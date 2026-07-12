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Real Madrid’e transfer söylentileri sürerken Michael Olise, Bayern Münih ile ‘görüşme talebinde bulundu’; Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni ve Ibrahima Konaté ise menajerlik rolünü üstleniyor
Olise, Bayern ile son bir görüşme yapmak istiyor
2024 yılında Crystal Palace’tan 55 milyon avroya Bayern Münih’e transfer olan Olise, altı asist yaparak Fransa’nın 2026 Dünya Kupası yarı finallerine yükselmesinde – burada İspanya ile karşılaşacaklar – kilit bir rol oynadı.
El Debate'ye göre Olise, turnuva biter bitmez Bayern Münih başkanı Herbert Hainer ile görüşerek geleceğiyle ilgili yol haritasını belirlemek istedi. Şu anda Fransa milli takımındaki görevlerine odaklanmış olsa da, performanslarının yarattığı büyük ilginin farkında olduğu ve statüsü ile maaşının dünya futbolundaki yeni konumunu yansıtmasını istediği bildiriliyor.
- AFP
Real Madrid yıldızları, transfer çalışmalarına öncülük ediyor
Baskı, Fransa kampının içinden geliyor; burada Olise’nin takım arkadaşlarının şimdiden Real Madrid’in gayri resmi elçileri olarak hareket ettikleri söyleniyor. Mbappé, Aurelien Tchouameni ve Ibrahima Konaté’nin hepsinin Olise’yi Santiago Bernabéu’daki projeye katılmaya teşvik ettiği belirtiliyor.
Mbappe ile Olise arasındaki saha içi uyum, yaz aylarında uluslararası futbolda en dikkat çeken gelişmelerden biri oldu ve Olise’nin, her hafta kulüp düzeyinde vatandaşıyla birlikte oynama ihtimalinden etkilendiği bildiriliyor. Bu iç lobi faaliyetleri, La Liga’ya geçiş olasılığını değerlendiren kanat oyuncusunu tedirgin bir duruma soktu.
Devasa bir anlaşmanın mali engelleri
Oyuncunun ilgisine rağmen, Madrid’e transfer olması hâlâ karmaşık bir mali bulmaca olarak duruyor. Dünya sahnesinde olağanüstü bir performans sergileyen Olise’nin piyasa değeri şu anda 200 milyon avro civarında tahmin ediliyor ve sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl var.
Bayern, doğası gereği oyuncularını satan bir kulüp değildir ve yıldız oyuncularını merkezine alarak Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak bir kadro kurmayı planlamaktadır. Ancak, Olise’in şu anki 8 milyon avroluk net maaşı konusunda bir tartışma ortaya çıkmıştır; oyuncunun son dönemdeki katkıları göz önüne alındığında bu maaş artık yetersiz görülmektedir. El Debate, Bayern’in potansiyel talipleri uzak tutmak için şimdiden 14 milyon avroluk net maaşlı bir sözleşme yenileme teklifi hazırladığını da eklemektedir.
- Getty Images
Temsilci dikkatli olunmasını tavsiye ediyor
Bayern Münih, sözleşmesinin süresi nedeniyle elinde avantajlı bir konumda olsa da, Olise’nin menajeri Rebecca James’in, oyuncuya Allianz Arena’da yeni bir sözleşme imzalamaması yönünde tavsiyede bulunduğu bildiriliyor. Buradaki strateji, pazarlık gücünü korumaktır; sözleşmesini yenilememek suretiyle Olise, sözleşmesinin son iki yılına girdiğinde 2027 yılına kadar transfer değerinin düşmesini garanti altına almaktadır.
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