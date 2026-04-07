بيب جوارديولا
Abobakr El Mokadem

Real Madrid'i mağlup etti ve Ronaldo ile anlaşmazlığa düştü... "Guardiola'nın bir numaralı düşmanı" vefat etti

M. Lucescu
P. Guardiola
Romanya
İspanya

Eğitim alanında büyük başarılar elde etti

 Bugün Salı günü, birçok Avrupa ülkesinde büyük başarılar elde eden ve Real Madrid'den Avrupa Süper Kupası'nı kazanan efsanevi teknik direktör vefat etti.

"AS" gazetesi, "Guardiola'nın bir numaralı düşmanı" olarak tanımladığı Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun, milli takım teknik direktörlüğünden istifa etmesinden birkaç gün sonra, 80 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.

 Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesinden yapılan resmi açıklamada, Mircea Lucescu'nun 7 Nisan 2026 Salı günü saat 20:30 sularında (yerel saat) vefat ettiği duyuruldu.

    Ölümden önce durum ciddi şekilde kötüleşti

     Kalp krizi geçirdikten sonra durumu başlangıçta stabil olsa da, geçen Cuma günü ikinci bir kalp krizi geçirmesinin ardından durumu ciddi şekilde kötüleşti.

     Geçen Pazar sabahı, Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesinden yetkililer, Lucescu'nun sağlık durumunun kötüleştiğini belirten bir açıklama yaptı ve bunun üzerine gece boyunca yoğun bakım ünitesine nakledildi.

    Sağlık Bakanı Alexandru Rogopet, Lucescu'nun durumunun "kritik" olduğunu açıkladı ve kısa bir süre sonra Lucescu yapay komaya alındı. Pazar gecesi geç saatlerde, PAOK'un teknik direktörü Razvan da dahil olmak üzere oğulları hastaneye gelerek babalarına son vedalarını ettiler.

    Lucescu, Dinamo Bükreş'te oynamış ve 1970 Dünya Kupası da dahil olmak üzere 64 kez milli takımda forma giymişti, ancak şöhreti antrenörlüğe yöneldiğinde önemli ölçüde arttı.

     Lucescu, Romanya tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Romanya, İtalya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya'da teknik direktörlük yapan Lucescu, Şahtar'da geçirdiği 12 yıl boyunca tarihe adını yazdırdı ve 8 lig şampiyonluğu, 7 kupa ve bir UEFA Kupası kazandı.

    Luchesko ile Guardiola arasındaki kriz

     Barcelona ile oynanan maçın ardından Pep Guardiola'nın basın toplantısına dalarak, Barcelona'nın kendi gollerinden birine yol açan topu geri vermediği için "Utanç!" diye bağırdığı an, hâlâ hafızalarda yerini koruyor.

     Bu olayın ardından gazete onu Guardiola'nın bir numaralı düşmanı olarak nitelendirse de, Pep ve Mircea daha sonra karşılıklı saygıya dayalı sağlam bir dostluk kurdular.

    Lucescu, Inter Milan'da Ronaldo'yu da çalıştırdı, ancak kişilik farklılıkları nedeniyle onunla anlaşamadı.

     Türkiye'de ise Galatasaray ile 2000 yılında Monako'da Real Madrid'i yenerek Avrupa Süper Kupası'nı kazanarak en büyük başarılarından birini elde etti.

    Ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş ile Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı, ancak bu başarının ardından Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde başarısız bir dönem yaşadı.

  • Luchescu'nun son durağı

    Son görevi, ilk görevinden 38 yıl sonra yeniden başına geçtiği Romanya milli takımını çalıştırmaktı. Takım, Dünya Kupası elemeleri play-off'larına kadar yükselmiş olsa da, yarı finalde Türkiye'ye yenilmesi Romanyalıların Dünya Kupası'na katılma şansını elinden aldı.

     Birkaç saat sonra Lucescu'nun ayrılığı açıklandı ve daha da kötüsü, Romanya futbolunun efsanelerinden birinin hayatını sonlandıran bir kalp krizi geçirdiği haberi geldi.

