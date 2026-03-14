Real Madrid, Elche maçı için kadrosunu açıkladı; Kylian Mbappé ve Jude Bellingham hâlâ kadroda yok
Madrid'i sakatlık krizi vurdu
Valdebebas’taki tedavi odası, Los Blancos için olabilecek en kötü zamanda tam kapasiteye ulaşıyor. Elche maçı için açıklanan kulübün resmi kadro listesi, Madridistaların en kötü korkularını doğruladı: Mbappé, Bellingham, Rodrygo ve Eder Militão hâlâ forma giyemeyecek durumda. Nitekim, son haftalarda takımın omurgası adeta sökülüp atılmış durumda ve Arbeloa’yı hem savunmada hem de hücumda çözmesi gereken bir yapbozla baş başa bırakıyor.
Savunma durumu özellikle vahim. David Alaba ve Ferland Mendy'nin uzun süreli sakatlıklarının yanı sıra, kadroda Alvaro Carreras ve Dani Ceballos da yer almıyor. Raul Asencio, kas rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkan son isim oldu ve kulüp sezonun kritik dönemine girerken savunma hattı inanılmaz derecede zayıf kaldı.
La Fabrica'nın genç yeteneklerine A takımda şans verildi
Tecrübeli oyuncuların çoğunun tribünden maçı izlemesi nedeniyle, dikkatler yeni nesile yöneldi. Arbeloa, bu boşluğu doldurmak için kulübün altyapısına yöneldi ve Castilla'dan yetenekli birkaç genç oyuncuyu kadroya çağırdı. Daniel Yanez, Diego Aguado, Thiago Pitarch, Cesar Palacios, Manuel Angel ve Sergio Mestre, sakatlık krizinin yarattığı boşlukları doldurmak üzere kadroya dahil edildi.
Nitekim Marca'nın haberine göre Angel, Elche maçında ilk 11'de şans bulabilir. 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Los Blancos'un Manchester City'yi 3-0 mağlup ettiğiŞampiyonlar Ligison 16 turu ilk maçındailkkez forma giydi.
Manchester City maçı öncesinde kadro değişikliği mi olacak?
Şampiyonlar Ligi'nin yaklaşan gölgesi göz önüne alındığında, Elche maçı özellikle hassas bir zamanlamaya sahip. Madrid, Salı günü City ile sezonun Avrupa hedeflerini belirleyecek olan, son derece önemli bir rövanş maçına çıkacak. Bu kıtasal yükümlülük, Arbeloa'nın ligde puan kazanma ihtiyacını, Manchester deplasmanı için kalan formda olan tecrübeli oyuncularını dinç tutma gerekliliği ile dengelemesi gerektiği anlamına geliyor.
Sonuç olarak, bu akşam ilk 11'de önemli bir rotasyon bekleniyor. Arbeloa, iş yükünü etkili bir şekilde yönetmeye çalışırken, Brahim Diaz, Dani Carvajal ve Eduardo Camavinga, Elche karşısında ilk 11'de yer alması beklenen başlıca adaylar. İspanyol teknik direktör, kadrosunun çekirdek grubunda yaşanacak herhangi bir sakatlığın, hem İspanya'da hem de Avrupa sahnesinde kulübün kupa kazanma umutları için felaket sonuçlar doğurabileceğini bilerek, ip üzerinde yürüyor.
La Liga şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammül yok
Kadro seçimi konusunda yaşanan sıkıntılara ve yaklaşan Avrupa maçlarının dikkat dağıtıcı etkisine rağmen, Los Blancos’un bu akşamki önceliği tamamen La Liga’da. Barcelona’yı yakalamak için her puan çok değerli ve Elche karşısında evinde alınacak bir mağlubiyet, ligdeki hedeflerine büyük bir darbe vuracaktır. Kadro eksiklikleri olsa da Bernabeu’daki beklentiler her zamanki kadar yüksek; taraftarlar, formayı giyen isim ne olursa olsun ezici bir performans sergilemesini istiyor.
Los Blancos, 27 maçta topladığı 63 puanla şu anda sıralamada ikinci sırada yer alıyor ve lider Barça'nın dört puan gerisinde. La Liga'nın son haftalarına girilirken, Arbeloa'nın adamlarının Clasico rakiplerinden şampiyonluğu kapmak için her galibiyet hayati önem taşıyor.
