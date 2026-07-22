Bir yıl önce, River Plate formasıyla sergilediği klas anların yarattığı büyük beklentiler ve coşkuyla Madrid’e gelmişti. Real, zaman kaybetmedi ve Avrupa’nın en önemli kulüplerinin rekabetini geride bırakmak için masaya 45 milyon avro koydu. Bu büyük yatırım, özellikle 2007 doğumlu bir oyuncu için çok ağır gelen sorumluluğun altında ezilen genç oyuncu üzerinde psikolojik olarak büyük bir etki yarattı. Franco Mastantuono bugün, kendini yeniden keşfetmeye ve potansiyelini ortaya çıkarmak için gerekli olan özgüveni kazanmaya can atan bir yetenek; bu özgüven ise ancak sahada daha fazla ön plana çıkmasıyla elde edilebilir.
Çeviri:
Real Madrid, Franco Mastantuono’yu transfer ediyor, ancak sadece kiralık olarak: Fiorentina ve Milan’ın ilgisiyle ilgili sızan bilgiler ve onu isteyen diğer takımlar hangileri?
OYNAMAYA İHTİYACI VAR
Göreve geleli birkaç gün olan ve yeniden “Blancos”un başına geçen José Mourinho, Mastantuono’ya, kendisine güvenecek ve Madrid’de kalabalık bir rakip grubu nedeniyle elde edebileceğinden daha fazla süre tanıyacak bir takım aramasının kendisi için daha iyi olacağını açıkça belirtti. Geçtiğimiz sezonda genç oyuncu, toplam 35 maçın sadece 15’inde ilk 11’de yer aldı ve sezonu 3 gol ve 1 asistle tamamladı. Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu, Real Madrid’in hala onun yeteneklerine büyük ölçüde inandığını ve transfer haklarını elinden çıkarmak gibi bir niyetinin olmadığını bilerek bu çözüme onay verdi. Bu nedenlerle, tıpkı geçen sezon Endrick’in durumunda olduğu gibi (Endrick, sezonun ikinci yarısında Lyon’a transfer olarak forma giyme fırsatı bulmuş ve Brezilya milli takım teknik direktörü Ancelotti’yi Dünya Kupası kadrosuna çağırması için ikna etmişti), Real Madrid, oyuncusu için yalnızca kiralama tekliflerini değerlendirecek.
İTALYA'DAN GELEN İLGİ
Gelecek sezon Mastantuono’yu kadrosuna katmak isteyenler – en yoğun ilginin İspanya’dan geldiği görülüyor – hiçbir geri alım opsiyonuna, şartlı olsa bile, sahip olamayacaklarını kabul etmek zorunda kalacaklar; zira Real Madrid, 45 milyon avroluk bir yatırımı bu kadar çabuk elinden çıkarmak istemiyor. Bu durum, River Plate formasıyla yetişip parlayan ve Arjantin genç milli takımlarında da kendini gösteren sol ayaklı ofansif orta saha oyuncusu için ön araştırma yapan bazı kulüplerin kararlarını etkileyebilir. Bunların arasında İtalya’dan kulüpler de bulunuyor. Son söylentilere göre, Fiorentina potansiyel olarak ilgilenen takımlar arasında yer alıyor ve oyuncuyla adı anılan bir diğer kulüp ise Milan.
FIORENTINA VE MILAN HAKKINDA NELER ÇIKIYOR?
Sadece taktiksel açıdan bakıldığında, Mastantuono’nun profili hem Fiorentina’nın hem de Milan’ın ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyuyor. Fiorentina’nın yeni teknik direktörü Fabio Grosso, sportif direktör Fabio Paratici ile sürekli temas halinde olarak, kanat hücumcuları konusunda takviyeye ihtiyaç olduğunu açıkça dile getirdi; 2007 doğumlu bu oyuncu, sağ kanatta ters ayakla oynadığı için bu pozisyon için bir çözüm olabilir. Rossoneri ise haftalardır Amorim’in 3-4-2-1 sistemi için sol ayaklı bir ofansif orta saha oyuncusu arıyor. Genk’ten Karetsas’ın (Borussia Dortmund’un da ilgilendiği) yanı sıra, özellikleri açısından Mastantuono’nun adı da mantıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. İki İtalyan kulübünün Real Madrid’in koyduğu şartları kabul etmeye istekli olup olmadığı henüz belli değil; bu durumda, bir sezon boyunca İspanyol kulübünün kontrolü altında kalacak ve olası bir transfer için ön alım hakkı bile elde edilemeyecek bir oyuncuyu kadroya katmak söz konusu olacaktır.
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