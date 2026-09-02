Asencio'nun karşı karşıya kalabileceği ceza yelpazesi, La Liga ile AFE (İspanyol Futbolcular Birliği) arasındaki toplu iş sözleşmesinde belirtiliyor. Bu yönergelere göre savunmacının eylemleri, ciddi ya da çok ciddi bir ihlal olarak sınıflandırılabilir ve her iki durumda da önemli cezalar söz konusu.

Kulüp olayın ciddi bir ihlal olduğuna karar verirse, Asencio'nun maaşı iki ila on gün arasında askıya alınabilir. Real Madrid'in olayı sözleşmenin çok ciddi bir ihlali olarak sınıflandırması halinde ise, durumun ağırlığını yansıtacak şekilde ceza önemli ölçüde artar. Bu senaryoda askıya alma süresi on bir ila otuz gün arasında olabilirken, para cezası da aylık maaşının ilk 100.000 €'luk kısmının yüzde 25'ine kadar çıkabilir.