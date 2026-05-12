Real Madrid, Fransız "Galactico"ya gelecek sezonun "benzeri görülmemiş bir baskı" getireceği uyarısında bulunulurken, Kylian Mbappé'nin transferinin "doğru bir hamle" olup olmadığını sorguluyor
Perez'in kişisel projesi taktiksel bir baş ağrısına neden oluyor
ESPN'e göre, Real Madrid'in son dönemdeki zorlukları Mbappé hakkında ciddi şüpheler uyandırdı. PSG'den 2024'te bedelsiz transferi hiç düşünülmeyecek bir karar gibi görünüyordu ve oyuncu bireysel olarak beklentileri karşıladı; geçen sezon La Liga'da 31, bu sezon ise 24 gol attı. Ancak kulüp kaynakları, Vinicius Junior'un takımın yerleşik yıldızı olduğu bir dönemde bu forvetin transferinin doğru bir hamle olup olmadığını sorguluyor. Başkan Florentino Perez'in "kişisel projesi" olarak tanımlanan Mbappe'nin gelişi, takımın dengesini bozdu. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa olmak üzere arka arkaya gelen üç teknik direktör, Mbappe, Vinicius ve Jude Bellingham'ı barındıracak bir yapı oluşturmakta zorlandı.
Avrupa'daki başarısızlıklar ve Vinicius tartışması
Taktiksel sorunlar, Alonso’nun 233 günlük kısa görev süresi boyunca Vinicius ile Mbappé arasındaki tartışmanın da öne çıktığı bir iç güç mücadelesine hızla dönüştü. Mbappé’nin ligdeki istatistikleri sağlam olsa da, Avrupa’daki performansı yoğun bir şekilde mercek altına alınmış durumda. Real Madrid formasıyla 25 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Mbappe, bu maçların 10'unu kaybetti; bunlara Arsenal ve Bayern Münih'e karşı elenme turları da dahil. Ayrıca, sürekli sakatlıklar bu yılki katılımını sınırladı ve onu Manchester City, Benfica ve Pazar günü Barcelona'ya karşı 2-0 yenildikleri Clasico gibi kritik ve önemli maçları kaçırmaya zorladı.
Bir halkla ilişkiler fiyaskosu ve sorgulanan bağlılık
Mbappe'nin tutumu ve bağlılığı ilk kez ciddi şekilde sorgulanıyor. Sakatlığından iyileşme sürecindeyken partneriyle çıktığı son tatil – takım arkadaşları Espanyol ile karşılaşmadan dakikalar önce Madrid'e dönmesi – bir halkla ilişkiler felaketi olarak nitelendirildi. Mbappe'nin çevresi, bu eleştirileri "kulüp tarafından sıkı bir şekilde denetlenen iyileşme süreciyle ilgili unsurların aşırı yorumlanması" olarak nitelendirdi. Clasico maçında sahada yer almadığı süre boyunca, Mbappe'nin desteği, Barcelona'nın skoru 2-0 öne geçirdiği sırada yayınladığı "Hala Madrid" yazan bir Instagram gönderisiyle sınırlı kaldı. Ayrıca, kaynaklar Fransız yıldız ile Arbeloa'nın teknik ekibi arasında sahne arkasında yaşanan gerginlikleri de aktarıyor.
Fransız süperstarın bundan sonraki adımları ne olacak?
Sonuç olarak Mbappé, önümüzdeki sezona benzeri görülmemiş bir baskı ve yepyeni bir inceleme altında girecek. Daha önce hiç olmadığı kadar sorgulanan Fransız forvet, hem bireysel hem de takım olarak beklentileri karşılamak zorunda. Durum daha da kötüye gitmeden önce, Real Madrid’in sallantıda olan projesinin merkezinde yer alan önemli konumunu haklı çıkarmak için çaresizce çaba sarf etmesi gerekiyor.