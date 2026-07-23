Real Madrid efsanesi Luis Figo, Altın Top tartışmasına ve Rodri’nin bir “Galactico” olacağına dair söylentilere değinirken, Kylian Mbappé hâlâ 2026 Ballon d’Or’un “potansiyel kazananları” arasında yer alıyor

Mbappé, uzun süredir gelecekteki Ballon d’Or kazananı olarak gösteriliyordu ve uluslararası sahnedeki performansları bu görüşü daha da güçlendirdi. Kısa süre önce düzenlenen bir Betfair etkinliğinde konuşan Figo, Fransa’nın turnuvayı dördüncü sırada tamamlamasına rağmen, Fransız oyuncunun Dünya Kupası’ndaki başarılarının onu futbolun en büyük bireysel ödülü için en güçlü adaylar arasına yerleştirdiğini vurguladı. Mbappe, attığı 10 golle Altın Ayakkabı ödülünü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda 22 golle turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

“Mbappé ve Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansı, onu kesinlikle potansiyel kazananlar arasına sokacaktır,” diyen Figo, sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca, Şampiyonlar Ligi’ni yeniden kazanan bir PSG oyuncusunu da kesinlikle listeye dahil ederdim. Tüm yıl dikkate alınmalıdır. Mantıken, kazanan seçilirken Dünya Kupası teraziye ağır basabilir, ancak ulusal şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi de çok önemlidir.”

Figo, bu kenar adaylar hakkında daha ayrıntılı bilgi vererek şunları ekledi: “Belki de Vitinha ve [Desire] Doue’yi öne çıkarırdım; Dünya Kupası, özellikle Portekiz için pek iyi geçmemiş olsa da harika bir sezon geçirdiler. Hepsini adaylar arasına dahil ederdim.”