Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Real Madrid, Fransız yıldızın ameliyat sonrası ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını öğrenirken, Ferland Mendy'nin emekli olacağına dair endişeler giderildi

F. Mendy
Real Madrid
La Liga

Ferland Mendy, Lyon'da uyluk sakatlığı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi ve erken emeklilik endişeleri ortadan kalktı. Real Madrid, rehabilitasyon sürecine başlayan Fransız stoperin birkaç ay içinde sahalara dönmesini bekliyor.

  • Lyon'da başarılı bir ameliyat

    Mendy, sağ uyluğundaki kas sakatlığının nüksetmesi üzerine Pazartesi günü Lyon'da ameliyat oldu. Ameliyat, Jean-Mermoz özel hastanesinde uzman Dr. Bertrand Sonnery-Cottet tarafından gerçekleştirildi ve işlem Real Madrid'in sağlık ekibi tarafından izlendi. Kulüp daha sonra ameliyatın başarıyla tamamlandığını doğruladı.

    Ameliyat, Mendy'nin sağ bacağındaki rektus femoris kasındaki sakatlığı hedef aldı. Bu sorun, Fransız savunma oyuncusunu bu sezon boyunca rahatsız etmişti. Sakatlık, 3 Mayıs'ta Madrid'in Espanyol'u yendiği maçta meydana geldi ve Mendy, maçın sadece 14. dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı. Bu, zorlu bir sezonun beşinci sakatlığı oldu ve ilk 11'de düzenli bir yer edinme şansını defalarca engelledi.

    • Reklam
  • Girona FC v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Real Madrid, ameliyatın başarılı geçtiğini doğruladı

    Real Madrid, resmi bir açıklamayla ameliyatın sonucunu doğruladı. Bu müdahale, bu sezon Mendy’nin forma giyme imkânını kısıtlayan süregelen sorunun çözülmesi yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Ferland Mendy, Real Madrid Tıp Servisi'nin gözetiminde bugün sağ bacağındaki rektus femoris kasındaki sakatlığı gidermek için başarılı bir ameliyat geçirdi. Mendy, önümüzdeki günlerde rehabilitasyonuna başlayacak."

  • Emeklilik söylentileri yalanlandı

    Ameliyat öncesindeki günlerde, bazı İspanyol basın kaynakları bu durumun Mendy’nin kariyerini tehlikeye atabileceğini öne sürdü. Bazı yayın organları, savunma oyuncusunun bir yıla kadar sahalardan uzak kalabileceğini iddia ederken, spekülasyonlar 30 yaşındaki oyuncunun erken emeklilik ihtimalini bile gündeme getirdi.

    Ancak bu endişeler artık ortadan kalktı. RMC Sport, savunma oyuncusunun kariyerini sonlandırma niyetinde olmadığını ve en üst düzey futbola dönmeye kararlı olduğunu belirtti. Sakatlık sorunları, Mendy'nin milli takımdaki konumunu da etkiledi. Fransa milli futbol takımında 10 kez forma giymiş olmasına rağmen, Mendy, Euro 2024'ten bu yana Les Bleus'ta forma giymedi.

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Rehabilitasyon ve işe dönüş hedefi

    Ameliyat sonrası tıbbi beklentiler, önceki raporlarda belirtilenden çok daha umut verici. Mendy’nin rehabilitasyon programına başlamasıyla birlikte yaklaşık üç ila dört ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İyileşme süreci planlandığı gibi ilerlerse, savunma oyuncusu önümüzdeki sezonun ilk yarısında sahalara dönebilir. Hem oyuncu hem de kulüp açısından, Madrid’in savunmasının sol kanadında yeniden yerini sağlamlaştırmak isteyen Mendy’nin tam formuna kavuşması hayati önem taşıyor.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI