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Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
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Real Madrid'e şok mesaj: Joao Felix, Ronaldo'nun 1000. golünde asist yapmayı hayal ediyorum

Norveç - Portekiz
Norveç
Portekiz
UEFA Nations League A
Al Nassr FC - Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Premier Lig
J. Felix
C. Ronaldo
Real Madrid
Atletico Madrid
Barcelona
Norveç
Portekiz
Suudi Arabistan
İspanya

Beklenen tarihi an

Joao Felix, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'a transfer olmasından bu yana kariyerinin harika anlarını yaşıyor. Suudi Arabistan'daki mutluluğuna ve Cristiano Ronaldo'nun yanında oynamasına rağmen Avrupa'ya dönüş planları arasında yer almaya devam ediyor.

Felix, Portekiz futbolunun geleceğinin temel taşlarından biri olarak görülüyor ve Suudi Arabistan'a transferinin ona özgüvenini yeniden kazandırdığı anlaşılıyor. Bu durum, galibiyet golünü attığı Galler'e karşı oynanan son maçta açıkça görüldü. Geçen sezon Suudi Arabistan'da kendisini çalıştıran teknik direktör Jorge Jesus da onu çokça övdü.

  • Avrupa'ya dönüş

    Bireysel başarısına rağmen Felix, İspanya'ya 2026 Dünya Kupası'nda elenmelerinin ardından Portekiz Milli Takımı ile olan hedeflerini de unutmuyor.

    "AS" gazetesine verdiği ve Portekiz'in Abola gazetesinin aktardığı röportajda şunları söyledi: "Milli takımla büyük bir kupa kazanmak istiyorum. İspanya, Dünya Kupası'nda bunu bize engelledi."

    Sözlerine şöyle devam etti: "İspanya kupayı hak etti çünkü iyi oynadılar. Çok net fikirleri vardı ve şampiyon oldular çünkü bunu hak etmişlerdi."

    Geçen sezon Al-Nassr ile yaşadığı başarıdan duyduğu mutluluğu dile getiren ve takımın 7 yıllık aranın ardından lig şampiyonluğuna katkıda bulunan oyuncu şunları vurguladı: "Şu anda kendimi daha iyi bir oyuncu olarak hissediyorum. Oyunu daha iyi anlıyorum, maçın anlarını daha iyi kavrıyorum. 26 yaşında olmak, 20 ya da 21 yaşında olmakla aynı şey değil. Şimdi kendimi çok daha fazla bir oyuncu gibi hissediyorum; bunun bir nedeni de kendi mevkiimde, yeteneklerimden takım yararına faydalanan bir oyun stiliyle oynamam. Bu bana yardımcı oldu ve bu şekilde takıma daha fazla yardım edebiliyorum."

    Şöyle sürdürdü: "Her zaman söylediğim gibi, kendime güveniyorum ve kendi mevkiimde oynadığımda takıma her zaman daha fazla yardımcı olabileceğime inanıyorum; geçen yıl olan da buydu."

    Al-Nassr'daki mutluluğuna rağmen, Avrupa kupalarına dönüş konusunda ise şunları söyledi: "Bunu düşündüm, belki şimdi değil. Bu sezonun sonunda mı yoksa gelecek sezon mu olur bilmiyorum, ama dönme isteğim var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, dünyanın en iyi takımlarına karşı oynamak, tabii ki bu aklımda."

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  • Gol 1000'in asisti: Motive edici bir senaryo

    Felix, geçen sezon Al Nassr ile kazandıkları şampiyonluğu "çok özel bir şey" olarak görüyor; çünkü bu, Ronaldo'nun kulübe geldiğinden beri peşinde olduğu bir hedefe ulaşmasına yardımcı oldu.

    Ronaldo'nun kariyerindeki 1000. golüne asist yapma ihtimaline gelince, bu onu heyecanlandıran bir senaryo.

    Şöyle konuştu: "Bunu zaten düşündüm. Tek bir golü kaldığında, ona asisti yapıp yapamayacağıma bakacağım. O gol futbol tarihinde kalacak ve buna katkıda bulunmak harika bir an olur."

    Felix, hem milli takımda hem de Al Nassr'da Ronaldo'nun takım arkadaşı olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu, pek çok insanın yapamadığı bir şey; hem milli takımda hem de kulüpte onunla oynamak. Bu bir gurur. Onu bir örnek ve referans olarak izleyerek büyüdük, şimdi ise onunla anları paylaşabiliyorum."

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  • Barcelona ve Real Madrid

    Felix, Benfica'dan çok erken ayrılmaktan dolayı herhangi bir pişmanlık göstermedi ve şunları söyledi: "Atletico'da çok güzel ve çok önemli anlar yaşadım. Elbette daha iyi gitmesini isterdim, ama futbol bu, bu bir futbolcu olarak gelişimin bir parçası. Bu, büyümeme ve öğrenmeme yardımcı oldu."

    Barcelona'daki kısa süreli macerasına gelince, bunun yalnızca bir kiralık transfer olmasına rağmen çok olumlu anılar taşıdığını söyledi. Şöyle dedi: "Sonuçta hiçbir şey kazanamadık, ama sadece Barcelona'da oynamak beni çok mutlu etti. Çocukluk hayalimdi, babamın ve kardeşimin de hayaliydi. Bir gurur kaynağıydı."

    Real Madrid'e transfer olma konusunda ise "Eğer bu olsaydı, en büyük hain olurdum" diyerek Atletico ve Barcelona'nın ezeli rakibini temsil etme ihtimalini reddetti.

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