ZUMA Press Wire
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Real Madrid efsanesi Michel Salgado, Brezilya'nın mütevazı ekibi North EC'yi çalıştırmak için gelen sürpriz teklifi neden kabul ettiğini açıkladı
Salgado, Brezilya'daki teknik direktörlük meydan okumasını kabul etti
Eski Madrid sağ beki Salgado, 2027 sezonu öncesinde Brezilya ekibi North EC'nin yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtıldı. 50 yaşındaki teknik adam, uzun vadeli hedefleri ve antrenman altyapısından etkilenmesinin ardından Montes Claros merkezli kulüpten gelen sürpriz teklifi kabul etti. Salgado artık takımı önce Campeonato Mineiro eyalet liginin en üst kademesinde yönetecek, ardından da kulübü ulusal dördüncü seviye olan Serie D'deki tarihindeki ilk macerasına taşıyacak.
- AFP
İspanyol, Güney Amerika macerasını benimsiyor
Eski İspanya milli futbolcusu, Güney Amerika'da teknik direktörlük kariyerine yönelmesinde kulüp yetkililerinin ısrarlı takibinin belirleyici olduğunu açıkladı. Görevi kabul etme kararıyla ilgili ESPN Brazil'e konuşan Salgado, "Başkan beni göreve getirmek için başından beri çok çalıştı. Beni Montes Claros'taki tesisleri görmeye davet etti" dedi.
Yeni takımının potansiyelini değerlendiren Salgado, şöyle devam etti: "Bir şeyler başarma arzusu çok yüksek, genç bir takım. Bunun üzerine çok düşündüm ama futbolun bir yaşam biçimi olduğu bir ülkede ve kıtada, Mineiro Şampiyonası gibi büyük bir rekabeti yaşamak istiyorum. Sadece Mineiro Şampiyonası'nın birinci liginde oynama konusunda anlaştık ve bu deneyimi yaşamak için alçakgönüllülükle ve çalışma isteğiyle yola çıkacağız."
Taktisyen, felsefe ile uyum sağlamayı dengeliyor
Salgado'nun kapsamlı geçmişi, Santiago Bernabeu'da kupalarla dolu bir on yılın ardından 2012'de Blackburn Rovers'ta futbolu bırakmasını ve sonrasında Suudi Arabistan'da genç yetenekleri çalıştırmasını içeriyor. Brezilya'da teknik direktörlük yapma kararı, 2002 Dünya Kupası'nı kazanan eski Brezilya Milli Takımı yıldızlarından birkaçı tarafından sıcak karşılandı. Brezilyalı efsanelerle yaptığı görüşmelere dikkat çeken Salgado, şöyle ekledi: "Her zaman Roberto Carlos ile konuşurum ve Dida ile Edmilson'dan da tebrik mesajları aldım."
Uygulamayı planladığı taktik anlayışa değinen Salgado, şunları söyledi: "Birçok teknik direktörden şeyler öğrendim ve elbette benim İspanyol tarzım var, ancak Brezilya futboluna uyum sağlaması gereken kişi benim. Biz, yeni şeyler getirmeye çalışacağımız bir Brezilya takımıyız; bunu da stilini ve futbola bakışını değiştirmeden yapacağız."
- NurPhoto
Eyalet ligi kampanyası projeyi başlatıyor
Salgado, 2026 Trofeu Inconfidencia zaferinin ardından North EC'nin iddialı projesinin başında, bir diğer saygın isim Kleberson'un yerini aldı. Teknik adama, yaklaşan Campeonato Mineiro kampanyası öncesinde kadrosunu kurabilmesi için kayda değer bir hazırlık süresi tanındı. Bölgesel görevlerin ötesinde, onu bekleyen en zorlu sınav ise kulübün hem Serie D'de hem de Copa do Brasil'de ulusal rekabetteki eşi benzeri görülmemiş yolculuğunu yönetmek olacak.
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