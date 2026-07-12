Real Madrid’e transfer söylentileri sürerken Michael Olise, Bayern Münih ile ‘görüşme talebinde bulundu’; Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni ve Ibrahima Konaté ise menajerlik rolünü üstleniyor

2024 yılında Crystal Palace’tan 55 milyon avroya Bayern Münih’e transfer olan Olise, altı asist yaparak Fransa’nın 2026 Dünya Kupası yarı finallerine yükselmesinde – burada İspanya ile karşılaşacaklar – kilit bir rol oynadı.

El Debate'ye göre Olise, turnuva biter bitmez Bayern Münih başkanı Herbert Hainer ile görüşerek geleceğiyle ilgili yol haritasını belirlemek istedi. Şu anda Fransa milli takımındaki görevlerine odaklanmış olsa da, performanslarının yarattığı büyük ilginin farkında olduğu ve statüsü ile maaşının dünya futbolundaki yeni konumunu yansıtmasını istediği bildiriliyor.







