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Real Madrid hızlı davrandı! Raul Asencio, yasal alkol sınırının üzerinde araç kullanırken yakalandıktan sonra kulüp cezasıyla karşı karşıya
Bernabeu'da disiplin soruşturması
Real Madrid, alkollü araç kullanma olayıyla ilgili son dönemde yaşadığı hukuki sorunların ardından Asencio hakkında resmen olağanüstü bir disiplin dosyası açtı. Savunma oyuncusu, 16 Ağustos sabah 06.30'da Gran Canaria'nın güneyinde, alkollü şekilde araç kullanırken alkolmetre kontrol noktasında durduruldu ve bu durum kulüp yönetimini acil şekilde harekete geçmeye zorladı.
Gazeteci Melchor Ruiz'e göre, Real Madrid oyuncu hakkında zaten disiplin süreci başlattı; bu da Valdebebas'taki hiyerarşinin onun davranışını görmezden gelmeyeceğini gösteriyor.
Olay bu çarşamba günü ortaya çıktı ve kulübü kamuoyu imajını korumak ve iç standartları muhafaza etmek için hızlı hareket etmeye itti. Oyuncu hem ilk hem de ikinci alkol testinde pozitif çıktı; haberlerde, ölçüm sonucunun izin verilen sınırın belirgin şekilde üzerinde olduğu öne sürüldü. Daha sonra hızlandırılmış yargılama kapsamında mahkemeye çağrıldı ve kendisine dört ay boyunca günlük 120 € üzerinden toplam 14.400 € para cezası ile ehliyetine sekiz ay süreyle el konulması cezası verildi.
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Ağır para cezaları ve olası men cezaları kapıda
Asencio'nun karşı karşıya kalabileceği ceza yelpazesi, La Liga ile AFE (İspanyol Futbolcular Birliği) arasındaki toplu iş sözleşmesinde belirtiliyor. Bu yönergelere göre savunmacının eylemleri, ciddi ya da çok ciddi bir ihlal olarak sınıflandırılabilir ve her iki durumda da önemli cezalar söz konusu.
Kulüp olayın ciddi bir ihlal olduğuna karar verirse, Asencio'nun maaşı iki ila on gün arasında askıya alınabilir. Real Madrid'in olayı sözleşmenin çok ciddi bir ihlali olarak sınıflandırması halinde ise, durumun ağırlığını yansıtacak şekilde ceza önemli ölçüde artar. Bu senaryoda askıya alma süresi on bir ila otuz gün arasında olabilirken, para cezası da aylık maaşının ilk 100.000 €'luk kısmının yüzde 25'ine kadar çıkabilir.
Akademiden yetişen oyuncu için statüde düşüş
Asencio, A takımda çıkış yaptığında bir dönem Real Madrid altyapısının vitrin yüzü olarak görülüyordu, ancak son aylarda gelişimi ciddi şekilde duraksadı. Savunmacı sahada büyük bir düşüş yaşadı ve şu anda stoperde dördüncü tercih bile değil.
Bu son skandal, yaz transfer döneminde ayrılmayı reddetmesinin ardından kulüpte zaten gözden düşen bir oyuncuyu daha da izole etmekten başka bir işe yaramıyor; bu kararın, iddialara göre kulübün yeni transferler yapmasının önünü kestiği belirtiliyor.
- Getty Images
Asencio’nun saha dışındaki sorunları derinleşiyor
Bu olayın zamanlaması, kariyerinin kritik bir döneminde profesyonellik eksikliği algısını pekiştirdiği için İspanyol oyuncu açısından özellikle yıpratıcı. Alkollü araç kullanma suçlamasının ötesinde, oyuncu bir süredir geleceğinin üzerinde dolaşan başka hukuki sorunlarla da uğraşıyor.
Haberlerde, ayrı bir davada mahremiyetin ihlali ve bir küçüğü içeren özel bir videonun dağıtıldığı iddiasıyla ilgili olarak hâlâ iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Saha dışındaki bu sorunların birikmesi, kulüpteki konumunu tamamen belirsiz bir hâle getirdi.
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