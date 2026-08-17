Marca'ya göre Real Madrid, "Galactico" dönemi geleneklerinden önemli bir sapmaya giderek son transferleri için ne Bernabeu'da halka açık bir tanıtım ne de resmi basın toplantıları düzenleme kararı aldı.

Kulüp, Florentino Perez'in yeni teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yaz döneminde kadroya katılan altı transferi bizzat karşılayacağı kurumsal ve özel etkinliklerin yer aldığı çok daha sade bir formatı tercih etti.

Kulüp bu yeni düzeni, başkanın oyuncuların yakınlarıyla doğrudan tanışmasına imkan tanıyan "sade ve aile odaklı etkinlikler" olarak tanımladı. En kritik nokta ise bu buluşmalarda basının yer almayacak ve medyaya açık bir bölüm olmayacak olması; yani yeni transferlerin hiçbiri geleneksel bir tanıtım basın toplantısı düzenlemeyecek.