Real Madrid, Elche maçı için kadrosunu açıkladı; Kylian Mbappé ve Jude Bellingham hâlâ kadroda yok

Valdebebas’taki tedavi odası, Los Blancos için olabilecek en kötü zamanda tam kapasiteye ulaşıyor. Elche maçı için açıklanan kulübün resmi kadro listesi, Madridistaların en kötü korkularını doğruladı: Mbappé, Bellingham, Rodrygo ve Eder Militão hâlâ forma giyemeyecek durumda. Nitekim, son haftalarda takımın omurgası adeta sökülüp atılmış durumda ve Arbeloa’yı hem savunmada hem de hücumda çözmesi gereken bir yapbozla baş başa bırakıyor.

Savunma durumu özellikle vahim. David Alaba ve Ferland Mendy'nin uzun süreli sakatlıklarının yanı sıra, kadroda Alvaro Carreras ve Dani Ceballos da yer almıyor. Raul Asencio, kas rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkan son isim oldu ve kulüp sezonun kritik dönemine girerken savunma hattı inanılmaz derecede zayıf kaldı.