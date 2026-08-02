Real Madrid efsanesi Toni Kroos, futbol dünyasında büyük saygı gören isimlerden biridir. Bu nedenle ondan gelen her açıklama geniş bir ilgiyle karşılanır; özellikle de sahada sahip olduğu vizyonun, emekliliğinin ardından görüşlerine de yansımaya devam etmesi bunun başlıca sebebidir.

İşte bu yüzden birçok kişi, Real Madrid'in orta sahasında Alman yıldızın bıraktığı boşluğu doldurmak için en öne çıkan aday olarak görülen İspanyol Rodri hakkında Kroos'un görüşünü öğrenmeyi bekliyordu.

"Defensa Central" ağı, son saatlerde sosyal medyada Kroos'a atfedilen ve Manchester City'den Real Madrid'e transfer olmaya yaklaşan Rodri ile birlikte oynamak için sahalara geri dönmeyi düşündüğü iddia edilen açıklamaların yayıldığını aktardı.

Dolaşıma giren o açıklamalarda şöyle deniliyordu: "Eğer Rodri Real Madrid'e katılırsa, sadece onun yanında oynamak için emeklilikten dönmek zorunda kalabilirim. Belki bana eksiksiz bir orta saha oyuncusu olmanın bazı yollarını öğretir."

Ona atfedilen açıklamalarda şu ifadeler de yer aldı: "Mourinho'nun projesiyle bağdaştırılan tüm isimler arasında, en çok görmek istediğim oyuncu Rodri. Rodri ve Bernardo Silva'nın Real Madrid'in orta sahasına hükmettiğini bir düşünün. O zaman Pep Guardiola önderliğindeki Manchester City'nin bir parçasını Santiago Bernabeu sahasına taşımış olursunuz."

Transferin bedeli hakkında da şu sözler ona atfedildi: "İnsanlar transferin bedeli hakkında konuşacak, ama paha biçilemez oyuncular vardır. Ballon d'Or ve Dünya Kupası kazanan, bu neslin en iyi orta saha oyuncularından biri olan biri için değeri üzerinden fazla pazarlık edilemez."