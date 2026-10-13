Carvajal, altı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu olarak Coliseum'a transferini tamamladı ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 34 yaşındaki sağ bek, bir yıllık sözleşmeye imza attıktan hemen sonra kadroya uyum sürecini hızlandırmak için teknik ekiple birlikte kulübün tesislerini gezdi.

İspanyol günlük gazetesi MARCA'ya göre savunma oyuncusu, Madrid'deki evinden taşınmak zorunda kalmadan en üst ligdeki kariyerini sürdürmek için maaşında önemli bir indirimi kabul etti.



