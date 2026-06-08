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Real Madrid efsanesi, Jose Mourinho’nun teknik ekibine katılıyor! Beyazlar formasıyla 334 maça çıkan Şampiyonlar Ligi şampiyonu, “Özel Adam” ile yeniden bir araya geliyor
"Özel Adam" Bernabeu'ya geri dönüyor
Perez, toplam oyların %65’ini alarak seçimi kazanarak Real Madrid başkanlığı görevine resmi olarak bir dönem daha devam etmeyi garantiledi. Bu zafer, Perez’in rakibi Enrique Riquelme’yi yenmesi şartıyla kulübün teknik direktörlüğünü devralmak üzere ön anlaşma yapmış olan Mourinho’nun geri dönüşünün önünü açtı.
Resmi bir açıklama henüz yapılmasa da, kulübün iki yıllık kupa hasretine son vermek istediği göz önüne alındığında, bu hamle genel olarak bir formalite olarak değerlendiriliyor.
Mourinho şimdiden transfer piyasasında aktif ve Ibrahima Konate ile Denzel Dumfries için görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor. Ancak, kulübün benzersiz DNA'sını anlayan bir ismi kadroya katmak istediği için, en önemli ataması saha dışında olabilir.
- Getty Images Sport
Pepe teknik direktörlük görevine hazırlanıyor
Sport'un haberlerine göre, Mourinho'nun teknik ekibine yapılan ilk önemli takviye, efsanevi stoper Pepe'den başkası olmayacak.
2024 yılında profesyonel futboldan emekli olan 43 yaşındaki oyuncu, on yıl boyunca forma giydiği kulüpte teknik direktörlük kariyerine ilk adımlarını atmaya hazırlanıyor. Pepe, 2010 ile 2013 yılları arasında İspanya'nın başkentinde birlikte geçirdikleri dönemde Mourinho'nun en sadık "askerlerinden" biri olarak hatırlanıyor.
Eski Portekiz milli oyuncusu, soyunma odası ile yönetim arasında mükemmel bir köprü olarak görülüyor. Mourinho, Blancos ile derin kişisel bağları olan bir ekip üyesine sahip olmaya kararlıydı. Bazıları Alvaro Arbeloa'nın benzer bir rol üstleneceğini tahmin etse de, takıma geri dönmek üzere seçilen isim Pepe oldu.
Azim ve başarının mirası
Pepe’nin Madrid’deki kariyeri, hem durmak bilmeyen savunma performansı hem de son derece gergin anlarla şekillenmiştir. 10 yıllık görev süresi boyunca savunmanın temel taşlarından biri olmuş olsa da, kariyeri aynı zamanda tartışmalarla da damgalanmıştır; örneğin, Javier Casquero ve Juan Angel Albin ile yaşadığı bir tartışma nedeniyle 10 maçlık ceza aldığı 2009’daki meşhur olay gibi. Bu karanlık yönüne rağmen, kupa dolabı takım için ne kadar değerli olduğunu kanıtlamaktadır.
Tecrübeli savunma oyuncusu, kulüpte 334 maça çıktı ve üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan kadroların kilit isimlerinden biri oldu. Mourinho, Benfica'daki eski ekibinden birkaç kişiyi de yanına almayı planlıyor, ancak Pepe'nin karizması ve Real Madrid'in iç işleyişine dair bilgisinin vazgeçilmez olacağına inanıyor.
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Yakında resmi bir açıklama bekleniyor
Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden bu yana birkaç saat geçmesine rağmen, Real Madrid henüz Mourinho’nun atanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak içeriden gelen bilgilere göre bu gecikme sadece prosedürle ilgili ve önümüzdeki günlerde bir duyuru yapılacak.
Perez'in yeniden iktidara gelmesi ve Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle, odak noktası artık Barcelona'yı devirebilecek bir kadro oluşturmaya kayıyor. Pepe'nin teknik kadroya dahil edilmesi, Mourinho'nun oyuncularından ve teknik ekibinden beklediği zihniyete geri dönüşü simgeliyor.