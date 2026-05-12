Real Madrid, Fransız yıldızın ameliyat sonrası ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını öğrenirken, Ferland Mendy'nin emekli olacağına dair endişeler giderildi
Lyon'da başarılı bir ameliyat
Mendy, sağ uyluğundaki kas sakatlığının nüksetmesi üzerine Pazartesi günü Lyon'da ameliyat oldu. Ameliyat, Jean-Mermoz özel hastanesinde uzman Dr. Bertrand Sonnery-Cottet tarafından gerçekleştirildi ve işlem Real Madrid'in sağlık ekibi tarafından izlendi. Kulüp daha sonra ameliyatın başarıyla tamamlandığını doğruladı.
Ameliyat, Mendy'nin sağ bacağındaki rektus femoris kasındaki sakatlığı hedef aldı. Bu sorun, Fransız savunma oyuncusunu bu sezon boyunca rahatsız etmişti. Sakatlık, 3 Mayıs'ta Madrid'in Espanyol'u yendiği maçta meydana geldi ve Mendy, maçın sadece 14. dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı. Bu, zorlu bir sezonun beşinci sakatlığı oldu ve ilk 11'de düzenli bir yer edinme şansını defalarca engelledi.
Real Madrid, ameliyatın başarılı geçtiğini doğruladı
Real Madrid, resmi bir açıklamayla ameliyatın sonucunu doğruladı. Bu müdahale, bu sezon Mendy’nin forma giyme imkânını kısıtlayan süregelen sorunun çözülmesi yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Ferland Mendy, Real Madrid Tıp Servisi'nin gözetiminde bugün sağ bacağındaki rektus femoris kasındaki sakatlığı gidermek için başarılı bir ameliyat geçirdi. Mendy, önümüzdeki günlerde rehabilitasyonuna başlayacak."
Emeklilik söylentileri yalanlandı
Ameliyat öncesindeki günlerde, bazı İspanyol basın kaynakları bu durumun Mendy’nin kariyerini tehlikeye atabileceğini öne sürdü. Bazı yayın organları, savunma oyuncusunun bir yıla kadar sahalardan uzak kalabileceğini iddia ederken, spekülasyonlar 30 yaşındaki oyuncunun erken emeklilik ihtimalini bile gündeme getirdi.
Ancak bu endişeler artık ortadan kalktı. RMC Sport, savunma oyuncusunun kariyerini sonlandırma niyetinde olmadığını ve en üst düzey futbola dönmeye kararlı olduğunu belirtti. Sakatlık sorunları, Mendy'nin milli takımdaki konumunu da etkiledi. Fransa milli futbol takımında 10 kez forma giymiş olmasına rağmen, Mendy, Euro 2024'ten bu yana Les Bleus'ta forma giymedi.
Rehabilitasyon ve işe dönüş hedefi
Ameliyat sonrası tıbbi beklentiler, önceki raporlarda belirtilenden çok daha umut verici. Mendy’nin rehabilitasyon programına başlamasıyla birlikte yaklaşık üç ila dört ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İyileşme süreci planlandığı gibi ilerlerse, savunma oyuncusu önümüzdeki sezonun ilk yarısında sahalara dönebilir. Hem oyuncu hem de kulüp açısından, Madrid’in savunmasının sol kanadında yeniden yerini sağlamlaştırmak isteyen Mendy’nin tam formuna kavuşması hayati önem taşıyor.