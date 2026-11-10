2027'nin başında ayrılabilir: "Ocak ayında ne olacağını bilmiyorum, her şey Tanrı'nın elinde. Tek istediğim, kariyerim için en iyi olanı yapabilmek. Ne olacaksa olacak. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." Ardından Mourinho hakkında şunları söyledi: "Madrid harika bir şehir ama kariyerimde ilerlemek için elimden gelen her şeyi yapmam gerektiği açık. Mourinho harika bir insan. Her gün yanıma gelip nasıl olduğumu soruyor ama futboldan hiç bahsetmiyor. Özel hayatımı merak ediyor; bu yaklaşımı hoşuma gidiyor, benimle ilgileniyor. Yaptıkları için ona minnettarım. Her şeyden önce gelen Real Madrid için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Mourinho'nun bana gösterdiği sevgi, her zaman elimden gelenin en iyisini yapmamı sağlıyor."