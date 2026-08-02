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Real Madrid ile yenilesin mi yoksa Arsenal'e mi gitsin? Vinicius Junior'ın geleceği için en doğru karar ne?

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Vinicius Junior
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Arsenal - M.City
Arsenal
M.City
Community Shield
Arsenal - Coventry City
Coventry City
Premier Lig
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Zor bir soru

Futbolda bir an gelir, oyuncu zirveye ulaşır ve ardından kendini oraya ulaşmaktan daha zor bir soruyla karşı karşıya bulur: Şanını yazdığı yerde kalmaya devam mı etmeli, yoksa farklı bir tarih yazma fırsatı verecek yeni bir meydan okuma arayışıyla ayrılmalı mı?

İşte Vinicius Junior'ın şu anda karşı karşıya olduğu soru bu.

Zira Brezilyalı yıldız, 2018'de kendini kanıtlamak arayışıyla Real Madrid'e gelen o genç oyuncu değil artık; en büyük kupaların kazanılmasına katkıda bulunduktan ve Avrupa ekibinin şanını yaratan kritik anlarda sahnede yer aldıktan sonra dünyanın en önde gelen yıldızlarından biri ve son yıllarda kulübün tarihindeki en önemli oyunculardan biri haline geldi.

Ancak Kylian Mbappe'nin gelişi, Vinicius'un sözleşme yenilemesi konusundaki anlaşmazlık ve Arsenal'e transfer olma ihtimali; bütün bu etkenler oyuncuyu gerçek bir yol ayrımına getirdi.

Peki Real Madrid'de kalmak mı en doğru karar olur, yoksa Arsenal'e gitmek, kariyerinin bu aşamasında ihtiyaç duyduğu adımı mı temsil eder?

  • Vinicius: Madrid'de ona ne kaldı?

    Vinicius'un Real Madrid'deki kariyerine baktığımızda, herhangi bir futbol yıldızının hayal edebileceği neredeyse her şeyi başarmış bir oyuncu görüyoruz.

    Kraliyet kulübüne geldiği günden itibaren, kademeli olarak genç bir yetenekten takımın en önemli yıldızlarından birine dönüştü ve ardından en büyük maçlarda belirleyici bir oyuncu haline geldi.

    Real Madrid'deki yıllarında Vinicius, ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi, üçü İspanya La Liga, aynı sayıda FIFA Kulüpler Dünya Kupası, üçü İspanya Süper Kupası olmak üzere ayrıca bir İspanya Kral Kupası ve iki UEFA Süper Kupası olmak üzere toplam 14 şampiyonluk kazandı.

    Ancak Vinicius'un değeri kazandığı şampiyonlukların sayısıyla özetlenemez; asıl bu kupalardaki etkisi onu ortaya koyuyor.

    2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool karşısında galibiyet golünü attı, ardından 2024 finalinde Borussia Dortmund karşısında yeniden gol kaydetti ve son yıllarda Real Madrid'in başarılarıyla özdeşleşen en öne çıkan isimlerden biri oldu.

    Ayrıca dünyanın en iyi oyuncusuna verilen "The Best" ödülünü kazanarak, artık Real Madrid'de yalnızca sıradan bir yıldız olmadığını, aksine dünya futbolunun tahtı için rekabet edebilecek bir oyuncu haline geldiğini kanıtladı.

    İşte bu yüzden, Vinicius'un şimdi kendisine sorması gereken soru "Real Madrid ile şampiyonluklar kazanabilir miyim?" değil, "Burada istediğim şeylerin çoğunu başardıktan sonra ne arıyorum?" olmalı.

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  • Denklemi değiştiren Mbappe

    Dünyanın en dikkat çekici oyuncularından biri olan Kylian Mbappe'nin gelişini Real Madrid'in kutlaması gayet doğaldı, ancak Fransız yıldızın varlığı Vinicius'a hem sahada hem de saha dışında yeni bir gerçeklik dayattı.

    Zira Mbappe doğası gereği sol taraftan hareket edip oradan derinliğe açılmayı tercih ediyor; bu da Vinicius'un tehlike yaratmak için en büyük özgürlüğü bulduğu alanın ta kendisi.

