Faslı forvet, Racing Santander forması altında İspanyol futbolunun en dikkat çekici keşiflerinden biri haline geldikten sonra Yasser Zabiri'nin adı Avrupa transfer piyasasında güçlü bir şekilde anılmaya başladı. Bu durum, aralarında Barcelona'nın da bulunduğu birçok büyük kulübün ilgisini çekti.

Katalan kulübünün bu ilgisi, Zabiri'nin potansiyelini en iyi tanıyan antrenörlerden biri olan Meymun Muhtari için bir sürpriz değil. Muhtari, VI. Muhammed Akademisi'nde ve İttihad Tevarga kulübünde oyuncuyla 6 ay boyunca birlikte çalışmıştı.

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