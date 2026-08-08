Manchester City'nin yıldızı Rodri, Real Madrid'in kadrosunu güçlendirmeye çok yakındı; ancak Barcelona'nın sürpriz bir şekilde devreye girmesiyle oyuncunun rotası Camp Nou kalesine döndü.
Rodri transferinde şaşırtıcı olan, transferin kendisi değil, müzakerelerin baştan sona yürütülüş biçimindeki gizlilikti.
Her şey birkaç saat içinde çözülmüş gibi görünse de, bunun arkasında sonunda oyuncuyu ikna etmeye yönelik uzun bir çalışma vardı; üstelik bu anlaşma bugün itibarıyla henüz nihai olarak sonuçlanmış değil.
"Sport" gazetesi, Barcelona'nın neredeyse hiç sızıntı olmadan ve tam bir gizlilik içinde işleri kendi lehine çevirmeyi başardığını aktardı.
Gazete, müzakerelerin neredeyse nihai olarak sonuçlanma yoluna girmesinin ardından, transfere dair bir dizi özel ayrıntıyı ortaya koydu.
İşlerin nasıl geliştiğini anlamak için geçen 30 Temmuz'a dönmek gerekiyor. Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Hırvatistan'da birkaç günlük dinlenmenin tadını çıkardıktan sonra, Barcelona'nın kampına katılmak üzere doğrudan Birmingham'a gitme imkânına sahipti; ancak farklı bir karar aldı ve önce Barcelona'ya döndü, takımın geri kalan kafilesiyle birlikte yola çıkmadan önce orada bir günden biraz fazla kaldı.