Real Madrid, Fransız "Galactico"ya gelecek sezonun "benzeri görülmemiş bir baskı" getireceği uyarısında bulunulurken, Kylian Mbappé'nin transferinin "doğru bir hamle" olup olmadığını sorguluyor

ESPN'e göre, Real Madrid'in son dönemdeki zorlukları Mbappé hakkında ciddi şüpheler uyandırdı. PSG'den 2024'te bedelsiz transferi hiç düşünülmeyecek bir karar gibi görünüyordu ve oyuncu bireysel olarak beklentileri karşıladı; geçen sezon La Liga'da 31, bu sezon ise 24 gol attı. Ancak kulüp kaynakları, Vinicius Junior'un takımın yerleşik yıldızı olduğu bir dönemde bu forvetin transferinin doğru bir hamle olup olmadığını sorguluyor. Başkan Florentino Perez'in "kişisel projesi" olarak tanımlanan Mbappe'nin gelişi, takımın dengesini bozdu. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa olmak üzere arka arkaya gelen üç teknik direktör, Mbappe, Vinicius ve Jude Bellingham'ı barındıracak bir yapı oluşturmakta zorlandı.