Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak karşılaşma yaklaşırken, Harry Kane'in sağlık durumu Bayern Münih'i endişelendiriyor
Milli maç arası, sakatlık endişelerini beraberinde getiriyor
Bayern, bu hafta sonu lig maçlarına dönüşünde Kane'in oynayıp oynayamayacağı konusunda endişeli bir bekleyiş içinde. 32 yaşındaki oyuncu, İngiltere'nin Japonya ile oynadığı ve Three Lions'ın 1-0 mağlup olduğu son hazırlık maçında forma giyememişti; İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ise bu kararı "hafif bir sakatlık" nedeniyle alınan bir önlem olarak nitelendirmişti. Başlangıçtaki iyimserliğe rağmen, forvetin Bavyera'ya dönmesiyle durum daha karmaşık hale geldi. Almanya'daki Sky Sports'a göre Kane, dinlenmeyi gerektirecek kadar ciddi bir ayak bileği rahatsızlığı yaşıyor ve Cumartesi günü Freiburg ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.
İngiltere kaptanı için alınacak önlemler
İngiltere milli takım yönetimi, milli maç arası sırasında bu sakatlığın ciddiyetini hafifletmeye çalıştı, ancak dikkatler Kane'in kulübü için uzun vadede oynayıp oynayamayacağına kaydı. İngiltere'nin resmi X hesabından yayınlanan bir açıklamada, forvet oyuncusuyla ilgili durum şu şekilde netleştirildi: "Harry Kane, antrenmanda yaşadığı ufak bir sorun nedeniyle tedbir amaçlı olarak bu akşam dinlendiriliyor, ancak kadroda kalarak daha ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor."
UCL zaferi hâlâ öncelikli hedef
Kane'i Freiburg maçında muhtemelen yedek bırakma kararı, iyi düşünülmüş bir karardır. Bayern, lig maçından sadece üç gün sonra Bernabeu'da Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağına odaklanmış durumda. Kulüp yetkilileri, İspanya deplasmanına forvetlerinin yüzde 100 formda çıkmasını çok istiyor. Bundesliga şampiyonluk yarışında 9 puan farkla lider olan ve Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında yer alan kulüp yönetimi, Uli Hoeness'in geçtiğimiz günlerde "250 milyon euro değerinde" olduğunu söylediği bir oyuncuyu uzun süreli bir sakatlık riskine atmak istemiyor.
Şimdi ne olacak?
Kane sakatlığından kurtulmaya devam ederken, Bayern Cumartesi günü Freiburg ile oynayacağı maça hazırlanacak. Bayern şu anda Bundesliga'da Borussia Dortmund'un dokuz puan önünde lider durumda. Bu maçın ardından, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşmak üzere İspanya'ya gidecekler.