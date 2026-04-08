Real Madrid'e transfer olabileceğine dair iması nedeniyle iç disiplin cezası alan Enzo Fernandez'in takıma yeniden dahil edilmesine ilişkin Chelsea'nin tutumu ortaya çıktı

Dünya Kupası şampiyonu, İspanya’nın başkentinde yaşamayı tercih edeceğini ima etmesinin ardından zor durumda kaldı; bu durum, Chelsea’nin Port Vale’i mağlup ettiği FA Cup maçını kaçırmasına neden olan bir iç disiplin cezasıyla sonuçlandı. Fernandez, bu hafta sonu Chelsea’nin Manchester City ile oynayacağı Premier Lig maçında da forma giyemeyecek. The Guardian’a göre, yaşanan gerginliğe rağmen kulüp kaynakları, Fernandez’in ilk 11’deki yerini geri kazanması ve hatta bu sezon kaptanlık pazubandını yeniden takması için kapının açık olduğunu belirtiyor.

Cezanın uygulanmasına ilişkin karar hakkında konuşan Rosenior, Stamford Bridge'de gerekli olan kültürel standartlar konusunda kararlıydı. "Enzo'nun bu şekilde konuşması hayal kırıklığı yaratıyor. Onun hakkında kötü bir şey söylemek istemem, ancak kültürümüz ve inşa etmek istediğimiz şey açısından bir sınır aşıldı," diye açıkladı Blues'un patronu.