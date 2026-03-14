Florentino PerezGetty Images
Falko Blöding

Çeviri:

Real Madrid ile sözleşme çoktan imzalanmış: FC Bayern, çok rağbet gören bir defans oyuncusu konusunda eli boş döndü

Real Madrid, başarılı bir gelecek için hazırlıklarını sürdürüyor – bu durum, iki Alman devinin de hoşuna gitmiyor.

Bir basın haberine göre, İspanya'nın rekor şampiyonu Real Madrid, İspanya'nın en büyük yeteneklerinden birini kadrosuna katma yarışında galip geldi.

  • Marca gazetesi, 16 yaşındaki Victory Okorie'nin yaz aylarında LaLiga'daki rakiplerinden Deportivo Alaves'ten La Fabrica gençlik akademisine transfer olacağını yazıyor.

    Genç oyuncu, büyük bir gelecek vaadi olarak görülüyor ve bu nedenle de çok rağbet görüyordu. Marca'ya göre, Real'in ezeli rakibi FC Barcelona ve komşusu Atletico Madrid'in yanı sıra, iki Alman dev kulübü FC Bayern Münih ve Borussia Dortmund da genç oyuncuyu kadrolarına katmak için yarışmış. Ancak Okorie'nin Real Madrid'i tercih ettiği ve sözleşmesini çoktan imzaladığı belirtiliyor.

  • Victory Okorie, İspanya U16 Milli Takımı oyuncusu

    Okorie, stoper pozisyonunda kendini evinde hissediyor ve dikkat çekici derecede olgun bir oyun tarzıyla göze çarpıyor. Ayrıca yaşına göre fiziksel olarak son derece gelişmiş durumda. Şubat ayından bu yana İspanya U16 Milli Takımı'nda yer alıyor ve bu kadroda üç maça çıktı.

    Real'in profesyonel takımının savunmasında orta vadede büyük değişiklikler yaşanması bekleniyor: Sık sık sakatlıklarla boğuşan David Alaba ve Antonio Rüdiger'in sözleşmeleri yaz aylarında sona eriyor ve takımda kalıp kalmayacakları en azından şüpheli.

    Geçtiğimiz yaz, başkent kulübü Dean Huijsen'i (AFC Bournemouth'tan 62,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında geldi) geleceğe yönelik genç bir stoper olarak kadrosuna kattı.

  • Real Madrid'in rekor transferleri:

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Jude BellinghamOrta sahaBorussia Dortmund2023127 milyon euro
    Eden HazardOrta sahaFC Chelsea2019120,8 milyon euro
    Gareth BaleForvetTottenham Hotspur2013101 milyon euro
    Cristiano RonaldoForvetManchester United200994 milyon euro
    Aurelien TchouameniOrta sahaAS Monaco202280 milyon euro
    Zinedine ZidaneOrta sahaJuventus200177,5 milyon euro
    James RodriguezOrta sahaAS Monaco201475 milyon euro
    KakaOrta sahaAC Milan200967 milyon euro
    Luka JovicForvetEintracht Frankfurt201963 milyon euro
    Dean HuijsenDefansAFC Bournemouth202462,5 milyon euro
