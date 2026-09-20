Real Madrid, La Liga sezonunun ilk bölümünde ezeli rakibi Barcelona'nın üç puan gerisinde bulunuyor. Katalan devi, çarşamba günü Racing Santander'i 7-2 yıktığı maçın da öne çıktığı şekilde, sadece yedi karşılaşmada 31 gol atarken, Madrid iç ligdeki serüvenine biraz daha çalkantılı bir başlangıç yaptı.

Mourinho'nun takımı, Real Betis'e karşı 1-0'lık dar bir yenilgi alarak bir mağlubiyet yaşadı ve azami puanı almak için defalarca maçların son bölümündeki dramatik anlara ihtiyaç duydu. Bu durum, Elche ile oynadıkları son karşılaşmada da açıkça görüldü; 2-0'lık üstünlüğü Carlos Espi'nin 91. dakikada attığı galibiyet golünden önce kaybettiler ve böylece zor durumdan kurtuldular.



