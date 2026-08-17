Getty Images Sport
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Real Madrid, geleneğini bozdu: Kulüp, yeni transferler için Bernabeu’daki tanıtımları ve basın toplantılarını kaldırdı
Samimi karşılamalar, gösterişli kamuya açık şovlara tercih ediliyor
Marca'ya göre Real Madrid, "Galactico" dönemi geleneklerinden önemli bir sapmaya giderek son transferleri için ne Bernabeu'da halka açık bir tanıtım ne de resmi basın toplantıları düzenleme kararı aldı.
Kulüp, Florentino Perez'in yeni teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yaz döneminde kadroya katılan altı transferi bizzat karşılayacağı kurumsal ve özel etkinliklerin yer aldığı çok daha sade bir formatı tercih etti.
Kulüp bu yeni düzeni, başkanın oyuncuların yakınlarıyla doğrudan tanışmasına imkan tanıyan "sade ve aile odaklı etkinlikler" olarak tanımladı. En kritik nokta ise bu buluşmalarda basının yer almayacak ve medyaya açık bir bölüm olmayacak olması; yani yeni transferlerin hiçbiri geleneksel bir tanıtım basın toplantısı düzenlemeyecek.
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Yeni bir döneme geçiş
Büyük çaplı tanıtım törenlerinin kaldırılması kararı, kulübün mevcut yönetim altında nasıl işlediğine dair daha geniş kapsamlı bir değişimi yansıtıyor. Bireysel transferleri medya spot ışıklarından uzak tutarak kulüp, ilk günden itibaren daha birleşik bir takım ortamı oluşturmayı umuyor.
Bu karar aynı zamanda pratik bir amaca da hizmet ediyor; zira Bernabeu'daki devam eden yenileme çalışmaları ve yoğun takvim, büyük ölçekli halka açık etkinliklerin önceki on yıllara kıyasla organize edilmesini daha zor hale getiriyor. Taraftarlar geleneksel bir tanıtımın gösterişini özleyebilecek olsa da yönetim kurulu, bu "aile odaklı" karşılamaların uzun vadeli başarı için daha iyi bir temel sağladığına inanıyor.
Mourinho, La Liga açılış maçına odaklandı
Bu takvim değişikliği, takımın yurt içi sezonuna hazırlanırken odağını futbolla ilgili konularda korumasına olanak tanıyor. Almanya'da Schalke 04 karşısında alınan ikna edici 3-0'lık galibiyetin ardından takım bir gün izin yaptı ve sonra Espanyol ile oynayacağı ligdeki ilk maçın hazırlıkları için yeniden antrenmanlara döndü.
Kamuoyunda büyük yankı uyandırmasa da kulüp, Mourinho'nun yönetiminde transfer piyasasında aktif kalmayı sürdürüyor. Portekizli teknik adamın, orta saha seçeneklerini güçlendirmek için Arsenal'ın yıldızlarından biri olan Martin Zubimendi'nin transferine onay verdiği bildirildi.
Ancak yönetim, mevcut kadrodaki oyuncularla yollar ayrılmadıkça başka hiçbir oyuncunun gelmeyeceği yönündeki tutumunda net kaldı; bu da kulübün bu yaz kadro yapılanmasında daha hesaplı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Orta sahada denge arayışı
Mourinho'nun gelişi, özellikle de kilit hedefleri kaçırmasının ardından, taktik düzeni konusunda yoğun bir incelemeyi beraberinde getirdi. Eski Chelsea ve Inter teknik direktörü, Rodri'nin ezeli rakip Barcelona'ya transfer olmayı tercih ederek İspanya'nın başkentine gitmeyi reddetmesinin ardından kulüp içi çözümler aramak zorunda kaldı.
Teknik direktör, sezon öncesi hazırlık maçlarında 4-2-3-1 dizilişini kullandı ve Rodri'nin Nou Camp'ı tercih etmesiyle kaybettiği profili yerine koymak için çeşitli kombinasyonları denedi. Manchester City'den transfer edilen Bernardo Silva, taktik esnekliği ve oyunun temposunu belirleme becerisi sayesinde bu rolü doldurmak için en güçlü aday olarak öne çıktı.
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