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Real Madrid efsanesi Rodri’ye takım arkadaşı olmak için emeklilikten geri mi dönüyor?

La Liga
Real Madrid
M.City
T. Kroos
Rodri
İspanya
İngiltere
Almanya

Real Madrid efsanesi Toni Kroos, futbol dünyasında büyük saygı gören isimlerden biridir. Bu nedenle ondan gelen her açıklama geniş bir ilgiyle karşılanır; özellikle de sahada sahip olduğu vizyonun, emekliliğinin ardından görüşlerine de yansımaya devam etmesi bunun başlıca sebebidir.

İşte bu yüzden birçok kişi, Real Madrid'in orta sahasında Alman yıldızın bıraktığı boşluğu doldurmak için en öne çıkan aday olarak görülen İspanyol Rodri hakkında Kroos'un görüşünü öğrenmeyi bekliyordu.

"Defensa Central" ağı, son saatlerde sosyal medyada Kroos'a atfedilen ve Manchester City'den Real Madrid'e transfer olmaya yaklaşan Rodri ile birlikte oynamak için sahalara geri dönmeyi düşündüğü iddia edilen açıklamaların yayıldığını aktardı.

Dolaşıma giren o açıklamalarda şöyle deniliyordu: "Eğer Rodri Real Madrid'e katılırsa, sadece onun yanında oynamak için emeklilikten dönmek zorunda kalabilirim. Belki bana eksiksiz bir orta saha oyuncusu olmanın bazı yollarını öğretir."

Ona atfedilen açıklamalarda şu ifadeler de yer aldı: "Mourinho'nun projesiyle bağdaştırılan tüm isimler arasında, en çok görmek istediğim oyuncu Rodri. Rodri ve Bernardo Silva'nın Real Madrid'in orta sahasına hükmettiğini bir düşünün. O zaman Pep Guardiola önderliğindeki Manchester City'nin bir parçasını Santiago Bernabeu sahasına taşımış olursunuz."

Transferin bedeli hakkında da şu sözler ona atfedildi: "İnsanlar transferin bedeli hakkında konuşacak, ama paha biçilemez oyuncular vardır. Ballon d'Or ve Dünya Kupası kazanan, bu neslin en iyi orta saha oyuncularından biri olan biri için değeri üzerinden fazla pazarlık edilemez."

  • Toni KroosGetty

    Sahte haber ama Kroos'un çok hoşuna gitti

    Defensa Central, bu açıklamaların aslında Toni Kroos tarafından yapılmadığını ya da en azından eski oyuncunun bizzat kendisinin bunu doğruladığını, açıklamaların sosyal medyadaki birçok hesap tarafından paylaşılıp kendisine atfedilmesinin ardından belirtti.

    Kroos, Instagram hesabından paylaşımlardan birine yanıt vererek şöyle dedi: "Bunu asla söylemedim ama yine de hoşuma gitti."

    Kroos bu kısa ifadeyle söz konusu açıklamaların sahibi olduğunu reddetti, ancak aynı zamanda içeriğinden hoşlandığını gösterdi. Birçok kişi bunu Rodri'nin Real Madrid'e transferi fikrine yönelik olumlu bir işaret ya da bir "onay" olarak değerlendirdi.

    Kroos, Real Madrid hakkında konuşurken her zaman son derece temkinli olmasıyla bilinir, ancak mevcut Manchester City oyuncusunun José Mourinho'nun orta sahada ihtiyaç duyduğu parça olduğunun farkında.

    Birçok kişi Kroos ile Rodri'yi kıyaslasa da gerçekte İspanya Milli Takımı'nın kaptanının farklı özelliklere sahip olduğu görülüyor. Aralarında bazı benzerlikler bulunsa da Rodri'nin takımın performansına ve kolektif sistemine olan etkisi onu kendine özgü biçimde istisnai bir oyuncu yapıyor.

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