Futbolda bir an gelir, oyuncu zirveye ulaşır ve ardından kendini oraya ulaşmaktan daha zor bir soruyla karşı karşıya bulur: Şanını yazdığı yerde kalmaya devam mı etmeli, yoksa farklı bir tarih yazma fırsatı verecek yeni bir meydan okuma arayışıyla ayrılmalı mı?

İşte Vinicius Junior'ın şu anda karşı karşıya olduğu soru bu.

Zira Brezilyalı yıldız, 2018'de kendini kanıtlamak arayışıyla Real Madrid'e gelen o genç oyuncu değil artık; en büyük kupaların kazanılmasına katkıda bulunduktan ve Avrupa ekibinin şanını yaratan kritik anlarda sahnede yer aldıktan sonra dünyanın en önde gelen yıldızlarından biri ve son yıllarda kulübün tarihindeki en önemli oyunculardan biri haline geldi.

Ancak Kylian Mbappe'nin gelişi, Vinicius'un sözleşme yenilemesi konusundaki anlaşmazlık ve Arsenal'e transfer olma ihtimali; bütün bu etkenler oyuncuyu gerçek bir yol ayrımına getirdi.

Peki Real Madrid'de kalmak mı en doğru karar olur, yoksa Arsenal'e gitmek, kariyerinin bu aşamasında ihtiyaç duyduğu adımı mı temsil eder?