Kulüp yöneticileri, yüksek profilli taktik adamının gelişini sosyal medya kanalları üzerinden duyurarak gelecek adına cesur hedeflerinin altını çizdi. İki kez Avrupa şampiyonu olan ismi Montes Claros'a hoş geldin diyerek kulübün resmî açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Tarihimizin en büyük bölümünde North'a liderlik etmek. Michel, burada büyük hayaller kurmaya cesaret eden bir şehir, bir bölge ve bir taraftar kitlesi bulacaksın. Sen en büyük sahnelerden gelen deneyimi getiriyorsun. Biz ise inanmaktan hiç vazgeçmeyenlerin direncini getiriyoruz. Michel Salgado North'tur. 2027 ufukta. Ve North sınırları zorlamaya hazır."