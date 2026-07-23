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Real Madrid efsanesi Luis Figo, Altın Top tartışmasına ve Rodri’nin bir “Galactico” olacağına dair söylentilere değinirken, Kylian Mbappé hâlâ 2026 Ballon d’Or’un “potansiyel kazananları” arasında yer alıyor
Mbappé, Ballon d’Or’un en güçlü adaylarından biri olmaya devam ediyor
Mbappé, uzun süredir gelecekteki Ballon d’Or kazananı olarak gösteriliyordu ve uluslararası sahnedeki performansları bu görüşü daha da güçlendirdi. Kısa süre önce düzenlenen bir Betfair etkinliğinde konuşan Figo, Fransa’nın turnuvayı dördüncü sırada tamamlamasına rağmen, Fransız oyuncunun Dünya Kupası’ndaki başarılarının onu futbolun en büyük bireysel ödülü için en güçlü adaylar arasına yerleştirdiğini vurguladı. Mbappe, attığı 10 golle Altın Ayakkabı ödülünü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda 22 golle turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.
“Mbappé ve Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansı, onu kesinlikle potansiyel kazananlar arasına sokacaktır,” diyen Figo, sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca, Şampiyonlar Ligi’ni yeniden kazanan bir PSG oyuncusunu da kesinlikle listeye dahil ederdim. Tüm yıl dikkate alınmalıdır. Mantıken, kazanan seçilirken Dünya Kupası teraziye ağır basabilir, ancak ulusal şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi de çok önemlidir.”
Figo, bu kenar adaylar hakkında daha ayrıntılı bilgi vererek şunları ekledi: “Belki de Vitinha ve [Desire] Doue’yi öne çıkarırdım; Dünya Kupası, özellikle Portekiz için pek iyi geçmemiş olsa da harika bir sezon geçirdiler. Hepsini adaylar arasına dahil ederdim.”
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Rodri’yi Manchester City’den transfer etmenin zorluğu
Konuşma kaçınılmaz olarak, İspanya’nın başkentine taşınarak “Galactico” projesine katılacağına dair yoğun transfer spekülasyonlarının odağı haline gelen Manchester City orta saha oyuncusu Rodri’ye geldi. Rodri’nin istikrarlı performansı ve taktiksel zekası, onu birçok Madridista için hayal edilen bir hedef haline getirmiş olsa da, Figo olası bir anlaşmanın önündeki sözleşme engellerine hemen dikkat çekti. City gibi rakip bir dev kulüpten onun kalibresinde bir oyuncuyu kadroya katmak, muazzam bir operasyonel zorluktur.
"Bana göre Rodri, gol veya asist açısından çok fazla öne çıkmamış olsa da harika bir Dünya Kupası geçirdi," diyen Figo, sözlerine şöyle devam etti: "Rodri’nin Real Madrid’e geleceğine dair söylentiler olduğunu biliyorum. Manchester City ile sözleşmesi olduğu için bunun zor olacağını düşünüyorum, ancak Real Madrid’in her zaman dünyanın en iyi oyuncularını kadrosuna katmak istediği herkesin malumu."
İspanya’nın üstünlüğü ve Dünya Kupası’ndaki istikrarlı performansı
2026 Dünya Kupası’nı genel olarak değerlendiren Figo, turnuvanın şampiyonu İspanya’ya övgüler yağdırdı. La Roja, hem güzel hem de verimli bir futbol sergiledi ve hak ettiği şampiyonluğa ulaştı. Figo, İspanya’nın turnuvanın tartışmasız en üstün takımı olduğuna ve başka hiçbir ülkenin ulaşamadığı bir futbol seviyesi sergilediğine inanıyor
“İspanya sadece finalde değil, tüm turnuva boyunca en iyi takımdı. Sadece bir gol yediler,” diye açıkladı Figo. “Genel olarak, bence en istikrarlı takım onlardı ve aynı zamanda en iyi futbolu oynayanlar da onlardı; bu yüzden İspanya’nın Dünya Kupası zaferi, şüphesiz en iyi takımın zaferiydi.”
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Mourinho’nun Santiago Bernabéu’daki görevi
Son olarak, eski kanat oyuncusu dikkatini, José Mourinho’nun kupa kazanma mücadelesine öncülük ettiği Madrid’deki mevcut duruma çevirdi. Kulübün yüksek standartlarına göre nispeten kıt bir dönemin ardından Figo, Portekizli teknik direktörün takımı bir an önce şampiyonluk podyumuna geri döndürme baskısı altında olduğunu vurguladı.
“Bence Real Madrid için şu anda en önemli şey, iki yıldır kupa kazanamama döneminin ardından yeniden galip gelmek olacak,” diye konuştu Figo.
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