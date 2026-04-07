Los Blancos'un geriye çekilip Bayern'e kontra ataklarla saldırma planı maçın başından itibaren belliydi, ancak bu durum onları Bayern'in arka arkaya gelen baskılarına açık hale getirdi. Dayot Upamecano, Harry Kane'in geriye doğru pasıyla erken bir gol atabilirdi, ancak stoper yakın mesafeden topu ağlara gönderemedi.

Madrid de kontratakta fırsatlar yakaladı ve ilk yarı ilerledikçe hem Vinicius hem de Mbappe, Manuel Neuer'i zorlu kurtarışlara zorladı. Ancak öne geçen taraf Bayern oldu; Kane, Serge Gnabry'ye pas verdi, Gnabry de Luis Diaz'ı savunmanın arkasına sarkıtarak, ilk yarı bitmeden önce kolay bir gol attı.

İkinci yarı başlar başlamaz farkı ikiye çıkardılar; bu kez tüm gece boyunca mükemmel bir performans sergileyen Michael Olise, Kane'e pas verdi ve Kane 25 metreden topu ağlara gönderdi.

Madrid, Vinicius ve Mbappe'nin defalarca ileriye çıkması ve oyuna sonradan giren Jude Bellingham'ın derinlerden gelmesiyle kısa süre sonra hareketlenmeye başladı. Gol geldiğinde, bu golü hak etmişti. Alexander-Arnold, Mbappe'ye açılı bir orta yaptı ve Mbappe topu çizgiye gönderdi. O andan itibaren Vinicius ve Mbappe ikişer gol daha atabilirdi, ancak Diaz ve Olise Bayern adına fırsatları kaçırdı. Sonunda, 2-1'lik skor, bir şekilde, yorucu bir maçın ardından adil bir sonuç gibi geldi.