    Dolayısıyla Brezilyalı, önceki yıllarında alışkın olduğu alana artık sahip olamaz oldu ve favori bölgesinde hareket etmeyi tercih eden başka bir oyuncunun varlığına uyum sağlamak zorunda kaldı.

    Mesele taktiksel boyutta kalmadı, takım içindeki bazı nüfuz alanlarına da uzandı.

    Örneğin penaltılar, herhangi bir takım içinde yıldıza özel bir konum kazandıran araçlardan biriydi ve Mbappe'nin gelişiyle Fransız bu alanda da daha fazla varlık gösterir hale geldi; Vinicius bunu, takım içindeki ağırlık merkezinin kaymasının bir parçası olarak görebilir.

    İşte asıl sorun burada ortaya çıkıyor.

    Çünkü Vinicius artık sahada Mbappe'nin ardında kalmakla kalmıyor, aynı zamanda ışıkların büyüklüğü, takım içindeki konum ve Ballon d'Or yarışı bakımından da onun gerisinde kalıyor; aynı zamanda takım arkadaşının gelişinden bu yana istisnai bir mali statü elde ettiğini de görüyor.

    Vinicius açısından mesele, kendisinden sonra gelen oyuncunun öncelik sahibi olması gibi görünebilir; oysa Real Madrid en başarılı dönemlerinden birini inşa ederken Brezilyalı zaten oradaydı.

  • Maaş: sadece rakamlardan ibaret değil

    Belki de bu yüzden, Vinicius'un yeni sözleşmesine dair anlaşmazlık yalnızca maddi açıdan değerlendirilemez.

    Zira oyuncu, kendisini Mbappe'nin bulunduğu konumda görüyorsa, sözleşmesinin de bu konumu yansıtmasını istemesi son derece doğaldır.

    Vinicius'un kendi açısından güçlü bir gerekçesi var; zira Real Madrid'e olgunlaşmış bir yıldız olarak gelmedi, aksine kulüp bünyesinde gelişti, baskıya göğüs gerdi, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmada belirleyici bir oyuncu haline geldi ve ardından dünya futbolunun zirvesine ulaştı.

    Bu nedenle, kulübün Mbappe'ye olağanüstü bir mali statü tanımaya hazır olduğunu, kendisinin ise aynı muameleyi görmediğini fark ettiğinde, geleceği ve projedeki yeri hakkında sorular sormaya başlaması gayet doğaldır.

    İşte tam bu noktada Arsenal, olası bir adres olmanın ötesine geçiyor.

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  • Arsenal: İlk adam olarak dönme fırsatı

    Arsenal'e transfer olması, Vinicius'a Real Madrid'de elde etmesi güçleşen bir şeyi sağlayabilir: bu statü için doğrudan bir rakibi olmadan bir numaralı yıldız olmak.

    Madrid'de Mbappe her başarılı sezonda güçlü bir şekilde var olmaya devam edecek ve Fransız oyuncunun adı, dünyanın en iyi oyuncusu tartışmalarının vazgeçilmez bir parçası olacak.

    Arsenal'de ise Vinicius'un hücum projesindeki en büyük isim, sistemin etrafında kurulduğu oyuncu ve taraftarların şampiyonluk umutlarını bağladığı yıldız olması bekleniyor.

    Bu da ona kendi kişisel mirasını inşa etmesi için daha büyük bir fırsat sunabilir.

    Zira Arsenal, Vinicius'un liderliğinde büyük bir başarıya ulaşırsa, bu başarıyı Brezilyalı oyuncunun adıyla bağdaştırmak kolay olacaktır; oysa Real Madrid'de kendisini, kendi takımı içinde dahi ışıkları paylaşmak için Mbappe ile rekabet etmek zorunda bulabilir.

  • Yeni motivasyonlar

    Bu, belki de Vinicius'un kararında en önemli etken olabilir; zira oyuncu Real Madrid ile neredeyse her şeyi kazandı.

    Arsenal'de ise sıfırdan başlayacak, ama bu kez futbol olgunluğunun zirvesinde.

