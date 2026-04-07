Real Madrid'i mağlup etti ve Ronaldo ile anlaşmazlığa düştü... "Guardiola'nın bir numaralı düşmanı" vefat etti

Kalp krizi geçirdikten sonra durumu başlangıçta stabil olsa da, geçen Cuma günü ikinci bir kalp krizi geçirmesinin ardından durumu ciddi şekilde kötüleşti.

Geçen Pazar sabahı, Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesinden yetkililer, Lucescu'nun sağlık durumunun kötüleştiğini belirten bir açıklama yaptı ve bunun üzerine gece boyunca yoğun bakım ünitesine nakledildi.

Sağlık Bakanı Alexandru Rogopet, Lucescu'nun durumunun "kritik" olduğunu açıkladı ve kısa bir süre sonra Lucescu yapay komaya alındı. Pazar gecesi geç saatlerde, PAOK'un teknik direktörü Razvan da dahil olmak üzere oğulları hastaneye gelerek babalarına son vedalarını ettiler.

Lucescu, Dinamo Bükreş'te oynamış ve 1970 Dünya Kupası da dahil olmak üzere 64 kez milli takımda forma giymişti, ancak şöhreti antrenörlüğe yöneldiğinde önemli ölçüde arttı.

Lucescu, Romanya tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Romanya, İtalya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya'da teknik direktörlük yapan Lucescu, Şahtar'da geçirdiği 12 yıl boyunca tarihe adını yazdırdı ve 8 lig şampiyonluğu, 7 kupa ve bir UEFA Kupası kazandı.