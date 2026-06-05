Real Madrid başkanlık yarışı sona yaklaşırken, Perez’in Pazar günkü seçim öncesinde büyük ses getirecek bir transferi açıklamaya hazır olduğu bildiriliyor. Cadena SER’e göre, Vitinha bu sözün başrolünü üstlenecek en güçlü aday haline geldi.

Portekizli milli oyuncu, PSG'nin en önemli oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı ve sözleşmesi üç yıl daha devam ediyor. Anlaşmanın zorluğuna rağmen, Perez'in oylama öncesinde bir mesaj vermek istemesi nedeniyle Vitinha'nın Santiago Bernabeu'ya transfer olacağı yönündeki söylentiler giderek artıyor.

Herhangi bir transfer, önemli bir mali taahhüt gerektirecek. Haberlere göre Perez, bu önemli transfer için 150 milyon avroya kadar yatırım yapmaya hazır ve bu da Vitinha'yı kulübün şimdiye kadar düşündüğü en pahalı hedeflerden biri haline getiriyor.