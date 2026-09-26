Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid, Fransa kaptanı Kylian Mbappe'nin El Clasico öncesinde dizinden sakatlanmasının ardından yıldız oyuncunun durumundan endişe duyuyor
Mbappe, Fransa'ya galibiyeti getiren golü attıktan sonra sakatlandı
Zidane'ın Fransa'nın başındaki ilk maçı, Türkiye deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetle sona erdi. Ancak bu zafer, takım kaptanı Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle büyük ölçüde gölgelendi. Maçın kaderini belirleyen golü attıktan hemen sonra forvet oyuncusunun sol dizini tuttuğu görüldü. Oyuna devam edemedi ve kısa süre sonra sahayı terk etmek zorunda kaldı.
FFF tarafından yayımlanan açıklamada, Mbappe'nin sol dizinde tendon lezyonu ve hiperekstansiyon yaşadığı doğrulandı. Bu nedenle hücum oyuncusu, milli takım kampının geri kalanında forma giyemeyecek.
- AFP
Real Madrid yıldız forvetinin durumu konusunda endişeli
Mundo Deportivo'ya göre Mbappe'nin kapsamlı sağlık testlerinden geçmek üzere İspanya'ya dönmesi, Madrid'de hissedilir bir endişe yarattı. Kulübün sağlık ekibi, hasarın tam boyutunu belirlemek için yoğun çaba harcıyor.
Hafif bir gerilme, onun yokluğunu iki ya da üç haftayla sınırlayabilirken, orta düzeyde bir sakatlık dört ila altı hafta sahalardan uzak kalmasına yol açar. Komplikasyon yaşanması durumunda ise iyileşme süreci sekiz ila on iki hafta arasında sürebilir.
Türkiye'de son düdüğün ardından olumlu bir gelişme de yaşandı. Mbappe, hafif aksayarak yürümesine rağmen koltuk değneği kullanmadan soyunma odasından çıkarken görüldü.
Madrid, kadro endişeleri arasında darbe aldı
Bu sakatlığın zamanlaması Real Madrid için bundan daha kötü olamazdı. İspanyol ekip, sezonunun zorlu bir döneminde zaten kırılgan hissediyor.
Takım, son haftalarda Vinicius Junior'ın istikrarsız performanslarından etkilendi. Ayrıca kadro, Federico Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz'ın da aralarında bulunduğu sakatlıklarla zaten uğraşıyor ve bu da seçeneklerini daha da kısıtlıyor.
- AFP
Casa Blanca'yı kritik bir ekim fikstürü bekliyor
Madrid, önümüzdeki haftalarda bir dizi yüksek profilli maça hazırlanıyor. Lig'de 10 Ekim'de Villarreal'i konuk edecek olan ekip, dört gün sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanına çıkacak.
Bu yaklaşan fikstür serisinin belirleyici sınavı, 25 Ekim'de Nou Camp'ta oynanacak El Clasico olacak. Mbappe olmadan ezeli rakiplerinin karşısına çıkma ihtimali ciddi alarm yaratıyor. Şimdi tüm gözler Madrid'de yapılacak sağlık kontrollerine çevrildi. Taraftarlar ve kulüp çalışanları, kaptanın sol diziyle ilgili olumlu haberler için dua edecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun