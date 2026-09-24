Real Madrid, Ibrahima Konaté'nin Fransa Milli Takımı'nda görevdeyken bağ sakatlığı yaşadığını açıkladı

Real Madrid, Konaté'ye "kulübün sağlık ekibi tarafından sağ bacağındaki kollateral bağ sakatlığı teşhisi konduğunu" doğrulayan resmi bir açıklama yayımladı. Haber, bu yaz Liverpool'dan bonservissiz olarak kulübe katılan savunmacı için acı bir darbe oldu.

Get French Football News'e göre, "Yokluğunun ne kadar süreceğine ilişkin henüz herhangi bir bilgi verilmedi." Konaté, İspanya kariyerine tüm kulvarlarda oynanan yedi maçın tamamına ilk 11'de başlayarak mükemmel bir giriş yapmıştı. La Liga'da 540 dakika oynadı ve Şampiyonlar Ligi'nde 90 dakikayı tamamladı. Gösterdiği performans, ona başlangıçta Zinédine Zidane'dan Fransa'nın yaklaşan Uluslar Ligi maçları için davet getirmişti.