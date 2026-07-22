Real Madrid, Franco Mastantuono’yu transfer ediyor, ancak sadece kiralık olarak: Fiorentina ve Milan’ın ilgisiyle ilgili sızan bilgiler ve onu isteyen diğer takımlar hangileri?

Sadece taktiksel açıdan bakıldığında, Mastantuono’nun profili hem Fiorentina’nın hem de Milan’ın ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyuyor. Fiorentina’nın yeni teknik direktörü Fabio Grosso, sportif direktör Fabio Paratici ile sürekli temas halinde olarak, kanat hücumcuları konusunda takviyeye ihtiyaç olduğunu açıkça dile getirdi; 2007 doğumlu bu oyuncu, sağ kanatta ters ayakla oynadığı için bu pozisyon için bir çözüm olabilir. Rossoneri ise haftalardır Amorim’in 3-4-2-1 sistemi için sol ayaklı bir ofansif orta saha oyuncusu arıyor. Genk’ten Karetsas’ın (Borussia Dortmund’un da ilgilendiği) yanı sıra, özellikleri açısından Mastantuono’nun adı da mantıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. İki İtalyan kulübünün Real Madrid’in koyduğu şartları kabul etmeye istekli olup olmadığı henüz belli değil; bu durumda, bir sezon boyunca İspanyol kulübünün kontrolü altında kalacak ve olası bir transfer için ön alım hakkı bile elde edilemeyecek bir oyuncuyu kadroya katmak söz konusu olacaktır.