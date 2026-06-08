Real Madrid efsanesi, Jose Mourinho’nun teknik ekibine katılıyor! Beyazlar formasıyla 334 maça çıkan Şampiyonlar Ligi şampiyonu, “Özel Adam” ile yeniden bir araya geliyor

Perez, toplam oyların %65’ini alarak seçimi kazanarak Real Madrid başkanlığı görevine resmi olarak bir dönem daha devam etmeyi garantiledi. Bu zafer, Perez’in rakibi Enrique Riquelme’yi yenmesi şartıyla kulübün teknik direktörlüğünü devralmak üzere ön anlaşma yapmış olan Mourinho’nun geri dönüşünün önünü açtı.

Resmi bir açıklama henüz yapılmasa da, kulübün iki yıllık kupa hasretine son vermek istediği göz önüne alındığında, bu hamle genel olarak bir formalite olarak değerlendiriliyor.

Mourinho şimdiden transfer piyasasında aktif ve Ibrahima Konate ile Denzel Dumfries için görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor. Ancak, kulübün benzersiz DNA'sını anlayan bir ismi kadroya katmak istediği için, en önemli ataması saha dışında olabilir.