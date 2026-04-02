Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak karşılaşma yaklaşırken, Harry Kane'in sağlık durumu Bayern Münih'i endişelendiriyor

Bayern, bu hafta sonu lig maçlarına dönüşünde Kane'in oynayıp oynayamayacağı konusunda endişeli bir bekleyiş içinde. 32 yaşındaki oyuncu, İngiltere'nin Japonya ile oynadığı ve Three Lions'ın 1-0 mağlup olduğu son hazırlık maçında forma giyememişti; İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ise bu kararı "hafif bir sakatlık" nedeniyle alınan bir önlem olarak nitelendirmişti. Başlangıçtaki iyimserliğe rağmen, forvetin Bavyera'ya dönmesiyle durum daha karmaşık hale geldi. Almanya'daki Sky Sports'a göre Kane, dinlenmeyi gerektirecek kadar ciddi bir ayak bileği rahatsızlığı yaşıyor ve Cumartesi günü Freiburg ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.