Real Madrid'in Alavés maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Kylian Mbappé ve Vinicius Jr, Bernabéu'daki yuhalamaları sustururken, Blancos galibiyetsizlik serisini sonlandırarak La Liga şampiyonluğu için zayıf da olsa umutlarını canlı tuttu

Ev sahibi taraftarların oyuncularına yönelik yüksek sesli ıslıkları eşliğinde Madrid maça yavaş başladı; Alvaro Carreras'ın üstten atılan uzun bir pasla yakalandığı pozisyonda, Dean Huijsen, Lucas Boye'nin şutunu engellemek için tetikte olmak zorunda kaldı. Bu arada, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan konuk takım maça kendinden emin bir tavırla başlarken, Andriy Lunin, Toni Martinez'in yerden gelen şutunu çeldi.

Ancak Madrid, 30. dakikada Mbappe'nin 20 metreden çektiği şutun Alaves kalecisi Antonio Sivera'yı geçerek ağlara gitmesiyle skoru açtı. Bu gol, Los Blancos'u da canlandırmış gibi görünüyordu. Mbappe, Sivera'nın ellerine sert bir şut gönderdi, Trent Alexander-Arnold'un şutu az farkla üstten dışarı çıktı ve Eder Militao'nun şutu üst direğe çarptı, ancak bu pozisyonda sakatlanan Militao, devre arasına kısa bir süre kala oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Alaves de kendi fırsatlarını yaratmaya devam etti ve Martinez arka arkaya iki kez gole çok yaklaştı; önce direğe çarptı, ardından Lunin'in kurtardığı bir vole vuruşu yaptı. Ancak Madrid, ikinci yarının başlarında Vinicius'un 25 metreden attığı şutla maçı garantiledi ve ilk düdükten beri onu yuhalayanları susturdu.

Bu gol, Arbeloa'yı bir dizi değişiklik yapmaya itti ve oyuna giren Brahim Diaz'ın şutu hemen çizgiden uzaklaştırıldı. Ancak bu değişiklikler Madrid'in ritmini biraz kaybetmesine neden oldu ve Alaves ataklarını sürdürdü. Lunin, Martinez'in sert şutunu uzaklaştırmak için tekrar devreye girdi, ardından Victor Parada dalış kafasıyla direği vurdu.

Martinez, uzatma dakikalarında Lunin'i zekice bir vuruşla geçerek sonunda golünü attı, ancak bu gol çok az ve çok geç geldi.

