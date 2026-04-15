Real Madrid'in Bayern Münih maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Eduardo Camavinga, ne yapıyorsun? Aptalca bir kırmızı kart, kaotik geçen rövanş maçındaki yenilgiyle Blancos'un Şampiyonlar Ligi umutlarını suya düşürdü

Ancak durum farklı da olabilirdi. Madrid, rüya gibi bir başlangıç yaptı – her ne kadar bu fırsat onlara adeta hediye edilmiş olsa da. Maçın başlamasından 60 saniye bile geçmeden Manuel Neuer, anlaşılmaz bir şekilde Arda Güler’in ayaklarına pas attı ve Güler 30 metreden boş kaleye topu gönderdi. Ancak Bayern buna cevap verdi. Golü oldukça basitti. Joshua Kimmich, topu üst direğin altından içeriye doğru ortaladı. Alex Pavlovic, Andriy Lunin'i kenara itti ve kafayla golü attı.

Ancak Los Blancos, Şampiyonlar Ligi kalitesini gösterdi. Güler, 30. dakikada yine sahneye çıktı ve Neuer'in uzanmış elinden geçerek üst köşeye bir serbest vuruş gönderdi. Ve sonra işler çılgınlığa dönüştü. Bayern'in birkaç iyi penaltı talebi reddedildi. Harry Kane, ceza sahasının hemen içinden gol atarak tüm şikayetleri telafi etti.

Kylian Mbappe, klasik bir kontra atakta topu ağlara göndererek toplam skoru yeniden eşitledi ve ikinci yarı, çoğu kişinin beklediği gibi bir mücadeleye dönüştü. Madrid geriye çekildi ve kontra ataklarla gol aradı. Net gol fırsatları çok azdı. Her iki kaleci de zorlandı, ancak net bir gol fırsatı hiçbir zaman gelmedi.

Aslında, aptalca bir hareket maçı açtı. Camavinga, topu alıp Bayern'in serbest vuruşunu geciktirdiğinde zaten sarı kartlıydı. Hakem tereddüt etmeden ikinci sarı kartı gösterdi. Bu, maçı açtı ve Bayern bundan yararlandı. Diaz, içe doğru kesip uzak köşeye açılı bir şut göndererek öldürücü darbeyi vurdu. Michael Olise son dakikalarda bir gol daha ekledi ve Madrid, disiplinsizliğini pişmanlık duyarak, artık kesinlikle kupa kazanamadan bitecek bir sezonla yüzleşmek zorunda kaldı.

