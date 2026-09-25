Futbol dünyası, Manchester City'nin Premier League tarafından kendisine yöneltilen mali suçlamaların büyük çoğunluğundan suçlu bulunduğuna dair haberlerle sarsıldı. SPORT'a göre Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki yöneticilerin uzun süredir hayranlık duyduğu bir oyuncu olan Erling Haaland için bir kez daha transfer iddialarıyla gündemde.

Norveçli golcü şu anda Etihad'da uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlı olsa da, City'nin üst ligdeki gelecekteki statüsüne ilişkin belirsizlik yoğun spekülasyonlara yol açtı. Real Madrid, 2022'de İngiltere'ye transfer olmadan önce forvetin peşine düşmüştü ve City'deki mevcut "deprem", kulüp mali dengesini sağlamak ya da yüksek maaşlı varlıklarla yollarını ayırmak zorunda kalırsa bu ilgiyi yeniden alevlendirebilir.