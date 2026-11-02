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Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Real Madrid'i de denkleme kattı: Zabiri'yi keşfeden isim, Barcelona'nın ilgisi beni şaşırtmadı

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Barcelona
M.City
Y. Zabiri
K. Mbappe
L. Yamal
İspanya
İngiltere
Fas
Fransa

İstatistikler ve taktik zekayla: "O tıpkı Mbappe ve Yamal gibi"

Faslı forvet, Racing Santander forması altında İspanyol futbolunun en dikkat çekici keşiflerinden biri haline geldikten sonra Yasser Zabiri'nin adı Avrupa transfer piyasasında güçlü bir şekilde anılmaya başladı. Bu durum, aralarında Barcelona'nın da bulunduğu birçok büyük kulübün ilgisini çekti.

Katalan kulübünün bu ilgisi, Zabiri'nin potansiyelini en iyi tanıyan antrenörlerden biri olan Meymun Muhtari için bir sürpriz değil. Muhtari, VI. Muhammed Akademisi'nde ve İttihad Tevarga kulübünde oyuncuyla 6 ay boyunca birlikte çalışmıştı.

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  • Zabiri ve Barcelona? "Bu haberler beni şaşırtmadı"

    İspanyol Sport gazetesi, Muhtari'nin "Africa Foot" sitesine verdiği röportajı aktardı. Faslı teknik adam, Yasir Zabiri'yi Barcelona ile ilişkilendiren haberler hakkında konuştu.

    Bu konuda şunları söyledi: "Bu haberleri okudum ve açıkçası beni şaşırtmadı." Teknik adam, Zabiri'nin seviyesini dünya futbolunun en önde gelen bazı yıldızlarıyla dikkat çekici bir şekilde kıyaslayarak daha da ileri gitti ve şunları ekledi: "Zabiri'nin İspanya'da sergilediği seviye, bazı açılardan ve istatistiklerine bakıldığında onu Kylian Mbappé ya da Lamine Yamal gibi oyuncularla aynı seviyeye yaklaştırıyor." Ayrıca "Rakamlar kendi adına konuşuyor" ifadesini kullandı.

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  • Zaberi ve Avrupa futbolunun zirvesi: Her forvette bulunmayan bir yetenek

    Muhtari, Faslı forvetin en üst seviyelerde oynamasını sağlayacak yeteneklere sahip olduğuna inanıyor ve şöyle konuştu: "Zabiri gelecekte çok büyük bir Avrupa kulübüne transfer olabilir; ister Barcelona, ister Real Madrid, ister Manchester City, isterse bu seviyeden herhangi bir başka takım olsun."

    Teknik direktör özellikle Zabiri'nin gol yeteneğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Zabiri hiçbir çabadan kaçınmayan, çalışkan bir oyuncu. Bütün forvetlerde bulunmayan bir yeteneğe sahip. Ceza sahasına girdiğinde, 10 fırsattan 9'unu gole çevirebiliyor."

    Taktiksel zekasını da övgüyle anan teknik direktör şöyle devam etti: "Defans oyuncularının arkasındaki boşluklara ne zaman hücum edeceğini, savunma hatlarının arkasında nasıl hareket edeceğini ve boş alanlarda topu nasıl isteyeceğini biliyor. Durumları henüz gelişmeden önce okuyor."

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  • "Mükemmel bir çocuktu": La Liga'ya transfer harika bir karardı

    Muhtari, Zabiri'nin İspanyol futboluna transferinin, Rennes'teki zorlu tecrübesinin ardından kariyerinde belirleyici bir adım olduğunu düşünüyor ve şunları söylüyor: "İspanya'ya kiralanması mükemmel bir karardı, çünkü La Liga onun yeteneklerine çok daha iyi uyuyor."

    Teknik adam, oyuncuyla birlikte geçirdikleri gelişim dönemine dair anılarını hatırlayarak onun kişiliğini ve bağlılığını övdü ve şöyle dedi: "Kusursuz bir çocuktu; ciddi, disiplinli ve azimliydi, çalışmaktan asla bıkmazdı." Muhtari, Barcelona'nın ilgisini çeken golcünün geleceğine dair bir mesajla sözlerini şöyle noktaladı: "Yasser Zabiri'nin henüz en iyi versiyonunu görmediğimize inanıyorum."

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