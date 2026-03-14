Bir basın haberine göre, İspanya'nın rekor şampiyonu Real Madrid, İspanya'nın en büyük yeteneklerinden birini kadrosuna katma yarışında galip geldi.
Real Madrid ile sözleşme çoktan imzalanmış: FC Bayern, çok rağbet gören bir defans oyuncusu konusunda eli boş döndü
Marca gazetesi, 16 yaşındaki Victory Okorie'nin yaz aylarında LaLiga'daki rakiplerinden Deportivo Alaves'ten La Fabrica gençlik akademisine transfer olacağını yazıyor.
Genç oyuncu, büyük bir gelecek vaadi olarak görülüyor ve bu nedenle de çok rağbet görüyordu. Marca'ya göre, Real'in ezeli rakibi FC Barcelona ve komşusu Atletico Madrid'in yanı sıra, iki Alman dev kulübü FC Bayern Münih ve Borussia Dortmund da genç oyuncuyu kadrolarına katmak için yarışmış. Ancak Okorie'nin Real Madrid'i tercih ettiği ve sözleşmesini çoktan imzaladığı belirtiliyor.
Victory Okorie, İspanya U16 Milli Takımı oyuncusu
Okorie, stoper pozisyonunda kendini evinde hissediyor ve dikkat çekici derecede olgun bir oyun tarzıyla göze çarpıyor. Ayrıca yaşına göre fiziksel olarak son derece gelişmiş durumda. Şubat ayından bu yana İspanya U16 Milli Takımı'nda yer alıyor ve bu kadroda üç maça çıktı.
Real'in profesyonel takımının savunmasında orta vadede büyük değişiklikler yaşanması bekleniyor: Sık sık sakatlıklarla boğuşan David Alaba ve Antonio Rüdiger'in sözleşmeleri yaz aylarında sona eriyor ve takımda kalıp kalmayacakları en azından şüpheli.
Geçtiğimiz yaz, başkent kulübü Dean Huijsen'i (AFC Bournemouth'tan 62,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında geldi) geleceğe yönelik genç bir stoper olarak kadrosuna kattı.
Real Madrid'in rekor transferleri:
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Jude Bellingham Orta saha Borussia Dortmund 2023 127 milyon euro Eden Hazard Orta saha FC Chelsea 2019 120,8 milyon euro Gareth Bale Forvet Tottenham Hotspur 2013 101 milyon euro Cristiano Ronaldo Forvet Manchester United 2009 94 milyon euro Aurelien Tchouameni Orta saha AS Monaco 2022 80 milyon euro Zinedine Zidane Orta saha Juventus 2001 77,5 milyon euro James Rodriguez Orta saha AS Monaco 2014 75 milyon euro Kaka Orta saha AC Milan 2009 67 milyon euro Luka Jovic Forvet Eintracht Frankfurt 2019 63 milyon euro Dean Huijsen Defans AFC Bournemouth 2024 62,5 milyon euro