Mbappe Vinicius Carreras Real Madrid GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Real Madrid'in Bayern Münih maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Vinicius Jr hayal kırıklığı yaratırken, Alvaro Carreras kabus gibi bir maç geçirdi; Alvaro Arbeloa'nın Şampiyonlar Ligi'nde alınan yenilgide yaptığı önemli kadro seçimleri sonuç vermedi

Real Madrid - Bayern Münih

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'e karşı sahada üstünlük kurmasına rağmen kaçırdığı fırsatların acısını çekti ve 2-1'lik bir mağlubiyet aldı. Vinicius Jr. sayısız gol fırsatını kaçırdı, ancak Kylian Mbappé'nin bir golle farkı azaltmasının ardından Madrid, yarı finale yükselme şansının hâlâ olduğunu düşünüyor.

Los Blancos'un geriye çekilip Bayern'e kontra ataklarla saldırma planı maçın başından itibaren belliydi, ancak bu durum onları Bayern'in arka arkaya gelen baskılarına açık hale getirdi. Dayot Upamecano, Harry Kane'in geriye doğru pasıyla erken bir gol atabilirdi, ancak stoper yakın mesafeden topu ağlara gönderemedi. 

Madrid de kontratakta fırsatlar yakaladı ve ilk yarı ilerledikçe hem Vinicius hem de Mbappe, Manuel Neuer'i zorlu kurtarışlara zorladı. Ancak öne geçen taraf Bayern oldu; Kane, Serge Gnabry'ye pas verdi, Gnabry de Luis Diaz'ı savunmanın arkasına sarkıtarak, ilk yarı bitmeden önce kolay bir gol attı.

İkinci yarı başlar başlamaz farkı ikiye çıkardılar; bu kez tüm gece boyunca mükemmel bir performans sergileyen Michael Olise, Kane'e pas verdi ve Kane 25 metreden topu ağlara gönderdi. 

Madrid, Vinicius ve Mbappe'nin defalarca ileriye çıkması ve oyuna sonradan giren Jude Bellingham'ın derinlerden gelmesiyle kısa süre sonra hareketlenmeye başladı. Gol geldiğinde, bu golü hak etmişti. Alexander-Arnold, Mbappe'ye açılı bir orta yaptı ve Mbappe topu çizgiye gönderdi. O andan itibaren Vinicius ve Mbappe ikişer gol daha atabilirdi, ancak Diaz ve Olise Bayern adına fırsatları kaçırdı. Sonunda, 2-1'lik skor, bir şekilde, yorucu bir maçın ardından adil bir sonuç gibi geldi. 

GOAL, Bernabeu'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Andriy Lunin (5/10):

    Her iki golde de fazla bir şey yapamadı - ikinci golde elini uzatmış olsa bile. Bunun dışında birkaç iyi kurtarış yaptı. 

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Aslında tipik bir performans sergiledi. Bayern'in ilk golünde Diaz'ın yanlış tarafında kaldı, ancak muhteşem bir asistle kendini affettirdi. 

    Antonio Rudiger (6/10):

    Kane geriye çekildiğinde markaj yapacak pek bir şey kalmadı. Yine de topla iyi iş çıkardı. 

    Dean Huijsen (4/10):

    İlk yarıda bir kez hücumda etkili oldu, ancak sonrasında zorlandı. 60. dakikada oyundan alınana kadar Olise'ye karşı hiçbir çözüm bulamadı. 

    Alvaro Carreras (3/10):

    Kabus gibi bir akşam geçirdi. Olise'ye yaklaşamadı ve ikinci golün öncesinde topu kaybetti.

    Orta saha

    Federico Valverde (6/10):

    Oldukça karışık bir performans sergiledi. Alexander-Arnold'a pek destek olmadı ve top hakimiyetinde biraz daha temiz olabilirdi. En iyi gecesi değildi. 

    Thiago Pitarch (5/10):

    Maçın atmosferinden biraz etkilenmiş ve sonuç olarak rakip oyuncular tarafından ezildi. 

    Aurelien Tchouameni (5/10):

    İkinci maçta cezalı kalmasına neden olacak bir sarı kart gördü. Maç onun için çok açık geçti. 

    Arda Güler (7/10):

    Sessiz ama etkili bir performans sergiledi. Mücadeleye hazırdı, top kapma konusunda iyiydi ve dört gol fırsatı yarattı. 

    Saldırı

    Kylian Mbappé (8/10):

    Madrid'in gecenin tek golünü attı ve ev sahibi takımın geçiş hücumlarında sürekli bir tehdit oluşturdu. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Koşarken çok etkiliydi ancak şutlarında biraz tutarsızdı. Skoru 2-0'a getirebilecekken kaleciyi çalımlamaya çalışmak gibi tuhaf bir karar verdi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Jude Bellingham (7/10):

    Orta sahadan dinamizm ve fiziksel güç kattı. Etkileyici bir performans sergiledi. 

    Eder Militao (6/10):

    Neredeyse iki gol atıyordu - bir şekilde - ama savunmada biraz gevşekti. 

    Brahim Diaz (5/10):

    20 dakikalık vasat performansında pek varlık gösteremedi. 

    Alvaro Arbeloa (5/10):

    Genç Thiago'yu ilk 11'de oynatmayı tercih etti, ancak Bellingham'ın yedek kulübesinden çıkıp ne kadar güçlü bir performans sergilediği göz önüne alındığında bu bir hataydı. Bunun dışında yıldızlarına güvendi ve Los Blancos'un deplasmanda büyük bir performans sergilemesi gerekse bile bu sonucu kabul edecek gibi görünüyor. Henüz bitmedi. 

