Mourinho, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından niyetini çevresindekilere açıkça belli etti. Kamuoyu önünde göstereceği bir tepkinin yaklaşan kritik maçlarda saha kenarında bulunmasına engel olacağından endişe eden Mourinho, „Konuşmayacağım çünkü Sevilla ve Barcelona maçlarında kulübede olmak istiyorum“ dedi.

Bu karar, Mourinho'nun söz konusu maçlara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Yan Diomande ikinci yarıda attığı golle galibiyeti getirirken Mourinho, sahadaki performansın önüne geçen hakem kararlarıyla ilgili tepkisini dile getirmek yerine maçlarda görev yapabilmeyi öncelik olarak gördü.