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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Real Madrid, hakem tartışmasının ardından Jose Mourinho'nun Villarreal basın toplantısını boykot etme kararını tamamen destekliyor

J. Mourinho
Real Madrid
Real Madrid - Villarreal
Villarreal
La Liga
Roma - Real Madrid
Roma
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Villarreal karşısında alınan tartışmalı galibiyetin ardından saha kenarı cezası almamak için maç sonu basın toplantısına katılmamayı tercih etti. Sevilla ve Barcelona ile oynanacak kritik maçlara hazırlanan kulüp, Mourinho'nun kararına tam destek verdi. Mourinho, hakem kararlarından rahatsız olsa da bu maçlarda görev yapabilmek için sessiz kalmayı seçti.

  • Real Madrid, Mourinho'nun medya boykotunu destekliyor

    Real Madrid, Villarreal karşısında zor da olsa aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından basın mensuplarıyla konuşmayı reddeden Mourinho'ya tam destek verdi. MARCA'ya göre Mourinho, hakem yönetimine duyduğu öfkeyi dile getirmesinin cezaya yol açabileceğinden ciddi biçimde endişe duyduğu için basın toplantısına katılmadı.

    Maçta, Nathan Saliba ile yaşadığı gerginliğin ardından Vinicius'un kırmızı kart görmesi ve Brezilyalı oyuncunun golünün VAR incelemesi sonrasında iptal edilmesi de dahil olmak üzere tartışmalı anlar yaşandı. Mourinho, kısa süre önce Atletico Madrid'e karşı alınan yenilginin ardından da hakemleri sert biçimde eleştirmişti.


  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP

    Mourinho, kritik yurt içi maçlara öncelik veriyor

    Mourinho, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından niyetini çevresindekilere açıkça belli etti. Kamuoyu önünde göstereceği bir tepkinin yaklaşan kritik maçlarda saha kenarında bulunmasına engel olacağından endişe eden Mourinho, „Konuşmayacağım çünkü Sevilla ve Barcelona maçlarında kulübede olmak istiyorum“ dedi.

    Bu karar, Mourinho'nun söz konusu maçlara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Yan Diomande ikinci yarıda attığı golle galibiyeti getirirken Mourinho, sahadaki performansın önüne geçen hakem kararlarıyla ilgili tepkisini dile getirmek yerine maçlarda görev yapabilmeyi öncelik olarak gördü.

  • Real Madrid'ın taktiksel sorunları sürüyor

    Üç puanı almasına rağmen Real Madrid'in acilen çözmesi gereken önemli taktik sorunları sürüyor. Villarreal karşısındaki dar galibiyet, takımın topa sahipken yaşadığı tanıdık sıkıntıları ortaya koydu. Real Madrid, topu orta sahadan ileri taşımakta ve net fırsatlar yaratmakta zorlandı.

    Özellikle Vinicius yaklaşan El Clasico'da cezalı duruma düşerse Mourinho'nun bu sorunlara çözüm bulması gerekecek. Mourinho, Diomande'ye ilk 11'de nasıl yer vereceğine karar vermeli ve Arda Guler'in takımın süregelen yapısal sorunlarını gidermek için daha merkezî ve yaratıcı bir rol üstlenip üstlenemeyeceğini değerlendirmeli.

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  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid için sırada ne var?

    Real Madrid şimdi odağını Avrupa maçlarına çevirecek. Mourinho, Roma ile oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde salı günü basının karşısına çıkacak. Bu ay Sevilla ve Barcelona ile karşılaşmadan önce takımının gidişatını iyileştirecek taktik çözümleri hızla bulması gerekiyor.

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