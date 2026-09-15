'Real Madrid'e HAYIR demek kolay değildi' - Rodri, Manchester City'den Barcelona'ya sansasyonel yaz transferinde neden Real Madrid'i reddettiğini açıkladı

Mundo Deportivo'ya konuşan Rodri, Barcelona hamlesini yapmadan önce Manchester City'den ayrılık sürecinin nasıl doğal şekilde geliştiğini anlattı. "Bu bir karardan çok bir süreçti" dedi. "Öncelikle oradaki sürenizin sona erdiğini ve yeni bir meydan okuma isteyebileceğinizi fark etmeniz gerekiyor. Sonrasında, Barcelona'daki fırsat ortaya çıktığı anda bunun birçok nedenden dolayı benim için en iyi şey olduğunu anladım."

Orta saha oyuncusu, Real Madrid tarafından da çok isteniyordu ve bu nedenle son durağının Barcelona olması Real Madrid için yutması zor bir hap oldu. Ancak Rodri, ibreyi Barcelona'nın heyecan verici kadrosu ve kulüp yönetiminin çevirdiğini vurguladı. "Kararlarımı her zaman sportif gerekçelere göre verdim; nerede kazanabileceğime, mutlu olabileceğime ve her şeyden önce oyuncu olarak gelişebileceğime inandığıma baktım" diye ekledi. "Ve bu yüzden Barcelona'yı seçtim; ayrıca sahip oldukları oyuncu jenerasyonu ve Hansi'nin orada inşa ettiği yapı nedeniyle. Sonuç olarak, organizasyonun tepesindeki Deco ve Hansi beni ikna etti."

Bernabeu devlerini reddetmek ise İspanyol milli oyuncu için yine de ağır bir yüktü. "Birçok şeyi tartmak ve dünyanın en iyi iki kulübü arasında bu kadar önemli bir karar vermek zorundaydım" dedi. "Sonunda kararımı sportif gerekçelere göre verdim; bende biraz daha fazla heyecan uyandıran şeye ve oyuncu olarak en çok nerede kazanıp gelişebileceğimi anlamaya göre. Hiç kolay bir karar değildi; Madrid'e hayır demek kolay değildi, özellikle de bana olağanüstü iyi davrandıkları için."



