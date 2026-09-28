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Real Madrid efsanesi Michel Salgado, Brezilya'nın mütevazı ekibi North EC'nin başına geçmeyi kabul ederek sansasyonel bir kariyer hamlesine imza attı
İddialı küçük takım, şok atamayı doğruladı
Montes Claros ekibi, iddialı uzun vadeli projelerine liderlik etmesi için Salgado'nun göreve getirildiğini resmen doğruladı. 2022'de kurulan North EC, futbol piramidinde adeta meteorit gibi bir yükseliş yaşadı; art arda iki kez üst lige çıktıktan sonra 2025'te Campeonato Mineiro Modulo II şampiyonluğunu kazandı. Hızlı yükselişleri, 2026'da eyaletin en üst düzey ligindeki ilk sezonlarında Trofeu Inconfidencia'yı kaldırmalarıyla zirveye ulaştı ve böylece ulusal organizasyonlarda eşi benzeri görülmemiş katılım hakları elde ettiler.
- NurPhoto
Gladiators, kulübedeki yüksek profilli liderini tanıttı
Kulüp yöneticileri, yüksek profilli taktik adamının gelişini sosyal medya kanalları üzerinden duyurarak gelecek adına cesur hedeflerinin altını çizdi. İki kez Avrupa şampiyonu olan ismi Montes Claros'a hoş geldin diyerek kulübün resmî açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Tarihimizin en büyük bölümünde North'a liderlik etmek. Michel, burada büyük hayaller kurmaya cesaret eden bir şehir, bir bölge ve bir taraftar kitlesi bulacaksın. Sen en büyük sahnelerden gelen deneyimi getiriyorsun. Biz ise inanmaktan hiç vazgeçmeyenlerin direncini getiriyoruz. Michel Salgado North'tur. 2027 ufukta. Ve North sınırları zorlamaya hazır."
Galactico soyu, Brezilyalı selefinin yerini alıyor
Salgado'nun gelişi, kulübün futbolda isim yapmış figürleri göreve getirme eğilimini sürdürdü; kulübede 2002 Dünya Kupası şampiyonu Kleberson'un ardından geldi. 50 yaşındaki isim, Madrid'de geçirdiği ve kupalarla dolu on yıldan gelen büyük bir birikime sahip; ikonik Galacticos döneminde iki Şampiyonlar Ligi kupası ve dört La Liga şampiyonluğu kazandı. Güney Amerika'ya geçişinden önce eski bek oyuncusu, Suudi Arabistan'ın 15 yaş altı ve 16 yaş altı takımlarının yanı sıra Future Falcons girişiminde de genç oyuncu gelişimini yönetti.
- AFP
Tarihi kampanya öncesinde yurt içi hazırlıklar
Salgado'ya, North EC'nin ulusal lig ve kupa sahnesindeki ilk deneyimi öncesinde rekabetçi bir kadro kurması için bolca zaman tanındı. Minas Gerais'in mütevazı ekibi, bir yandan Campeonato Brasileiro Serie D'nin dördüncü kademesinde tarih yazmaya hazırlanırken, diğer yandan Copa do Brasil'de de kendini sınayacak. Avrupa'daki taktik ilkelerini Güney Amerika futbolunun zorlu ortamına uyarlamak, tartışmasız şekilde İspanyol teknik adamın kariyerindeki en çetin sınavı temsil edecek.
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