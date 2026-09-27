Bireysel başarısına rağmen Felix, İspanya'ya 2026 Dünya Kupası'nda elenmelerinin ardından Portekiz Milli Takımı ile olan hedeflerini de unutmuyor.

"AS" gazetesine verdiği ve Portekiz'in Abola gazetesinin aktardığı röportajda şunları söyledi: "Milli takımla büyük bir kupa kazanmak istiyorum. İspanya, Dünya Kupası'nda bunu bize engelledi."

Sözlerine şöyle devam etti: "İspanya kupayı hak etti çünkü iyi oynadılar. Çok net fikirleri vardı ve şampiyon oldular çünkü bunu hak etmişlerdi."

Geçen sezon Al-Nassr ile yaşadığı başarıdan duyduğu mutluluğu dile getiren ve takımın 7 yıllık aranın ardından lig şampiyonluğuna katkıda bulunan oyuncu şunları vurguladı: "Şu anda kendimi daha iyi bir oyuncu olarak hissediyorum. Oyunu daha iyi anlıyorum, maçın anlarını daha iyi kavrıyorum. 26 yaşında olmak, 20 ya da 21 yaşında olmakla aynı şey değil. Şimdi kendimi çok daha fazla bir oyuncu gibi hissediyorum; bunun bir nedeni de kendi mevkiimde, yeteneklerimden takım yararına faydalanan bir oyun stiliyle oynamam. Bu bana yardımcı oldu ve bu şekilde takıma daha fazla yardım edebiliyorum."

Şöyle sürdürdü: "Her zaman söylediğim gibi, kendime güveniyorum ve kendi mevkiimde oynadığımda takıma her zaman daha fazla yardımcı olabileceğime inanıyorum; geçen yıl olan da buydu."

Al-Nassr'daki mutluluğuna rağmen, Avrupa kupalarına dönüş konusunda ise şunları söyledi: "Bunu düşündüm, belki şimdi değil. Bu sezonun sonunda mı yoksa gelecek sezon mu olur bilmiyorum, ama dönme isteğim var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, dünyanın en iyi takımlarına karşı oynamak, tabii ki bu aklımda."