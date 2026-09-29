Eski İspanya milli futbolcusu, Güney Amerika'da teknik direktörlük kariyerine yönelmesinde kulüp yetkililerinin ısrarlı takibinin belirleyici olduğunu açıkladı. Görevi kabul etme kararıyla ilgili ESPN Brazil'e konuşan Salgado, "Başkan beni göreve getirmek için başından beri çok çalıştı. Beni Montes Claros'taki tesisleri görmeye davet etti" dedi.

Yeni takımının potansiyelini değerlendiren Salgado, şöyle devam etti: "Bir şeyler başarma arzusu çok yüksek, genç bir takım. Bunun üzerine çok düşündüm ama futbolun bir yaşam biçimi olduğu bir ülkede ve kıtada, Mineiro Şampiyonası gibi büyük bir rekabeti yaşamak istiyorum. Sadece Mineiro Şampiyonası'nın birinci liginde oynama konusunda anlaştık ve bu deneyimi yaşamak için alçakgönüllülükle ve çalışma isteğiyle yola çıkacağız."