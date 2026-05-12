AFP
Real Madrid'e dönüş yakında mı? Jose Mourinho, Benfica ile sözleşmesini uzatmayacağını itiraf etti ve Braga ile berabere kaldıkları maçın ardından oyunculara veda ediyor gibi görünüyor
Lizbon Taahhüdünden Geri Adım Atmak
Mart ayında tereddüt etmeden iki yıllık bir sözleşme uzatması imzalayacağını belirtmesine rağmen, Mourinho artık Estadio da Luz'dan ayrılmaya mahkum gibi görünüyor. Fikrini değiştirmesi, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu korumasını engelleyemeyen Alvaro Arbeloa'nın bu yaz Madrid tarafından değiştirileceğine dair artan haberlerle aynı zamana denk geliyor. Arbeloa şimdilik görevde kalmaya devam etse de, kulübün önemli bir kupa kazanamaması, Mourinho'nun Madrid'e ikinci bir dönem için geri çağrılabileceğine dair iddialara yol açtı.
Mourinho, tutum değişikliğini açıklıyor
A Bola'nın aktardığına göre, Mourinho'nun tutumu baharın başlarına kıyasla önemli ölçüde değişti. 1 Mart'ta Benfica'da kalma konusundaki kararlılığını şu sözlerle dile getirmişti: "Kalmak istiyorum, Benfica ile olan sözleşmeme saygı duyuyorum ve eğer iki yıl daha uzatmak isterlerse, tek kelime bile etmeden imzalarım."
Ancak Pazartesi gecesi Braga ile oynanan ve berabere biten maçın ardından bu taahhüdünün hala geçerli olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır. Çünkü 1 Mart, 1 Mart'tır ve şampiyonanın son haftası, şampiyonanın son iki haftası, geleceği düşünmek için değil, sözleşmeleri düşünmek için değildir. Bu, ikinci sırada bitirme mucizesini gerçekleştirmek olan görevimizi düşünmek içindir."
"Ve mucize dediğimde, mucize ile ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Sezonun bu son aşamasına girdiğimiz andan itibaren, kulüp için önemli bir şeyi belirleyecek bu maçlarla, kimseyi dinlemek istemediğime, tabiri caizse çalışma alanımda izole olmak istediğime karar verdim.
"Ve sonra, birkaç hafta önce de söylediğim gibi, Cumartesi günü Estoril ile bir maç var ve sanırım Pazartesi gününden itibaren bu soruya, teknik direktör olarak geleceğim ve Benfica'nın geleceği hakkındaki soruya cevap verebileceğim."
"Karar bana kalmış"
Mourinho, basın toplantısını oyuncularını korumak ve takımla geçirdiği süreyi değerlendirmek için kullandı. Şöyle konuştu: "Bu, birlikte çok eğlendiğim bir grup; antrenmana her zaman onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyarak gittiğim bir grup. Antrenmandan her zaman onlarla çalışmış olmaktan mutlu olarak ayrıldım. Harika bir grup."
Ayrıca, teknik direktör, Madrid ile ilgili söylentiler hakkında net bir açıklama yapmayı neden reddettiği sorulduğunda da meydan okurcasına bir tavır sergiledi. "Elbette bu sorunun cevabını vermek bana kalmış. Beni hiç kararlarımı, sorumluluklarımı saklarken gördünüz mü? Şu anda kimse beni bir karar vermeye zorlayamaz, kararlarımı açıklamaya zorlayamaz, çünkü ne zaman karar vereceğime ben karar veririm," dedi. "Kafamda, olasılıklar hakkında konuşulmaya başladığından beri tek bir şey var: çalışmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak, ve Estoril maçına kadar durmayacağım. Bu, Benfica'nın hak ettiği saygı, mesleğimin hak ettiği saygı ve kimse buna dokunmamalı. Tabii bir aptal dokunmazsa, ama mesleki onurum, dürüstlüğüm ve Benfica gibi bir kulübe olan saygım gereği, kimse buna dokunmamalı. Bu nedenle, izole kalma hakkım var.
"Başka bir kulüpten kimseyle konuşmadığımı söylemeye devam ediyorum; şimdi Real Madrid'den söz ediliyor, ama başka herhangi bir kulüp de olabilir. Hiçbir kulüpten kimseyle konuşmadım. Ancak sezonun bu son aşamasına girdiğimiz andan itibaren, işime konsantre olmaktan başka bir şey yapmanın kesinlikle mantıklı olmadığını düşünüyorum. Pazar gününden itibaren bu fırsatım olacak."
Mourinho, kadro hakkındaki yorumları üzerine sorulduğunda şunları ekledi: "Bunun bir veda gibi geldiğini söylüyorsunuz, ama hiç de öyle gelmiyor. Bu, onlara duyduğum saygı ve önleyici bir savunma gibi geliyor, çünkü futbolda böyle şeyler olur, futbol çoğu zaman çok nankördür ve bugün onların eleştirilmesi bana haksızlık gibi geliyor... Casa Pia maçından sonra onları eleştirdiğimde, bu kalbimden, ruhumdan geldi, bunun için ağır eleştiriler aldım, ama benim doğam bu, benim doğam her zaman oyuncularıma adil davranmaya çalışmaktır.
"Ve bugün, Benfica'nın ikinci olamayacağı düşünülen bu gün, kenara çekilip onları savunmam gereken gün çünkü bence bunu hak ediyorlar. Ve burada duracağım çünkü gelecek sezona cezalı başlamak istemiyorum. Burada durmaya karar verdim. Sadece bir maç kaldı, sadece sekiz gün kaldı, normalde cezalar 20 gün, 30 gün, 40 gün, beş maç, dört maç, ne kadar olur bilmiyorum."
Estoril'de son perde
Mourinho, 16 Mayıs Cumartesi günü Estoril deplasmanında, genel kanı uyarınca son maçı olması beklenen karşılaşmada Benfica'nın başına geçecek. Takım, Portekiz Ligi'nde yenilgisiz bir sezonu tamamlamak ve ligi ilk iki sırada bitirmek hedefiyle sahaya çıkacak; ancak ikinci hedefe ulaşmak için Sporting'in son maçında puan kaybetmesi gerekiyor. Yurtiçi sezon sona erdiğinde, dikkatler hemen Madrid'e yönelecek. Florentino Perez'in efsanevi teknik direktör için resmi bir transfer hamlesi yapmaya hazır olduğu bildiriliyor. 2027'ye kadar süren Mourinho'nun mevcut sözleşmesindeki 10 günlük serbest kalma maddesi süresi yaklaşırken, Bernabeu'ya olası bir geri dönüşle ilgili kesin bir açıklama sadece birkaç gün uzaklıkta görünüyor.