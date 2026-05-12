Real Madrid'e dönüş yakında mı? Jose Mourinho, Benfica ile sözleşmesini uzatmayacağını itiraf etti ve Braga ile berabere kaldıkları maçın ardından oyunculara veda ediyor gibi görünüyor

Mourinho, basın toplantısını oyuncularını korumak ve takımla geçirdiği süreyi değerlendirmek için kullandı. Şöyle konuştu: "Bu, birlikte çok eğlendiğim bir grup; antrenmana her zaman onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyarak gittiğim bir grup. Antrenmandan her zaman onlarla çalışmış olmaktan mutlu olarak ayrıldım. Harika bir grup."

Ayrıca, teknik direktör, Madrid ile ilgili söylentiler hakkında net bir açıklama yapmayı neden reddettiği sorulduğunda da meydan okurcasına bir tavır sergiledi. "Elbette bu sorunun cevabını vermek bana kalmış. Beni hiç kararlarımı, sorumluluklarımı saklarken gördünüz mü? Şu anda kimse beni bir karar vermeye zorlayamaz, kararlarımı açıklamaya zorlayamaz, çünkü ne zaman karar vereceğime ben karar veririm," dedi. "Kafamda, olasılıklar hakkında konuşulmaya başladığından beri tek bir şey var: çalışmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak, ve Estoril maçına kadar durmayacağım. Bu, Benfica'nın hak ettiği saygı, mesleğimin hak ettiği saygı ve kimse buna dokunmamalı. Tabii bir aptal dokunmazsa, ama mesleki onurum, dürüstlüğüm ve Benfica gibi bir kulübe olan saygım gereği, kimse buna dokunmamalı. Bu nedenle, izole kalma hakkım var.

"Başka bir kulüpten kimseyle konuşmadığımı söylemeye devam ediyorum; şimdi Real Madrid'den söz ediliyor, ama başka herhangi bir kulüp de olabilir. Hiçbir kulüpten kimseyle konuşmadım. Ancak sezonun bu son aşamasına girdiğimiz andan itibaren, işime konsantre olmaktan başka bir şey yapmanın kesinlikle mantıklı olmadığını düşünüyorum. Pazar gününden itibaren bu fırsatım olacak."

Mourinho, kadro hakkındaki yorumları üzerine sorulduğunda şunları ekledi: "Bunun bir veda gibi geldiğini söylüyorsunuz, ama hiç de öyle gelmiyor. Bu, onlara duyduğum saygı ve önleyici bir savunma gibi geliyor, çünkü futbolda böyle şeyler olur, futbol çoğu zaman çok nankördür ve bugün onların eleştirilmesi bana haksızlık gibi geliyor... Casa Pia maçından sonra onları eleştirdiğimde, bu kalbimden, ruhumdan geldi, bunun için ağır eleştiriler aldım, ama benim doğam bu, benim doğam her zaman oyuncularıma adil davranmaya çalışmaktır.

"Ve bugün, Benfica'nın ikinci olamayacağı düşünülen bu gün, kenara çekilip onları savunmam gereken gün çünkü bence bunu hak ediyorlar. Ve burada duracağım çünkü gelecek sezona cezalı başlamak istemiyorum. Burada durmaya karar verdim. Sadece bir maç kaldı, sadece sekiz gün kaldı, normalde cezalar 20 gün, 30 gün, 40 gün, beş maç, dört maç, ne kadar olur bilmiyorum."