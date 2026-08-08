Rodri, temmuz ayının sonundaki o günlerde Katalonya'daydı; Costa Brava'da, müzakerelerde kilit bir unsur olduğu ortaya çıkan birinin düğününe katılmıştı.

Böylece, bu durumu değerlendiren orta saha oyuncusu, Barcelona'nın sportif projesini doğrudan dinlemek için Deco ile görüşmeyi kabul etti. Toplantı, ünlü beş yıldızlı otellerden birinin odasında yapıldı ve yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Orada sportif direktör bizzat projeyi, Rodri'nin takım içinde üstleneceği rolü ve Flick'in kendi fikirleri ile oyun anlayışı içinde ona verdiği önemi anlattı; Barcelona onu yeni projenin temel bir parçasına dönüştürmek istiyordu.

Bu görüşme, İspanyol milli oyuncunun bakış açısını tamamen değiştirdi. O zamana kadar temaslarda en fazla yol kat etmiş olan kulüp Real Madrid'di ve Rodri kulübün teklifini dinleyip onlarla görüşmeler yapmıştı, ancak asla nihai onayını vermemişti.

Deco ile yapılan toplantının ardından duygular gözle görülür şekilde değişti ve Barcelona görüşmeden oldukça memnun ayrıldı; yine de bu büyüklükte bir transferi sonuçlandırmak için tek bir toplantının yeterli olmadığının da farkındaydı.

O andan itibaren, çok daha az göze çarpan başka bir çalışma başladı; Deco oyuncuyla sürekli temas halinde kalırken, Flick belirleyici bir rol üstlendi. Alman teknik direktör, Rodri ile birçok kez bizzat konuşarak ondan ne beklediğini ve takım içinde üstleneceği rolü ona anlattı.

Bu ayrıntı, Barcelona'nın sportif direktörü ile Alman teknik direktör arasında var olan büyük uyumu muhteşem biçimde yansıtıyor; ikili, onunla anlaşmayı tamamlamak için tam bir uyum içinde çalışıyor.

Ayrıca bir teknik direktörün doğrudan bir oyuncuyla iletişime geçmesi alışılmış bir durum değil; oyuncu, ezeli rakip tarafından da çok yakından takip ediliyordu, ancak Barcelona sürece mümkün olan en yüksek seviyede dahil olmanın vaktinin geldiğini gördü.