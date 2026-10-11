Getty Images Sport
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Real Madrid, hakem tartışmasının ardından Jose Mourinho'nun Villarreal basın toplantısını boykot etme kararını tamamen destekliyor
Real Madrid, Mourinho'nun medya boykotunu destekliyor
Real Madrid, Villarreal karşısında zor da olsa aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından basın mensuplarıyla konuşmayı reddeden Mourinho'ya tam destek verdi. MARCA'ya göre Mourinho, hakem yönetimine duyduğu öfkeyi dile getirmesinin cezaya yol açabileceğinden ciddi biçimde endişe duyduğu için basın toplantısına katılmadı.
Maçta, Nathan Saliba ile yaşadığı gerginliğin ardından Vinicius'un kırmızı kart görmesi ve Brezilyalı oyuncunun golünün VAR incelemesi sonrasında iptal edilmesi de dahil olmak üzere tartışmalı anlar yaşandı. Mourinho, kısa süre önce Atletico Madrid'e karşı alınan yenilginin ardından da hakemleri sert biçimde eleştirmişti.
- AFP
Mourinho, kritik yurt içi maçlara öncelik veriyor
Mourinho, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından niyetini çevresindekilere açıkça belli etti. Kamuoyu önünde göstereceği bir tepkinin yaklaşan kritik maçlarda saha kenarında bulunmasına engel olacağından endişe eden Mourinho, „Konuşmayacağım çünkü Sevilla ve Barcelona maçlarında kulübede olmak istiyorum“ dedi.
Bu karar, Mourinho'nun söz konusu maçlara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Yan Diomande ikinci yarıda attığı golle galibiyeti getirirken Mourinho, sahadaki performansın önüne geçen hakem kararlarıyla ilgili tepkisini dile getirmek yerine maçlarda görev yapabilmeyi öncelik olarak gördü.
Real Madrid'ın taktiksel sorunları sürüyor
Üç puanı almasına rağmen Real Madrid'in acilen çözmesi gereken önemli taktik sorunları sürüyor. Villarreal karşısındaki dar galibiyet, takımın topa sahipken yaşadığı tanıdık sıkıntıları ortaya koydu. Real Madrid, topu orta sahadan ileri taşımakta ve net fırsatlar yaratmakta zorlandı.
Özellikle Vinicius yaklaşan El Clasico'da cezalı duruma düşerse Mourinho'nun bu sorunlara çözüm bulması gerekecek. Mourinho, Diomande'ye ilk 11'de nasıl yer vereceğine karar vermeli ve Arda Guler'in takımın süregelen yapısal sorunlarını gidermek için daha merkezî ve yaratıcı bir rol üstlenip üstlenemeyeceğini değerlendirmeli.
- Getty Images Sport
Real Madrid için sırada ne var?
Real Madrid şimdi odağını Avrupa maçlarına çevirecek. Mourinho, Roma ile oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde salı günü basının karşısına çıkacak. Bu ay Sevilla ve Barcelona ile karşılaşmadan önce takımının gidişatını iyileştirecek taktik çözümleri hızla bulması gerekiyor.
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