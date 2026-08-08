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Real Madrid'i kandıran perde arkası: Gizli toplantı Rodri'yi Barcelona'ya taşıdı

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La Liga
Barcelona
Real Madrid
M.City
Deco
Rodri
İspanya

Barcelona, Rodri transferinde Real Madrid'i nasıl geride bıraktı?

Manchester City'nin yıldızı Rodri, Real Madrid'in kadrosunu güçlendirmeye çok yakındı; ancak Barcelona'nın sürpriz bir şekilde devreye girmesiyle oyuncunun rotası Camp Nou kalesine döndü.

Rodri transferinde şaşırtıcı olan, transferin kendisi değil, müzakerelerin baştan sona yürütülüş biçimindeki gizlilikti. 

Her şey birkaç saat içinde çözülmüş gibi görünse de, bunun arkasında sonunda oyuncuyu ikna etmeye yönelik uzun bir çalışma vardı; üstelik bu anlaşma bugün itibarıyla henüz nihai olarak sonuçlanmış değil. 

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın neredeyse hiç sızıntı olmadan ve tam bir gizlilik içinde işleri kendi lehine çevirmeyi başardığını aktardı.

Gazete, müzakerelerin neredeyse nihai olarak sonuçlanma yoluna girmesinin ardından, transfere dair bir dizi özel ayrıntıyı ortaya koydu.

İşlerin nasıl geliştiğini anlamak için geçen 30 Temmuz'a dönmek gerekiyor. Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Hırvatistan'da birkaç günlük dinlenmenin tadını çıkardıktan sonra, Barcelona'nın kampına katılmak üzere doğrudan Birmingham'a gitme imkânına sahipti; ancak farklı bir karar aldı ve önce Barcelona'ya döndü, takımın geri kalan kafilesiyle birlikte yola çıkmadan önce orada bir günden biraz fazla kaldı.

  • decogetty

    Barcelona herkesi yanılttı

    O dönemde bunun sebebini yalnızca az sayıda kişi anlayabildi; teknik direktör Hansi Flick ve takım oyuncuları hazırlık dönemi kapsamında yaklaşan hazırlık maçı için İngiltere'de çalışırken, sportif direktör hâlâ Barcelona'daydı. 

    Ancak o durak bir tesadüf değildi; Deco o vakti ayırmıştı, çünkü önünde Barcelona'nın transfer piyasasında bir dönüm noktası olabilecek bir toplantı vardı.

    Kimsenin haberi olmadan Deco, Rodri'nin çevresiyle çoktan birkaç telefon görüşmesi yapmıştı ve transferin mali şartlarına ilişkin ilk sorgulamaların ardından Barcelona ek bir adım atmaya, yani oyuncuyla bir araya gelmeye karar verdi.

    Sportif yönetim, tüm taraflardan en üst düzeyde gizlilik talep etti. Barcelona haftalardır transfer konusunda kamuoyuna temkinli bir tutum yansıtıyordu, fakat içerideki gerçek tamamen farklıydı. Bu yüzden kimse o görüşmeye ait bir fotoğraf, bir sızıntı ya da bu ölçekte hassas ve stratejik müzakereleri tehlikeye atabilecek yanlış bir hamle istemiyordu; bu da Barcelona gibi kendine özgü bir şehirde zor bir işti, zira burada âdeta duvarların bile gördüğü ve duyduğu söylenir.

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  • RodriGetty Images

    Her şeyi değiştiren toplantı

    Rodri, temmuz ayının sonundaki o günlerde Katalonya'daydı; Costa Brava'da, müzakerelerde kilit bir unsur olduğu ortaya çıkan birinin düğününe katılmıştı.

    Böylece, bu durumu değerlendiren orta saha oyuncusu, Barcelona'nın sportif projesini doğrudan dinlemek için Deco ile görüşmeyi kabul etti. Toplantı, ünlü beş yıldızlı otellerden birinin odasında yapıldı ve yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

    Orada sportif direktör bizzat projeyi, Rodri'nin takım içinde üstleneceği rolü ve Flick'in kendi fikirleri ile oyun anlayışı içinde ona verdiği önemi anlattı; Barcelona onu yeni projenin temel bir parçasına dönüştürmek istiyordu.

    Bu görüşme, İspanyol milli oyuncunun bakış açısını tamamen değiştirdi. O zamana kadar temaslarda en fazla yol kat etmiş olan kulüp Real Madrid'di ve Rodri kulübün teklifini dinleyip onlarla görüşmeler yapmıştı, ancak asla nihai onayını vermemişti.

    Deco ile yapılan toplantının ardından duygular gözle görülür şekilde değişti ve Barcelona görüşmeden oldukça memnun ayrıldı; yine de bu büyüklükte bir transferi sonuçlandırmak için tek bir toplantının yeterli olmadığının da farkındaydı.

    O andan itibaren, çok daha az göze çarpan başka bir çalışma başladı; Deco oyuncuyla sürekli temas halinde kalırken, Flick belirleyici bir rol üstlendi. Alman teknik direktör, Rodri ile birçok kez bizzat konuşarak ondan ne beklediğini ve takım içinde üstleneceği rolü ona anlattı.

