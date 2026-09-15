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'Real Madrid'e HAYIR demek kolay değildi' - Rodri, Manchester City'den Barcelona'ya sansasyonel yaz transferinde neden Real Madrid'i reddettiğini açıkladı
Manchester City'den Katalonya'ya ayrılıyor
Rodri'nin Manchester City'den ayrılığı, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun İngiltere'den La Liga'ya geçip Barcelona'ya katılmayı tercih etmesiyle, ezeli rakipleri Real Madrid'den gelen yoğun ilgiye rağmen, yazın en büyük transfer gündemlerinden biri oldu.
2024 Ballon d'Or kazananı, tercihinin tamamen futbol kaynaklı gerekçelerle yapıldığını vurguladı. Finansal paketlerden ya da dış etkenlerden etkilenmek yerine Rodri, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick ile sportif direktörü Deco'nun inşa ettiği taktik projeye öncelik verdi.
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Sporting projesi, İspanya'nın başkentinin önünde
Mundo Deportivo'ya konuşan Rodri, Barcelona hamlesini yapmadan önce Manchester City'den ayrılık sürecinin nasıl doğal şekilde geliştiğini anlattı. "Bu bir karardan çok bir süreçti" dedi. "Öncelikle oradaki sürenizin sona erdiğini ve yeni bir meydan okuma isteyebileceğinizi fark etmeniz gerekiyor. Sonrasında, Barcelona'daki fırsat ortaya çıktığı anda bunun birçok nedenden dolayı benim için en iyi şey olduğunu anladım."
Orta saha oyuncusu, Real Madrid tarafından da çok isteniyordu ve bu nedenle son durağının Barcelona olması Real Madrid için yutması zor bir hap oldu. Ancak Rodri, ibreyi Barcelona'nın heyecan verici kadrosu ve kulüp yönetiminin çevirdiğini vurguladı. "Kararlarımı her zaman sportif gerekçelere göre verdim; nerede kazanabileceğime, mutlu olabileceğime ve her şeyden önce oyuncu olarak gelişebileceğime inandığıma baktım" diye ekledi. "Ve bu yüzden Barcelona'yı seçtim; ayrıca sahip oldukları oyuncu jenerasyonu ve Hansi'nin orada inşa ettiği yapı nedeniyle. Sonuç olarak, organizasyonun tepesindeki Deco ve Hansi beni ikna etti."
Bernabeu devlerini reddetmek ise İspanyol milli oyuncu için yine de ağır bir yüktü. "Birçok şeyi tartmak ve dünyanın en iyi iki kulübü arasında bu kadar önemli bir karar vermek zorundaydım" dedi. "Sonunda kararımı sportif gerekçelere göre verdim; bende biraz daha fazla heyecan uyandıran şeye ve oyuncu olarak en çok nerede kazanıp gelişebileceğimi anlamaya göre. Hiç kolay bir karar değildi; Madrid'e hayır demek kolay değildi, özellikle de bana olağanüstü iyi davrandıkları için."
Medyanın abartısı olmadan aile sıcaklığı
Taktiğin ötesinde, Barcelona'nın transfer stratejisi de merkez orta saha oyuncusunun üzerinde derin bir etki bıraktı. Oyuncu, kulübün kendisini hiçbir zaman zorlamadığını ve bunun da "çok sıcak, bir aile kulübü gibi" hissettiren davetkâr bir ortam yarattığını söyledi. Rodri, "Hiçbir noktada bana hiçbir şekilde baskı yapmadılar; herkes beni kadroda görmek, birlikte çalışmak ve takıma neler katabileceğimi görmek istediğini dile getirdi" dedi. "Bu daha çok futbolun kendisiyle ilgiliydi; hem saha içinde hem de saha dışında neler katabileceğimi düşündükleriyle ilgiliydi ve bunu gerçekten beğendim."
Transferi ayrıca, Rodri'nin Vinicius'u geride bırakarak kazandığı Ballon d'Or törenine Real Madrid'in geniş yankı uyandıran boykotunun ardından gerçekleşti. Ancak orta saha oyuncusu, bu tartışmanın transferini etkilediği yönündeki düşünceyi reddetti.
"Beni tanıyan herkes, medya abartısı gibi bu tür şeylerden uzak durmaya çalıştığımı bilir" diyerek sözlerini tamamladı. "Ben futbola odaklanıyorum. Bu anlamda çok İngilizim, değil mi? Premier League futboldur ve çok az başka şeydir."
Flick'in yeni dönemine yön vermek
Transfer destanını kesin olarak geride bırakan Rodri'nin artık tek odağı, Barcelona formasıyla sahada beklenen performansı vermek. Flick'in orta sahasının beyni olarak, kulübün gelecek vadeden genç kuşağına liderlik etmesi ve yurt içinde üstünlük için doğrudan Real Madrid'e meydan okuması beklenecek. Üzerindeki baskı çok büyük olacak, ancak Dünya Kupası kazanan kaptan, riskin en yüksek olduğu anlarda parladığını daha önce kanıtladı.
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