuttu, ancak Thibaut Courtois bir dizi önemli kurtarışla ev sahibi takımı gol atmaktan alıkoydu. Los Blancos'un en iyi fırsatları Trent Alexander-Arnold'un güzel kanat oyunlarından geldi. Alexander-Arnold, Kylian Mbappe'nin tam uzanarak tamamlayamadığı bir topu gönderdi. Fransız oyuncu, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce yakın mesafeden topu direğe çarptırarak gole çok yaklaştı.

Vinicius ikinci yarıda oyunun gidişatını değiştirdi. Brezilyalı oyuncu, rakibini geçip üst köşeye harika bir vuruşla ilk gerçek kaliteli pozisyonu yarattı.

Ancak hemen ardından işler kötüye gitti. Vinicius, Gianluca Prestianni'nin ırkçı bir yorumda bulunduğunu iddia etti ve oyuna devam etmeyi reddederek yedek kulübesine oturdu. Maç 10 dakikalık bir gecikmenin ardından yeniden başladı ve Madrid'in yıldızı sahaya dönerek oyuna etki etmeye devam etti. İki kez kaleci tarafından durdurulan Vinicius, sol kanatta sürekli sorunlar yarattı. Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho da oyundan atılırken, Madrid son dakikalardaki baskıyı atlatarak kritik 1-0 galibiyetini korudu.

GOAL, Estadio da Luz'daki Real Madrid oyuncularını değerlendirdi...

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2026Getty

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (7/10):

    Madrid'in oyuna ağırlığını koymakta zorlandığı ilk dakikalarda birkaç güzel kurtarış yaptı.

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Gerçekten çok güzel ortalar yaptı ve ilk yarıda Madrid'in en belirgin tehdidi oldu. Ancak ikinci yarıda etkisi azaldı.

    Antonio Rudiger (7/10):

    Bazı paslarında biraz isabetsizdi, ancak bire birlerde harikaydı.

    Dean Huijsen (8/10):

    Herkesten daha fazla pas yaptı, mücadelelerde galip geldi ve hava toplarında iyiydi. Defansta hakimiyet kurdu.

    Alvaro Carreras (6/10):

    Eski kulübü karşısında biraz karışık bir gece geçirdi. Defansif olarak çok fazla destek almamasına rağmen, birkaç kez driplingde yenildi.

  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    Orta saha

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    En iyi maçı değildi. Ara sıra top kaybı yaptı ve Madrid'in istediği savunma desteğini sağlayamadı. Ancak topu iyi ileriye taşıdı.

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Maçta en çok ikili mücadeleyi kaybetti, ancak iki iyi fırsat da yarattı.

    Federico Valverde (7/10):

    Orta saha pozisyonuna geri döndü ve burada çok daha rahat görünüyordu. Etkili bir box-to-box varlığı gösterdi.

    Arda Güler (6/10):

    Her türlü akıllı açıları bulmaya çalıştı ve birkaç iyi şut denemesi yaptı, ancak öldürücü paslar konusunda biraz eksik kaldı.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Saldırı

    Kylian Mbappe (5/10):

    İlk yarıda birkaç iyi fırsatı kaçırdı. İkinci yarıda pek etkili olamadı. Nadir görülen bir kötü gece.

    Vinicius Jr (8/10):

    Tüm gece boyunca mükemmeldi. Rakibine karşı durmaksızın koştu, harika bir gol attı ve birkaç gol daha atabilirdi. Bazı önemli zorlukların üstesinden geldi.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Yedekler ve Menajer

    Brahim Diaz (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Thiago Pitarch (N/A):

    Maçın sonlarında oyuna girdi ve pek bir fark yaratamadı.

    Dani Carvajal (N/A):

    Maçın sonlarında oyuna girdi ve neredeyse kendini bir karmaşaya soktu ama gücünü iyi kullandı.

    Alvaro Arbeloa (7/10):

    En güçlü 11'iyle sahaya çıktı ve onlardan iyi bir performans aldı. Madrid mükemmel değildi, ama etkiliydi ve Bernabeu'ya liderliği geri götürecek.

0