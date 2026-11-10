Aklındaki fikirler net. Ancelotti tarafından Japonya (14 Kasım) ve Singapur (17 Kasım) ile oynanacak hazırlık maçları için kadroya çağrılan Brezilyalı forvet Endrick, Real Madrid'de geçirdiği yıl ve geleceği hakkında konuştu: "Hâlâ gencim, sadece 20 yaşındayım. Elbette kanatlanıp kendimi bir uçurumdan aşağı atmam gerekmiyor. Bakalım neler olacak. Tek söyleyebileceğim, oynamak, kendimi mutlu hissetmek ve takım arkadaşlarıma yardım etmek istediğim" dedi. Globo ile konuşan Endrick, şöyle devam etti: " Gol atmak, asist yapmak; tıpkı Lyon'da yaptığım gibi. Lyon'da geçirdiğim dönem, başıma gelen en güzel şeylerden biri ve hayatımın en mutlu dönemlerinden biriydi."
Real Madrid, Endrick: "Oynamak istiyorum, ocak ayında ne olacağını bilmiyorum. Kariyerim için en iyisinin ne olduğunu düşünmeliyim." Milan ve Roma'ya dair son durum
Kariyeri için en iyisi
2027'nin başında ayrılabilir: "Ocak ayında ne olacağını bilmiyorum, her şey Tanrı'nın elinde. Tek istediğim, kariyerim için en iyi olanı yapabilmek. Ne olacaksa olacak. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." Ardından Mourinho hakkında şunları söyledi: "Madrid harika bir şehir ama kariyerimde ilerlemek için elimden gelen her şeyi yapmam gerektiği açık. Mourinho harika bir insan. Her gün yanıma gelip nasıl olduğumu soruyor ama futboldan hiç bahsetmiyor. Özel hayatımı merak ediyor; bu yaklaşımı hoşuma gidiyor, benimle ilgileniyor. Yaptıkları için ona minnettarım. Her şeyden önce gelen Real Madrid için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Mourinho'nun bana gösterdiği sevgi, her zaman elimden gelenin en iyisini yapmamı sağlıyor."
Mbappé'ye alternatif
"Real Madrid'de kimlerin olduğunu, kadromuzda kimlerin bulunduğunu, önümde kimlerin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Mbappé çok büyük bir oyuncu, Altın Top oylamasında ikinci oldu. Bana verilen fırsatları değerlendirmeye, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sahaya beş, on dakikalığına girdim... Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve AEK Atina'ya karşı oynadım. Bunlar değerlendirmeyi bildiğim anlardı."
Endrick'in fiyatı ne kadar?
Real Madrid ile sözleşmesi 2030'da sona erecek olan Endrick, sürpriz olmazsa ocak ayında takımdan ayrılacak. Real Madrid, onu Fonseca'nın çalıştırdığı Lyon'da olduğu gibi bir yıllığına kiralamak istiyor. Endrick'le ilgilenen Milan ve Roma ise daha iyi koşullar elde etmek istiyor. Real Madrid'e çok yüksek bedelli bir geri alma hakkı tanıyan satın alma opsiyonunu anlaşmaya eklemek ya da oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek için çalışıyorlar. Palmeiras'ın eski oyuncusuna yaklaşık 60 milyon euro değer biçiliyor. Aralık 2022'de transferi için 35 milyon euro bonservis bedeli ve 25 milyon euro bonus ödenmişti.
Endrick ne kadar kazanıyor?
Yayın organı As'ın yazdığına göre, Endrick'in 2030'a kadar yıllık brüt maaşı 6 milyon euro.
Mourinho onu engellemişti
Roma ile oynanacak maçın arifesinde Mourinho, yaklaşan kış transfer döneminde olası bir ayrılığa kapıyı tamamen kapatmaya çalışmış ve TNT Sports'a şöyle demişti: "Vazgeçin, vazgeçin. İlgilenen kulüpleri unutun. Oturup bekleseler iyi olur, yoksa yorulurlar. Çok sevdiğim, inanılmaz potansiyele sahip bir oyuncu. Bizim için çok önemli. Onunla ilgilenen herkes karşısında beni bulacak çünkü kiralık gitmesine gerek olmadığını ve burada olağanüstü bir başarı elde edeceğini düşünüyorum"
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