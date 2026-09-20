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'Real Madrid hiçbir takımla kıyaslanamaz!' - Jose Mourinho, Blancos patronu Atletico derbisine hazırlanırken Barcelona kıyaslamalarına yanıt verdi
Real Madrid, erken liderlerin gerisinde kalıyor
Real Madrid, La Liga sezonunun ilk bölümünde ezeli rakibi Barcelona'nın üç puan gerisinde bulunuyor. Katalan devi, çarşamba günü Racing Santander'i 7-2 yıktığı maçın da öne çıktığı şekilde, sadece yedi karşılaşmada 31 gol atarken, Madrid iç ligdeki serüvenine biraz daha çalkantılı bir başlangıç yaptı.
Mourinho'nun takımı, Real Betis'e karşı 1-0'lık dar bir yenilgi alarak bir mağlubiyet yaşadı ve azami puanı almak için defalarca maçların son bölümündeki dramatik anlara ihtiyaç duydu. Bu durum, Elche ile oynadıkları son karşılaşmada da açıkça görüldü; 2-0'lık üstünlüğü Carlos Espi'nin 91. dakikada attığı galibiyet golünden önce kaybettiler ve böylece zor durumdan kurtuldular.
- AFP
Mourinho, Barcelona'nın formunu küçümsedi
Barcelona'nın göz kamaştıran formuna rağmen Mourinho, ezeli rakipleri hakkında tartışmalara girmeyi reddetti. Portekizli teknik adam, tek odağının kendi soyunma odasındaki süregelen taktik sorunları çözmekte ısrar etti.
Mourinho, gazetecilere "Tarihsel ve kültürel olarak Real Madrid kimseyle kıyaslanamaz" dedi. "Bu yüzden bizi hiçbir takımla kıyaslamayacağım. Kendimiz, sorunlarımız ve geliştirmemiz gereken şeyler hakkında konuşacağım. Burada bulunduğum birkaç ay içinde, Real Madrid hakkında olumlu bir şey duymanın her geçen gün daha zor olduğunu anlıyorum."
Tecrübeli teknik direktör ayrıca oyuncularının mücadele ruhuna, özellikle de çekişmeli maçlarda dikkat çekti. "Gol atmamız gereken son dakikalara girdiğimiz üç maçta da fiziksel ve psikolojik olarak ortaya bir efor, bir de kararlılık koyarak bitirdik" diye ekledi. "Kalitenin yanı sıra bu takımın grup olarak bir gücü var. Bu bir maraton. Lig, her zaman engelsiz dümdüz bir otoyol değildir. Ama biz orada olacağız."
Bernabeu sürecine güvenmek
Bernabeu'nun başına kısa süre önce yeniden geçen Mourinho, yeni kurulan kadrosunun hâlâ bir geçiş sürecinde olduğunu eleştirmenlere hatırlatmakta gecikmedi. Takım, özellikle 90 dakikanın tamamında üstünlüğünü korumakta zorlandı ve bu eksik, Elche karşısındaki savunma hatasında acı şekilde ortaya çıktı.
"Bu bir süreç" diye açıkladı Mourinho. "Teknik direktörler iki, üç, dört, beş ya da on yıl çalışıp bir süreçten ve evrimden söz ediyorsa, bizim sadece birkaç aydır birlikte olduğumuzu düşünün."
Ayrıca Atletico'daki meslektaşı Diego Simeone'ye de övgüde bulundu ve kenar çizgisindeki uzun soluklu rekabetlerine değindi. Geçmişteki yorumlarıyla ilgili olarak, "Kariyeriniz boyunca çok fazla saçma şey söylersiniz" itirafında bulundu. "Bazen anın etkisinde kalırsınız, bazen de bu stratejiktir. Ama sonunda ya saygı duyarsınız ya da duymazsınız... Yine rakibiz, ama savaş yoldaşıyız."
- Getty Images Sport
Metropolitano'da dev randevu bekliyor
Real Madrid, pazar günü Atletico ile karşılaşmak için Metropolitano'ya yapacağı kısa yolculukta Barcelona üzerindeki baskıyı sürdürmeye çalışacak. Sert geçecek Madrid derbisini aşmak, gelişen dayanıklılıkları ve taktik disiplinleri açısından ciddi bir sınav olacak.
Mourinho, özellikle kadrosu bu kritik ilk aylarda onun katı taleplerine uyum sağlamayı sürdürürken, İspanya'nın en üst liginde yarışın içinde kalmak için daha fazla puan kaybından kaçınmanın hayati önem taşıdığını biliyor.
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