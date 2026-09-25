Getty Images Sport
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Real Madrid, Florentino Perez'in Erling Haaland ve diğer City yıldızlarına olan ilgiyi yeniden canlandırabilmesi nedeniyle Manchester City'deki çalkantıyı yakından takip ediyor
Şampiyonlar Ligi devleri Haaland için alarma geçti
Futbol dünyası, Manchester City'nin Premier League tarafından kendisine yöneltilen mali suçlamaların büyük çoğunluğundan suçlu bulunduğuna dair haberlerle sarsıldı. SPORT'a göre Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki yöneticilerin uzun süredir hayranlık duyduğu bir oyuncu olan Erling Haaland için bir kez daha transfer iddialarıyla gündemde.
Norveçli golcü şu anda Etihad'da uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlı olsa da, City'nin üst ligdeki gelecekteki statüsüne ilişkin belirsizlik yoğun spekülasyonlara yol açtı. Real Madrid, 2022'de İngiltere'ye transfer olmadan önce forvetin peşine düşmüştü ve City'deki mevcut "deprem", kulüp mali dengesini sağlamak ya da yüksek maaşlı varlıklarla yollarını ayırmak zorunda kalırsa bu ilgiyi yeniden alevlendirebilir.
- Getty Images Sport
Real Madrid, Haaland ikilemiyle karşı karşıya
Ancak potansiyel fırsata rağmen Haaland'ın imzasını almak, Real Madrid için hâlâ karmaşık bir bilmece olmayı sürdürüyor. Kylian Mbappe'nin gelişi ve Vinicius Junior'ın istikrarlı mükemmelliğinin ardından, Madrid'in mevcut hücum hattı zaten oldukça kalabalık.
Ayrıca kulüp kısa süre önce kadroya ciddi yatırım yaptı ve Diomande'nin 125 milyon euroya transferi kadrodaki mevcut alanı zaten daha da daralttı. Endrick ve Espi gibi genç yetenekler de süre almak için yarışırken, Florentino Perez'in golcü Norveçliyi Jose Mourinho'nun planlarına dahil edebilmek için önemli bir idari mucize gerçekleştirmesi gerekecek. Üstelik oyuncunun, küme düşme senaryolarıyla ilgili özel bir çıkış maddesine sahip olmadığı da bildiriliyor.
Manchester'taki yaratıcı cevherler hedefte
Haaland'ın bariz cazibesinin ötesinde, Real Madrid bir süredir radarına birkaç kez giren Rayan Cherki'yi de yakından takip ediyor. Cherki, Avrupa futbolunun en özgün yaratıcı yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve Bernabeu gözlemcilerinin dikkatini genellikle çeken gösterişe ve teknik beceriye sahip.
Ancak Fransız oyuncu da Haaland'a benzer bir engelle karşı karşıya; Madrid'in orta sahası ve yaratıcı oyuncu rotasyonu hâlihazırda Jude Bellingham, Arda Guler ve Brahim Diaz gibi isimlerle dolup taşıyor. City'de yaşanacak bir kriz kadroda kapsamlı bir değişime yol açarsa Madrid hamle yapmaya yeltenebilir, ancak önce hücum bölgesinde zaten önemli bir derinliğe sahip olan takımda yer açması gerekir.
- Getty Images Sport
Real Madrid hâlâ Gvardiol'ü istiyor
Savunmaya takviye de İspanyol devinin gündeminde yer alıyor ve Josko Gvardiol uzun vadeli bir hedef olarak belirlenmiş durumda. Hırvat milli futbolcu, son yaz transfer döneminde İspanya'nın başkentine transferiyle güçlü şekilde anılmıştı, ancak sonunda 2031'e kadar süren dev bir sözleşme uzatmasına imza atarak geleceğini Manchester City'ye bağlamayı tercih etti.
Real Madrid, bu sezon çeşitli sakatlıklar nedeniyle stoper pozisyonunda istikrar ve güvenilirlik sorunu yaşadı; bu da Gvardiol kalitesinde bir oyuncuyu cazip bir seçenek haline getiriyor. Yeni sözleşmesi transferi zorlaştırsa da, City'nin uzun vadeli projesini sekteye uğratacak ağır bir yaptırım, piyasadaki dengeleri tamamen değiştirebilir.
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