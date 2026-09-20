Liverpool'un eski yıldızı Steven Gerrard, Manchester United'ın genç oyuncu JJ Gabriel için en iyi yer olduğunda ısrar ediyor ve Manchester United teknik direktörü Michael Carrick'in, 15 yaşındaki oyuncu A takımla oynamaya hazır olursa onu sahaya süreceğine inanıyor.

Gabriel, bu hafta kulüpten ayrılmak istediğini dile getirerek Manchester United'ı şaşkına çevirdi ve hatta Barcelona ile görüşmeler yapmak üzere İspanya'ya gitti. Bununla birlikte, Real Madrid de La Liga'daki rakiplerini geride bırakıp bu transferi bitirmek için harekete geçiyor. Bunu Metro sitesi aktardı.

Gabriel, en dikkat çekici genç yeteneklerden biri olarak görülüyor, ancak oyuncuya yakın çevre onu United'da A takıma yükseltmeye çalıştı ve teknik direktör Carrick'in buna karşılık vermemesinden rahatsız oldu.

Gabriel, Manchester United A takımıyla henüz sahaya çıkmadı; ancak Carabao Cup'ta Brighton karşısında Carrick'in kadrosuna dahil edilmesi beklenirken, kulübe ayrılmak istediğini bildirdi.