Real Madrid'e transfer olabileceğine dair iması nedeniyle iç disiplin cezası alan Enzo Fernandez'in takıma yeniden dahil edilmesine ilişkin Chelsea'nin tutumu ortaya çıktı
Rosenior’un sert tutumu
Dünya Kupası şampiyonu, İspanya’nın başkentinde yaşamayı tercih edeceğini ima etmesinin ardından zor durumda kaldı; bu durum, Chelsea’nin Port Vale’i mağlup ettiği FA Cup maçını kaçırmasına neden olan bir iç disiplin cezasıyla sonuçlandı. Fernandez, bu hafta sonu Chelsea’nin Manchester City ile oynayacağı Premier Lig maçında da forma giyemeyecek. The Guardian’a göre, yaşanan gerginliğe rağmen kulüp kaynakları, Fernandez’in ilk 11’deki yerini geri kazanması ve hatta bu sezon kaptanlık pazubandını yeniden takması için kapının açık olduğunu belirtiyor.
Cezanın uygulanmasına ilişkin karar hakkında konuşan Rosenior, Stamford Bridge'de gerekli olan kültürel standartlar konusunda kararlıydı. "Enzo'nun bu şekilde konuşması hayal kırıklığı yaratıyor. Onun hakkında kötü bir şey söylemek istemem, ancak kültürümüz ve inşa etmek istediğimiz şey açısından bir sınır aşıldı," diye açıkladı Blues'un patronu.
Liderlik grubu ve kaptanlık geleceği
Fernandez, Reece James’in yokluğunda sık sık takımın kaptanlığını üstlense de, Chelsea yetkilileri onun hiçbir zaman resmi olarak tek yardımcı kaptan olarak atanmadığını açıkladı. Bunun yerine, Fernandez, Moises Caicedo ve Cole Palmer’ın da dahil olduğu daha geniş bir liderlik grubunun bir parçası olmaya devam ediyor. The Guardian, kulübün onu, doğal otoritesi sayesinde takıma yeniden entegrasyonu tamamlandığında bu rol için bir aday haline getiren bir “alfa” karakter olarak gördüğünü öne sürüyor. 25 yaşındaki oyuncu, Madrid'in yaşam tarzına ve eski Real yıldızlarına hayranlığını dile getirdikten sonra, kulüp yönetimi bir tavır sergilemek zorunda olduğunu hissetti. Bu kamuoyuna açık açıklamalar, özellikle eski teknik direktör Enzo Maresca'nın ayrılışına yönelik eleştirilerle birleşince, spor direktörleri tarafından ters etki yaratan bir hareket olarak değerlendirildi.
Transfer talebi ve dudak uçuklatan bir fiyat
Ancak İspanya'dan gelen haberlere göre oyuncunun durumu hâlâ belirsizliğini koruyor. El Chiringuito'ya göre Fernandez, yaz transfer döneminde Real Madrid'e gitmek için resmi bir transfer talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte, mevcut sözleşmesi 2032'ye kadar sürdüğü için Chelsea'nin onu satma konusunda herhangi bir baskı altında olmadığı ve potansiyel alıcıları uzak tutmak amacıyla orta saha oyuncusu için 130 milyon sterlin (175 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir fiyat biçtiği bildiriliyor.
Takım desteği ve önümüzdeki yol
Yönetimdeki gerginliğe rağmen Fernandez, takım arkadaşlarının desteğini sürdürüyor. Soyunma odasındaki kıdemli isimlerin, Arjantinli oyuncuyu taktiksel düzenleri için hayati öneme sahip gördükleri için, Manchester City maçı öncesinde Rosenior’a cezasının kaldırılması yönünde baskı yaptıkları bildiriliyor. Bu ricanın hemen bir geri dönüşle sonuçlanmamasına rağmen, kulüp oyuncunun cezaya verdiği tepkiyi yakından takip ediyor. Chelsea'nin şu anki önceliği, Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve FA Cup'ı kazanma hedefleri doğrultusunda Fernandez'in sahaya odaklanmasını sağlamak. Leeds United ile oynanacak önemli yarı final maçı yaklaşırken, Blues, Premier League'in en yetenekli oyuncularından biri olan Fernandez için bu disiplin döneminin bir başlangıç noktası olmasını umuyor.