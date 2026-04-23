Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Yosua Arya

Çeviri:

Real Madrid, iki önemli oyuncusunun sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olmasıyla çifte sakatlık darbesiyle sarsıldı

Real Madrid
A. Guler
Eder Militao
La Liga

Real Madrid, Eder Militao ve Arda Güler’in sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olmasıyla büyük bir darbe aldı. İkili, ikinci derece hamstring yırtığı geçirdi; bu durum, Álvaro Arbeloa’yı sezonun son haftalarında savunma konusunda zor durumda bıraktı.

  • Real Madrid için ağır bir darbe

    Militao ve Güler'in 2025-26 sezonunun geri kalanında forma giyemeyeceği haberinin ardından, Real Madrid'in sezonun sonlarında bir çıkış yakalama umutları büyük bir darbe aldı. Perşembe günü yapılan tıbbi muayeneler, her iki oyuncunun da ikinci derece hamstring yırtığı geçirdiğini ve iyileşme süresinin üç ila dört hafta olacağını doğruladı.

    • Reklam
  RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    Kritik bir dönemde savunma ve yaratıcılıkta kilit rol oynayan isimler sahalardan uzak kaldı

    Bu durum Los Blancos için tam bir felaket, zira bu sakatlıklar ikilinin birkaç hafta sahalardan uzak kalmasına neden olacak. Militao, Salı günü Alaves ile oynanan maçta sahadan çıkmak zorunda kalırken, Güler’in Perşembe günkü antrenmana katılmaması ilk endişeleri uyandırdı ve bu endişeler daha sonra yapılan tetkiklerle doğrulandı.

    Kulübün resmi açıklamasında, "Real Madrid Tıp Servisi tarafından oyuncumuz Arda Güler üzerinde bugün yapılan testlerin ardından, sağ bacağındaki femur bisepsinde kas yaralanması teşhisi kondu. Gelişmeler takip ediliyor" denildi.

    Bu arada Los Blancos, Militao'nun durumu hakkında da bir güncelleme yayınladı: "Real Madrid Tıp Servisi tarafından oyuncumuz Eder Militao üzerinde bugün yapılan testlerin ardından, sol bacağındaki biseps femoris kasında kas yaralanması teşhisi kondu. Gelişmeler bekleniyor."

  • Sağlık personeli, aceleye getirilmiş bir dönüş yerine uzun vadeli sağlığı önceliklendiriyor

    Diario AS’nin haberlerine göre, kulübün sağlık ekibi her iki yıldızın rehabilitasyonunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Dünya Kupası’na sadece birkaç hafta kalmışken, La Liga sezonunun son iki haftası için oyuncuları aceleye getirerek daha fazla komplikasyon riskine girmek istenmiyor.

    Bunun yerine, öncelik, Brezilyalı savunma oyuncusu ve Türk oyun kurucunun bu yazki milli takım görevleri için %100 formda olmalarını sağlamaya kaydı. İkili, şimdi Valdebebas'ta gelecek sezon öncesinde uzun vadeli form tutmayı amaçlayan yapılandırılmış bir rehabilitasyon programına başlayacak.

  Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports

    Kadro derinliği sınanırken şampiyonluk umutları sönüyor

    Militao ve Güler’in sakatlıkları, Real Madrid’in 9 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Barcelona’dan La Liga şampiyonluğunu almak için zorlu bir mücadeleye gireceği anlamına geliyor. Birkaç kilit oyuncunun eksikliği nedeniyle Madrid yönetimi, gelecekte benzer krizlerin yaşanmasını önlemek amacıyla yaklaşan yaz transfer dönemi öncesinde kadro derinliğini ve transfer stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. Real Madrid, Cuma akşamı Real Betis ile karşılaşmak üzere Sevilla'ya gidecek. Son sağlık haberlerinin ardından bu maç, eskisinden çok daha zorlu hale geldi.

La Liga
Real Betis crest
Real Betis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA