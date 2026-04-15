Thomas Hindle

Real Madrid'in Bayern Münih maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Eduardo Camavinga, ne yapıyorsun? Aptalca bir kırmızı kart, kaotik geçen rövanş maçındaki yenilgiyle Blancos'un Şampiyonlar Ligi umutlarını suya düşürdü

Eduardo Camavinga'nın bir anlık çılgınlığı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e toplamda 6-4 yenilerek Real Madrid'in geri dönüş umutlarını suya düşürdü. Fransız oyuncu, maçın sonlarında gördüğü kırmızı kartla başa baş giden karşılaşmayı tamamen altüst etti. Bayern, maçın sonlarında attığı iki golle bu durumu lehine çevirerek o geceki maçı 4-3 kazandı ve kaotik geçen karşılaşmanın ardından Los Blancos, pek çok pişmanlıkla evine döndü.

Ancak durum farklı da olabilirdi. Madrid, rüya gibi bir başlangıç yaptı – her ne kadar bu fırsat onlara adeta hediye edilmiş olsa da. Maçın başlamasından 60 saniye bile geçmeden Manuel Neuer, anlaşılmaz bir şekilde Arda Güler’in ayaklarına pas attı ve Güler 30 metreden boş kaleye topu gönderdi. Ancak Bayern buna cevap verdi. Golü oldukça basitti. Joshua Kimmich, topu üst direğin altından içeriye doğru ortaladı. Alex Pavlovic, Andriy Lunin'i kenara itti ve kafayla golü attı.

Ancak Los Blancos, Şampiyonlar Ligi kalitesini gösterdi. Güler, 30. dakikada yine sahneye çıktı ve Neuer'in uzanmış elinden geçerek üst köşeye bir serbest vuruş gönderdi. Ve sonra işler çılgınlığa dönüştü. Bayern'in birkaç iyi penaltı talebi reddedildi. Harry Kane, ceza sahasının hemen içinden gol atarak tüm şikayetleri telafi etti.

Kylian Mbappe, klasik bir kontra atakta topu ağlara göndererek toplam skoru yeniden eşitledi ve ikinci yarı, çoğu kişinin beklediği gibi bir mücadeleye dönüştü. Madrid geriye çekildi ve kontra ataklarla gol aradı. Net gol fırsatları çok azdı. Her iki kaleci de zorlandı, ancak net bir gol fırsatı hiçbir zaman gelmedi.

Aslında, aptalca bir hareket maçı açtı. Camavinga, topu alıp Bayern'in serbest vuruşunu geciktirdiğinde zaten sarı kartlıydı. Hakem tereddüt etmeden ikinci sarı kartı gösterdi. Bu, maçı açtı ve Bayern bundan yararlandı. Diaz, içe doğru kesip uzak köşeye açılı bir şut göndererek öldürücü darbeyi vurdu. Michael Olise son dakikalarda bir gol daha ekledi ve Madrid, disiplinsizliğini pişmanlık duyarak, artık kesinlikle kupa kazanamadan bitecek bir sezonla yüzleşmek zorunda kaldı.

GOAL, Allianz Arena'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Andriy Lunin (5/10):

    Bir hatası Bayern'e ilk golünü hediye etti, ancak diğer üç golde yapabileceği hiçbir şey yoktu.

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Tam bir Trent performansıydı. Topla bazen gerçekten saçma sapan şeyler yaptı, ama savunmada da zayıftı.

    Eder Militao (6/10):

    Bayern'in ikinci golünde Kane'i gözden kaçırdı. Bunun dışında ikili mücadelelerde oldukça iyiydi ve pas dağıtımı da yeterince iyiydi.

    Antonio Rudiger (5/10):

    Bayern'in hareketli dörtlüsü tarafından pozisyonundan uzaklaştırıldı. Bayern'in ilk golünde de Pavlovic'i daha etkili bir şekilde marke edebileceğini düşünecektir.

    Ferland Mendy (6/10):

    Bir saat boyunca gerçekten iyi bir performans sergiledi. Olise'yi olabildiğince sessiz tuttu ve ileriye doğru da bazı ataklar yaptı. Sonra gücü tükendi.

    Orta saha

    Arda Güler (7/10):

    İlk golünü muhteşem bir şekilde attı. İkincisi ise daha da iyiydi. Bolca gol fırsatı yarattı.

    Federico Valverde (6/10):

    Topun her iki tarafında da iyi bir performans sergiledi ve orta sahada gerçek bir mücadele yaşanmasını sağladı.

    Jude Bellingham (8/10):

    Box-to-box rolünde muazzamdı. Topu geri kazandı, ileriye taşıdı ve iyi pas dağıttı.

    Brahim Diaz (6/10):

    Sıkı çalıştı, birkaç fırsat yarattı ve 60. dakikada oyundan çıktı. Yeterince iyi oynadı.


    Saldırı

    Kylian Mbappé (7/10):

    Kontratakta çok tehlikeliydi. Bir gol attı, Neuer'i düzenli olarak zorladı. Vini'ye bir veya iki kez pas verse asist yapardı.

    Vinicius Jr (6/10):

    Mbappe'nin golünü hazırlayan güzel bir pas attı. İlk yarı bitmeden hemen önce topu direğe çarptırdı. İkinci yarıda pek bir şey yapamadı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Eduardo Camavinga (3/10):

    İki dakika boyunca iyi görünüyordu, ardından aptalca bir kırmızı kart gördü ve bu da takımının beraberliği kaybetmesine neden oldu.

    Thiago Pitarch (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Franco Mastantuono (Yok):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Alvaro Arbeloa (5/10):

    Basit tuttu ve temelde en iyi 11'ini seçti. Kararlarını daha iyi hale getiremezdi - sadece bireysel anlarda hayal kırıklığı yaşadı. Bu işi şimdi sürdürebilecek mi?