    Bu ayrıntı, Barcelona'nın sportif direktörü ile Alman teknik direktör arasında var olan büyük uyumu muhteşem biçimde yansıtıyor; ikili, onunla anlaşmayı tamamlamak için tam bir uyum içinde çalışıyor.

    Ayrıca bir teknik direktörün doğrudan bir oyuncuyla iletişime geçmesi alışılmış bir durum değil; oyuncu, ezeli rakip tarafından da çok yakından takip ediliyordu, ancak Barcelona sürece mümkün olan en yüksek seviyede dahil olmanın vaktinin geldiğini gördü.

  • Dani Kودina: Bir başka büyük müttefik

    Kamuoyunun tam olarak fark etmediği bir başka isim daha vardı; ancak müzakerelere yakın kaynaklara göre bu isim, sürecin tamamı boyunca önemli bir rol oynadı: Danny Cudina.

    Birçok taraftar onun ne iş yaptığını neredeyse hiç bilmese de, oyunculardan sorumlu bu kişi Barcelona içinde büyük saygı gören bir isim. Görevi, oyuncuların günlük hayatını kolaylaştırmak ve onların yalnızca futbolu düşünmelerini sağlamak.

    Ulaşımdan konaklama yerlerine ya da diğer lojistik ihtiyaçlara kadar her konuda görevi, oyuncunun uyum sürecini ve günlük yaşamını çok daha kolay hale getirmek. Bunun yanı sıra sportif direktörlükle de yakın bir ilişki içinde.

    Bu transferde neden önemliydi? Çünkü Cudina, yıllarca çalıştığı ve Rodri ile aynı dönemi paylaştığı Manchester City'den Barcelona'ya geldi ve İspanyol milli oyuncuyla mükemmel bir ilişki kurmuştu.

    Bu güven, müzakereler sırasında da rol oynadı. "Sport"un öğrendiğine göre Cudina, otelde gerçekleştirilen toplantının ayarlanmasına katkı sağladı ve oyuncuya güven ve yakınlık hissi vererek sürecin birçok kritik anında da iş birliği yaptı.

    Hatta zirveden birkaç gün önce yapılan Cudina'nın düğününe katılan bazı kişiler, Rodri'ye takılarak ondan Barcelona'ya katılmasını istedi.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sürprizlerle dolu bir yolculuk

    Yine de son bir hamle daha vardı. Geçen salı günü Deco, transfer piyasasıyla bağlantılı çeşitli sebeplerle Madrid'e gitti ve bu seyahatten faydalanarak transferde ilerlemeye devam etti.

    Sportif direktör, Barcelona içinde bu transferin tamamlanması gerektiğine dair var olan kesin inancı, bizzat Rodri'nin çevresine aktarmak istiyordu. Mesaj netti: Kulüp, onu Barcelona'nın yeni orta saha lideri haline getirmek için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlı.

    Bu yeni temas, zaten olumlu olan hisleri güçlendirmeye katkı sağladı ve müzakereleri oyuncudan beklenen onayı almaya hazır hale getirdi.

    Daha önce "Sport" tarafından ortaya çıkarılan ve ardından başka medya kuruluşları tarafından da doğrulanan Deco'nun Madrid seyahati, beklenmedik bir etki yaratmıştı.

    Sportif direktör, başkentteki varlığının büyük bir ilgi uyandırdığını fark etti. O andan itibaren tek bir talimat vardı: "En üst düzeyde gizlilik".

    Sonraki görüşmeler ve hamleler, yeni sızıntıları önlemek ve Barcelona'nın son derece stratejik gördüğü müzakereleri korumak amacıyla mümkün olan en yüksek düzeyde ketumlukla hazırlandı.

  • RodriGetty Images

    Herkesin beklediği telefon görüşmesi

    Tüm bunlar sessizce yaşanırken müzakereler ilerlemeyi sürdürdü; öte yandan ülkenin önde gelen spor haber merkezlerinde şüpheler yavaş yavaş artmaya başlamıştı.

    Görüşmeler ilerleyen günlerde devam etti ve taraflar arasındaki iletişim sürdü. Nihayet Barcelona'nın uzun süredir beklediği yanıt geldi.

    Geçtiğimiz perşembe günü öğleden sonra saat üç sularında orta saha oyuncusunun çevresi bir telefon aldı; bu görüşmede Deco ve Flick'in sunduğu projenin oyuncuyu ikna ettiği ve transferin ileriye doğru belirleyici bir adım attığı teyit edildi.

    Böylece günler boyunca neredeyse hiçbir iz bırakmayan bir müzakere süreci hazırlanmış oldu. Birkaç telefon görüşmesi, bir otelde yapılan gizli bir buluşma, Flick'in rolü ve Deni Kudina'nın sessiz etkisi; hepsi terazinin dengesini değiştiren etkenler oldu.

    Netleştirilmesi gereken son ayrıntılar kalırken Barcelona, dünyanın en iyi ön libero oyuncularından birini kadrosuna katmaya yaklaştığını hissediyor; aynı zamanda uzun süredir bu transferi tamamlamak için çalışan Real Madrid'in planlarını değiştirmeyi de başarmış oldu.