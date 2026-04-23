Real Madrid, iki önemli oyuncusunun sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olmasıyla çifte sakatlık darbesiyle sarsıldı

Bu durum Los Blancos için tam bir felaket, zira bu sakatlıklar ikilinin birkaç hafta sahalardan uzak kalmasına neden olacak. Militao, Salı günü Alaves ile oynanan maçta sahadan çıkmak zorunda kalırken, Güler’in Perşembe günkü antrenmana katılmaması ilk endişeleri uyandırdı ve bu endişeler daha sonra yapılan tetkiklerle doğrulandı.

Kulübün resmi açıklamasında, "Real Madrid Tıp Servisi tarafından oyuncumuz Arda Güler üzerinde bugün yapılan testlerin ardından, sağ bacağındaki femur bisepsinde kas yaralanması teşhisi kondu. Gelişmeler takip ediliyor" denildi.

Bu arada Los Blancos, Militao'nun durumu hakkında da bir güncelleme yayınladı: "Real Madrid Tıp Servisi tarafından oyuncumuz Eder Militao üzerinde bugün yapılan testlerin ardından, sol bacağındaki biseps femoris kasında kas yaralanması teşhisi kondu. Gelişmeler bekleniyor."