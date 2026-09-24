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Real Madrid, Ibrahima Konaté'nin Fransa Milli Takımı'nda görevdeyken bağ sakatlığı yaşadığını açıkladı
Yeni transfere sakatlık darbesi
Real Madrid, Konaté'ye "kulübün sağlık ekibi tarafından sağ bacağındaki kollateral bağ sakatlığı teşhisi konduğunu" doğrulayan resmi bir açıklama yayımladı. Haber, bu yaz Liverpool'dan bonservissiz olarak kulübe katılan savunmacı için acı bir darbe oldu.
Get French Football News'e göre, "Yokluğunun ne kadar süreceğine ilişkin henüz herhangi bir bilgi verilmedi." Konaté, İspanya kariyerine tüm kulvarlarda oynanan yedi maçın tamamına ilk 11'de başlayarak mükemmel bir giriş yapmıştı. La Liga'da 540 dakika oynadı ve Şampiyonlar Ligi'nde 90 dakikayı tamamladı. Gösterdiği performans, ona başlangıçta Zinédine Zidane'dan Fransa'nın yaklaşan Uluslar Ligi maçları için davet getirmişti.
- AFP
Fransa, yedek ismi kadroya çağırdı
Sakatlığın ardından Fransa Futbol Federasyonu, perşembe sabahı Konaté'nin yerine Manchester United savunmacısı Leny Yoro'nun kadroya alındığını doğruladı. Konaté, Arsenal'ın William Saliba'sının yokluğunu değerlendirerek Zinédine Zidane yönetiminde yeniden ilk 11'de yer bulmayı umuyordu. Daha önce Dünya Kupası sırasında da sıralamada geriye düşmüştü; burada Maxence Lacroix, yedek seçenek olarak sık sık tercih edilmişti.
Parisli savunmacı şimdi Madrid'e dönecek ve burada kulübün sağlık ekibi önümüzdeki dönemde tedavi programını takip edecek. Günün erken saatlerinde, milli takım kampından gelen ilk haberler bunun yalnızca hafif bir diz burkulması olduğunu öne sürmüştü, ancak son güncelleme daha ciddi bir bağ sorununun bulunduğunu doğruluyor.
İyileşme sürecine dair çelişkili haberler
Kulüp, dönüşü için net bir tarih vermekten kaçınsa da İspanyol medya kuruluşları farklı değerlendirmelerde bulundu. İspanyol gazetesi Sport, sakatlığın ilk başta korkulduğu kadar ciddi olmadığını belirterek, Liverpool'daki başarılı döneminde bir İngiltere Premier League şampiyonluğu ve üç yerel kupa kazanan Konaté'nin, diz problemleri geçmişine rağmen yalnızca iki hafta sahalardan uzak kalabileceğini öne sürdü. Haberde, 10 Ekim'deki Villarreal-La Liga maçına yetişebileceği iddia edildi.
Ancak Mundo Deportivo, tam olarak iyileşmesinin sağlanması için sahalara dönüşünün gecikebileceğini vurgulayarak bu iyimser takvime şüpheyle yaklaştı.
- AFP
Real Madrid için sırada ne var?
Konaté, mevcut milli ara sırasında sakatlanan ikinci Real Madrid oyuncusu oldu ve tedavi odasında Federico Valverde'ye katıldı. Yerel futbol yeniden başladığında Real Madrid teknik ekibini zorlu bir görev bekliyor. Ekip, her iki kilit oyuncunun da fiziksel durumuna ilişkin daha net bilgi beklerken, yaklaşan fikstürü atlatmak için kadro derinliğine güvenmek zorunda kalacak.
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