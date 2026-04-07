Real Madrid'i mağlup etti ve Ronaldo ile anlaşmazlığa düştü... "Guardiola'nın bir numaralı düşmanı" vefat etti

Bugün Salı günü, birçok Avrupa ülkesinde büyük başarılar elde eden ve Real Madrid'den Avrupa Süper Kupası'nı kazanan efsanevi teknik direktör vefat etti.
"AS" gazetesi, "Guardiola'nın bir numaralı düşmanı" olarak tanımladığı Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun, milli takım teknik direktörlüğünden istifa etmesinden birkaç gün sonra, 80 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesinden yapılan resmi açıklamada, Mircea Lucescu'nun 7 Nisan 2026 Salı günü saat 20:30 sularında (yerel saat) vefat ettiği duyuruldu.