    Önünde, kariyerinde ilk kez Premier Lig'i kazanma hedefi olacak ve Arsenal'i en büyük hayale ulaştırmaya çalışacak: Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak.

    İşte tam da burada Vinicius, Madrid'de kısmen kaybetmiş olabileceği bir şeyi bulabilir: Yeni bir motivasyon.

    Real Madrid'de kazanılacak her yeni kupa, devasa bir başarı siciline yapılan bir ekleme olacaktı; Arsenal'de ise her kupa, yeni bir tarih yazmanın bir parçası olacak.

    Arsenal'i tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan oyuncu olmak ya da kulübü İngiliz futbolunun zirvesine geri döndürüp ardından Avrupa şanına ulaştıran yıldız olmak, kişisel düzeyde, zaten dolup taşan Real Madrid kupa vitrinine yeni bir şampiyonluk eklemekten çok daha büyük bir miras olabilir.

  • Arsenal projesi: Neden şimdi?

    Daha da önemlisi, Arsenal bir başlangıç noktası arayan bir takım değil. Kulüp, Premier Lig şampiyonluğunu kazandı, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı ve kıtanın en güçlü takımlarından biri haline geldi; Mikel Arteta ise teknik anlamda istikrarlı bir projeye liderlik etmeyi sürdürüyor.

    Dolayısıyla Vinicius, kendisinden bir inşa süreci başlatmasının isteneceği bir kulübe değil, hâlihazırda zirvenin eşiğinde duran ve ona son adımı attıracak yıldızı arayan bir takıma transfer olacak.

    Buna karşılık Real Madrid, José Mourinho ile birlikte yeni bir dönem içerisine giriyor; takımda değişiklikler ve kadroda bir yenilenme söz konusu ve şampiyonlukları geri kazanabilecek yeni bir kuşak inşa etme çabası içinde.

    İşte bu da, ayrılık zamanlamasını Vinicius için uygun kılabilir; çünkü eğer bu kararı verirse Real Madrid'den formunun ve değerinin zirvesindeyken ayrılacak ve geçiş dönemindeki bir takıma değil, rekabete hazır bir projeye katılacak.

  • En iyi karar hangisi?

    Real Madrid'de kalmak her zaman en güvenli seçenek olacaktır, ancak belki de artık en heyecan verici olanı değil.

    Zira Madrid'de Vinicius kazanmaya devam edecek, fakat Mbappe ile statü, ışıklar ve Ballon d'Or uğruna sürekli bir rekabetin gölgesinde yaşayacak.

    Arsenal'de ise risk daha büyük, ancak olası kazanımlar da o denli devasa.

    Orada Vinicius, değerini yansıtan bir maaş, bir numaralı yıldız rolü, parlamak için daha geniş bir alan ve hepsinden önemlisi motivasyonunu yeniden alevlendirecek yeni bir meydan okuma elde edebilir.

    Real Madrid'den ayrılmak acı verici olabilir ve Arsenal projesi başarısız olursa oyuncu pişmanlık duyabilir; ancak buna karşılık, oradaki başarısı Madrid'deki mirasından hiç de aşağı kalmayacak bir miras yaratabilir.

    Bu nedenle, Real Madrid Vinicius'u geleceğe yönelik projesinin temel direklerinden biri olduğuna ikna edemezse ve kulüp Mbappe'yi hem mali hem de yıldızlık açısından daha üst bir konumda tutmaya devam ederse, Arsenal'e gitmek Brezilyalı yıldızın geleceği için en iyi karar olabilir.

    Çünkü Vinicius artık yalnızca yeni bir şampiyonluk peşinde değil, kazanmak için yeni bir sebep arıyor.

    Arsenal'de ise henüz gerçekleştirmediği hayali önünde bulabilir: Madrid'de tahtı paylaşan iki yıldızdan biri olarak kalmak yerine, büyük bir takımı tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan yıldız olmak ve adını İngiltere Ligi tarihine yazdırmak.

    Belki de Vinicius için tarih yazdığı yerden ayrılıp, tek başına kendi adına yeni bir zafer yazabileceği bir yer aramanın zamanı gelmiştir.

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