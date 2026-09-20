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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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Real Madrid'e mi yoksa Barcelona'ya mı? İngiltere efsanesinden çarpıcı yorum: Mourinho, United'ın cevheri için Carrick gibi davranacak

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M. United - Brighton & Hove Albion
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S. Gerrard
M. Carrick
J. Mourinho
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İspanya'ya gitti ve Manchester United'a ayrılmak istediğini bildirdi!

Liverpool'un eski yıldızı Steven Gerrard, Manchester United'ın genç oyuncu JJ Gabriel için en iyi yer olduğunda ısrar ediyor ve Manchester United teknik direktörü Michael Carrick'in, 15 yaşındaki oyuncu A takımla oynamaya hazır olursa onu sahaya süreceğine inanıyor.

Gabriel, bu hafta kulüpten ayrılmak istediğini dile getirerek Manchester United'ı şaşkına çevirdi ve hatta Barcelona ile görüşmeler yapmak üzere İspanya'ya gitti. Bununla birlikte, Real Madrid de La Liga'daki rakiplerini geride bırakıp bu transferi bitirmek için harekete geçiyor. Bunu Metro sitesi aktardı.

Gabriel, en dikkat çekici genç yeteneklerden biri olarak görülüyor, ancak oyuncuya yakın çevre onu United'da A takıma yükseltmeye çalıştı ve teknik direktör Carrick'in buna karşılık vermemesinden rahatsız oldu.

Gabriel, Manchester United A takımıyla henüz sahaya çıkmadı; ancak Carabao Cup'ta Brighton karşısında Carrick'in kadrosuna dahil edilmesi beklenirken, kulübe ayrılmak istediğini bildirdi.

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    Liverpool'un eski kaptanı Gabriel, Madrid'e yapılacak bir transferin ilk takımla düzenli oynama yolunda benzer sorunlar doğuracağı konusunda uyardı.

    TNT Sport kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu durum sadece bu vakayla sınırlı değil. Genel olarak, bu oyunda genç oyuncuları geliştirmede aceleci davranma ya da onları bir kariyer inşa etmeye zorlama ihtimalinden korkuyorum."

    Şöyle vurguladı: "JJ Gabriel, ayrıntılarını bilmediğim kendine özgü bir durum, ancak resmin bütününe bakarsak, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyor. Köklü bir tarihe ve harika oyuncular yetiştirme konusunda yerleşik bir geleneğe sahipler. Manchester United'da perde arkasında büyük insanlar olacak, ancak benim için en önemli olan şey, doğru zaman geldiğinde ve onun hazır olduğunu düşündüklerinde onu korumak isteyecek bir İngiliz teknik direktöre (Michael Carrick) ve bir İngiliz yardımcı antrenöre (Steve Holland) sahip olmanız; ama hazır olduğunu hissettiklerinde onu oynatacaklar."

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  • Mourinho, Carrick ile aynı kararı alacak

    Gerrard sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece bu durum değil, oyunun geneli de öyle. Yeteneklerin babaları, menajerleri ve onları çok erken bir dönemde acele etmeye zorlayan dış etkenleri var; bu da bir çocuğun profesyonel kariyerini etkileyebilir."

    Şu sözlerle vurguladı: "Bu, muazzam bir baskı ekler ve eğer bu duruma bakan başka bir kulüpseniz, kendinizi düşünürsünüz. Evet, bu genç büyük bir yetenek, ama etrafındaki yükleri ve gürültüyü taşımak ister misiniz?"

    Gerrard şöyle açıkladı: "Gabriel şimdi Real Madrid'e transfer olsa bile, Mourinho onu doğrudan sahaya mı sürer, yoksa onu motive edip ileriye mi taşımaya çalışır? Bildiğiniz gibi, bu büyük teknik direktörler genç oyuncuları ancak takıma katkı sağlamaya hazır olduklarında sahaya sürerler. Bence çocuğun sağlığıyla ilgilenmeli ve onu korumalılar; Manchester United bunu sağlayabilecek durumda, bu alanda bir geçmişleri var."

    Şöyle dedi: "Ona gizlice ne söylendiğini ya da ne söz verildiğini bilmiyorum, ama benim açımdan, birilerinin ona baskı yaptığı ve işleri acele ettirdiği izlenimini ediniyorum. Bunun bu çocuğa hiçbir şekilde fayda sağlayacağını da düşünmüyorum."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Ben Manchester United'ın güçlü bir rakibiyim, ama onu uzaktan takip ettim; orada üst düzey teknik direktörler ve insanlar var. Michael Carrick'i iyi tanırım ve eğer bu genç hazır olsaydı, oynamak için bir fırsat bulurdu."

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