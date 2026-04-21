Vinicius Mbappe Real Madrid
Tom Maston

Çeviri:

Real Madrid'in Alavés maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Kylian Mbappé ve Vinicius Jr, Bernabéu'daki yuhalamaları sustururken, Blancos galibiyetsizlik serisini sonlandırarak La Liga şampiyonluğu için zayıf da olsa umutlarını canlı tuttu

Real Madrid - Deportivo Alaves

Real Madrid, dört maçlık galibiyetsizlik serisini geride bırakarak Salı günü Alaves'i 2-1 mağlup etti ve La Liga'daki zayıf şampiyonluk umutlarını canlı tuttu. Kylian Mbappé ve Vinicius Jr.'ın golleriyle galibiyete ulaşan Álvaro Arbeloa'nın takımı, en azından önümüzdeki 24 saat için lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Ev sahibi taraftarların oyuncularına yönelik yüksek sesli ıslıkları eşliğinde Madrid maça yavaş başladı; Alvaro Carreras'ın üstten atılan uzun bir pasla yakalandığı pozisyonda, Dean Huijsen, Lucas Boye'nin şutunu engellemek için tetikte olmak zorunda kaldı. Bu arada, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan konuk takım maça kendinden emin bir tavırla başlarken, Andriy Lunin, Toni Martinez'in yerden gelen şutunu çeldi.

Ancak Madrid, 30. dakikada Mbappe'nin 20 metreden çektiği şutun Alaves kalecisi Antonio Sivera'yı geçerek ağlara gitmesiyle skoru açtı. Bu gol, Los Blancos'u da canlandırmış gibi görünüyordu. Mbappe, Sivera'nın ellerine sert bir şut gönderdi, Trent Alexander-Arnold'un şutu az farkla üstten dışarı çıktı ve Eder Militao'nun şutu üst direğe çarptı, ancak bu pozisyonda sakatlanan Militao, devre arasına kısa bir süre kala oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Alaves de kendi fırsatlarını yaratmaya devam etti ve Martinez arka arkaya iki kez gole çok yaklaştı; önce direğe çarptı, ardından Lunin'in kurtardığı bir vole vuruşu yaptı. Ancak Madrid, ikinci yarının başlarında Vinicius'un 25 metreden attığı şutla maçı garantiledi ve ilk düdükten beri onu yuhalayanları susturdu.

Bu gol, Arbeloa'yı bir dizi değişiklik yapmaya itti ve oyuna giren Brahim Diaz'ın şutu hemen çizgiden uzaklaştırıldı. Ancak bu değişiklikler Madrid'in ritmini biraz kaybetmesine neden oldu ve Alaves ataklarını sürdürdü. Lunin, Martinez'in sert şutunu uzaklaştırmak için tekrar devreye girdi, ardından Victor Parada dalış kafasıyla direği vurdu.

Martinez, uzatma dakikalarında Lunin'i zekice bir vuruşla geçerek sonunda golünü attı, ancak bu gol çok az ve çok geç geldi.

GOAL, Bernabeu'daki Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

  Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports

    Kaleci ve Savunma

    Andriy Lunin (6/10):

    Top kontrolü her zaman mükemmel değildi ama birkaç sağlam kurtarış yaptı. Golde hiçbir şansı yoktu.

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Madrid'in hareketliliğini sürdürmesi ve takım arkadaşlarına alan açması için muhteşem paslar attı. İspanya'daki hayatına yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra gelişmeye devam ediyor.

    Eder Militao (7/10):

    Savunmada büyük bir soğukkanlılık gösterdi ve topu üst direğe çarptırarak gol atamamasının şanssızlığı yaşadı. Yarı zamanından kısa bir süre önce sahadan çıkmasına neden olan bir başka sakatlık geçirmesi çok talihsizdi.

    Dean Huijsen (7/10):

    Maçın başlarında Boye'yi durdurmak için hazırdı ve o andan itibaren pek zorlanmadı. Topu orta sahaya etkili bir şekilde aktardı.

    Alvaro Carreras (5/10):

    Maçın başında üstten gelen bir topta yakalandı ve savunmada hiçbir zaman tamamen rahat görünmedi. Sol kanatta bazı hücum üstünlükleri yaratmaya yardımcı oldu.

    • Reklam
  FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALAVES

    Orta saha

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Madrid orta sahasının merkezinde hakimiyet kurdu ve düzenli olarak topu geri kazandı. İkinci yarının başında dalış kafasıyla neredeyse gol atıyordu.

    Fede Valverde (6/10):

    Sağ kanatta yaklaşık üç farklı pozisyon arasında geçiş yaparak sürekli hareket halindeydi. Dizine sert bir darbe aldı ancak bunu atlatmayı başardı.

    Jude Bellingham (7/10):

    Sürekli sağ kanada kayarak, vatandaşı Alexander-Arnold ile iyi bir uyum sergiledi. Birkaç tehlikeli orta yaptı ancak bunlar gole dönüşmedi.

    Arda Güler (6/10):

    Daha sakin geçen maçlarından biriydi. Markajından birkaç kez güzel kaçışlar yaptı ancak kayda değer bir pozisyon yaratamadı.

  FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALAVES

    Saldırı

    Kylian Mbappé (7/10):

    Alaves savunmasını zaman zaman gölgeleri kovalayan, çalımlar, numaralar ve hız patlamalarıyla dolu bir performans sergiledi. Ancak, açılış golü için yaptığı hayali vuruşun defleksiyonla ağlara gitmesi büyük şans oldu.

    Vinicius Jr (7/10):

    Maçın başında birkaç kez boşuna koşular yaptı ancak oldukça istikrarlı bir tehdit oluşturdu. İkinci yarı başlarında muhteşem bir vuruşla galibiyeti garantiledi.

  Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Antonio Rüdiger (5/10):

    Sakatlanan Militao'nun yerine oyuna girdikten sonra hiçbir zaman ikna edici olamadı. Takım arkadaşlarına kıyasla bariz bir soğukkanlılık eksikliği sergiledi.

    Brahim Diaz (6/10):

    İlk dokunuşlarından birinde neredeyse gol atıyordu ve Bellingham'ın yerine oyuna girdikten sonra rakip kaleye tehdit oluşturdu.

    Franco Mastantuono (5/10):

    Güler'in yerine oyuna girdikten sonra oyuna dahil olmakta zorlandı.

    Eduardo Camavinga (4/10):

    Sahaya çıktığında yuhalandı ve bu durum özgüvenini gerçekten etkilemiş gibi görünüyordu. Kendi ceza sahası çevresindeki hataları nedeniyle Alaves'in maçın sonlarında birkaç fırsat yaratmasına neden oldu.

    Dani Carvajal (6/10):

    Neredeyse Vinicius'u zorlu bir alçak ortayla buldu ve sahada kaldığı yarım saat içinde birkaç önemli savunma katkısı yaptı.

    Alvaro Arbeloa (6/10):

    Görevini yerine getirdi ve bazı önemli oyuncuların ikinci yarının büyük bir bölümünde dinlenmesini sağladı. Alaves'in yarattığı fırsatların sayısından memnun olmayacaktır, ancak sonuç en azından pozisyonundaki baskıyı biraz hafifletiyor.

