Getty Images
Çeviri:
Real Madrid, Florentino Pérez'in sözünün ardından José Mourinho'nun menajerinin PSG'nin yıldızını transfer etmek için çalıştığı 150 milyon avroluk Vitinha transferini planlıyor
Vitinha, Perez'in seçim kampanyasının en önemli hedefi olarak öne çıkıyor
Real Madrid başkanlık yarışı sona yaklaşırken, Perez’in Pazar günkü seçim öncesinde büyük ses getirecek bir transferi açıklamaya hazır olduğu bildiriliyor. Cadena SER’e göre, Vitinha bu sözün başrolünü üstlenecek en güçlü aday haline geldi.
Portekizli milli oyuncu, PSG'nin en önemli oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı ve sözleşmesi üç yıl daha devam ediyor. Anlaşmanın zorluğuna rağmen, Perez'in oylama öncesinde bir mesaj vermek istemesi nedeniyle Vitinha'nın Santiago Bernabeu'ya transfer olacağı yönündeki söylentiler giderek artıyor.
Herhangi bir transfer, önemli bir mali taahhüt gerektirecek. Haberlere göre Perez, bu önemli transfer için 150 milyon avroya kadar yatırım yapmaya hazır ve bu da Vitinha'yı kulübün şimdiye kadar düşündüğü en pahalı hedeflerden biri haline getiriyor.
- (C)Getty Images
Transfer, seçimlerin gidişatını değiştirecek bir faktör
İspanyol gazeteci Pacojo Delgado, Vitinha'nın transferinin açıklanmasının, oylama başlamadan önce başkanlık yarışını fiilen sonuçlandıracağına inanıyor. Ayrıca, menajer Jorge Mendes'in müzakereleri kolaylaştırmadaki potansiyel etkisine de dikkat çekti.
"Florentino seçimleri sonuçlandırmak istiyorsa, Vitinha'nın transferi son darbe olacaktır. Pazar gününe bile gerek kalmadan nakavt olur," dedi Delgado. "Jorge Mendes'in, mümkünse en iyi oyuncusunu Jose Mourinho'nun emrine sunmayacağını gerçekten düşünüyor musunuz?"
Mourinho ile ilgili haberler, Madrid'in planlarına yeni bir boyut katıyor
Vitinha'nın transferiyle ilgili haberler, Mourinho'nun Real Madrid'e katılmasıyla bağlantılı daha geniş kapsamlı bir projenin parçası. Portekizli orta saha oyuncusu, vatandaşı Mourinho yönetiminde yenilenecek orta sahanın kilit ismi olabilecek bir oyuncu olarak görülüyor.
Haberlere göre Madrid, kadronun diğer alanlarını güçlendirmek için de harekete geçti. Ibrahima Konate'nin bedelsiz transferle takıma katılması beklenirken, Denzel Dumfries'in ise kulübün 20 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemesinin ardından takıma katılması bekleniyor. Vitinha transferi, orta saha oyuncusunun kilit bir figür olmaya devam ettiği PSG ile Madrid'in müzakere becerisine büyük ölçüde bağlı olacak. Mendes'in hem Mourinho hem de Los Blancos ile uzun süredir devam eden ilişkisi, olası bir ilerleme için önemli bir faktör olarak görülüyor.
- Getty Images
Dikkatler seçim sonuçlarına ve devir görüşmelerine yöneliyor
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, dikkatler Perez’in destekçilerine söz verdiği iddia edilen büyük transferi gerçekleştirebilecek mi sorusuna odaklanacak. Vitinha’nın PSG ile sözleşmesi devam ediyor ve bu transferin gerçekleşmesi için karmaşık ve maliyetli bir anlaşma gerekecek. Madrid bu transferi sürdürürse, PSG, Vitinha ve Mendes’in dahil olduğu görüşmeler, Portekizli orta saha oyuncusunun kulübün bir sonraki spor projesinin merkezinde yer alıp almayacağını belirleyecek gibi görünüyor.