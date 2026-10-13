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Real Madrid efsanesi Dani Carvajal, 2027'ye kadar Getafe'ye katıldı: Altı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu yeni bir sayfa açıyor
Birçok başarıya imza atan şampiyon, savunma hattını güçlendiriyor
Carvajal, altı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu olarak Coliseum'a transferini tamamladı ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 34 yaşındaki sağ bek, bir yıllık sözleşmeye imza attıktan hemen sonra kadroya uyum sürecini hızlandırmak için teknik ekiple birlikte kulübün tesislerini gezdi.
İspanyol günlük gazetesi MARCA'ya göre savunma oyuncusu, Madrid'deki evinden taşınmak zorunda kalmadan en üst ligdeki kariyerini sürdürmek için maaşında önemli bir indirimi kabul etti.
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Coliseum yönetimi elit kazananı karşılıyor
Kulüp yönetimi, 27 kulüp kupası ve İspanya ile iki büyük uluslararası başarı kazanmış tecrübeli futbolcunun gelişini, onu kulüp tarihinin en önemli transferi olarak nitelendirerek resmî kanallarından duyurdu.
Bekin yeni macerasını memnuniyetle karşılayan Getafe, internet sitesinden resmî bir açıklama yayımladı: “Getafe CF olarak Dani Carvajal'e hoş geldin diyor ve bu yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Coliseum'a hoş geldin, Dani!”
Taktik seçenekler savunma temelini genişletiyor
MARCAayrıca teknik direktör Jose Bordalas'ın Carvajal'ı doğrudan telefonla aramasının, oyuncuyu takıma katılmaya ikna etmede belirleyici olduğunu bildirdi. Bordalas, Carvajal'ın sağ bek pozisyonu için Kiko Femenia ile rekabet etmesini ya da üçlü savunmada sağ stoper olarak görev yapmasını öngörüyor.
Salı günü antrenman tesislerinde teknik direktör ve yardımcısı Patri Moreno ile bir araya gelen Carvajal, hevesini açıkça dile getirdi: “Çalışmaya başlamak için gerçekten sabırsızlanıyorum.”
- Getty Images Sport
Kritik derbi kadro derinliğini test ediyor
Kulüp yetkilileri, Carvajal'ın 19 Ekim'de Rayo Vallecano ile oynanacak La Liga derbisinde ilk maçına çıkabilmesi için lisans işlemlerini pazartesiden önce tamamlamak adına zamanla yarışıyor. Carvajal'ın perşembe günü Getafe'nin Craiova deplasmanındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında forma giyip giyemeyeceği hâlâ ciddi bir soru işareti olduğundan, lig derbisi en gerçekçi hedef olarak görülüyor.
Taraftarlar, savunma oyuncusunun Real'le karşılaşmak için Santiago Bernabeu'ya yapacağı duygusal dönüşü görmek üzere ocak ayının başına kadar beklemek zorunda kalacak.
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