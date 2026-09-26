Mundo Deportivo'ya göre Mbappe'nin kapsamlı sağlık testlerinden geçmek üzere İspanya'ya dönmesi, Madrid'de hissedilir bir endişe yarattı. Kulübün sağlık ekibi, hasarın tam boyutunu belirlemek için yoğun çaba harcıyor.

Hafif bir gerilme, onun yokluğunu iki ya da üç haftayla sınırlayabilirken, orta düzeyde bir sakatlık dört ila altı hafta sahalardan uzak kalmasına yol açar. Komplikasyon yaşanması durumunda ise iyileşme süreci sekiz ila on iki hafta arasında sürebilir.

Türkiye'de son düdüğün ardından olumlu bir gelişme de yaşandı. Mbappe, hafif aksayarak yürümesine rağmen koltuk değneği kullanmadan soyunma odasından çıkarken görüldü.