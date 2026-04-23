Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid, iki önemli oyuncusunun sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olmasıyla çifte sakatlık darbesiyle sarsıldı
Real Madrid için ağır bir darbe
Militao ve Güler'in 2025-26 sezonunun geri kalanında forma giyemeyeceği haberinin ardından, Real Madrid'in sezonun sonlarında bir çıkış yakalama umutları büyük bir darbe aldı. Perşembe günü yapılan tıbbi muayeneler, her iki oyuncunun da ikinci derece hamstring yırtığı geçirdiğini ve iyileşme süresinin üç ila dört hafta olacağını doğruladı.
- Getty Images Sport
Kritik bir dönemde savunma ve yaratıcılıkta kilit rol oynayan isimler sahalardan uzak kaldı
Bu durum Los Blancos için tam bir felaket, zira bu sakatlıklar ikilinin birkaç hafta sahalardan uzak kalmasına neden olacak. Militao, Salı günü Alaves ile oynanan maçta sahadan çıkmak zorunda kalırken, Güler’in Perşembe günkü antrenmana katılmaması ilk endişeleri uyandırdı ve bu endişeler daha sonra yapılan tetkiklerle doğrulandı.
Kulübün resmi açıklamasında, "Real Madrid Tıp Servisi tarafından oyuncumuz Arda Güler üzerinde bugün yapılan testlerin ardından, sağ bacağındaki femur bisepsinde kas yaralanması teşhisi kondu. Gelişmeler takip ediliyor" denildi.
Bu arada Los Blancos, Militao'nun durumu hakkında da bir güncelleme yayınladı: "Real Madrid Tıp Servisi tarafından oyuncumuz Eder Militao üzerinde bugün yapılan testlerin ardından, sol bacağındaki biseps femoris kasında kas yaralanması teşhisi kondu. Gelişmeler bekleniyor."
Sağlık personeli, aceleye getirilmiş bir dönüş yerine uzun vadeli sağlığı önceliklendiriyor
Diario AS’nin haberlerine göre, kulübün sağlık ekibi her iki yıldızın rehabilitasyonunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Dünya Kupası’na sadece birkaç hafta kalmışken, La Liga sezonunun son iki haftası için oyuncuları aceleye getirerek daha fazla komplikasyon riskine girmek istenmiyor.
Bunun yerine, öncelik, Brezilyalı savunma oyuncusu ve Türk oyun kurucunun bu yazki milli takım görevleri için %100 formda olmalarını sağlamaya kaydı. İkili, şimdi Valdebebas'ta gelecek sezon öncesinde uzun vadeli form tutmayı amaçlayan yapılandırılmış bir rehabilitasyon programına başlayacak.
- Getty Images Sport
Kadro derinliği sınanırken şampiyonluk umutları sönüyor
Militao ve Güler’in sakatlıkları, Real Madrid’in 9 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Barcelona’dan La Liga şampiyonluğunu almak için zorlu bir mücadeleye gireceği anlamına geliyor. Birkaç kilit oyuncunun eksikliği nedeniyle Madrid yönetimi, gelecekte benzer krizlerin yaşanmasını önlemek amacıyla yaklaşan yaz transfer dönemi öncesinde kadro derinliğini ve transfer stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. Real Madrid, Cuma akşamı Real Betis ile karşılaşmak üzere Sevilla'ya gidecek. Son sağlık haberlerinin ardından bu maç, eskisinden çok daha zorlu hale geldi.