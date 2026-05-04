AFP
Çeviri:
Real Madrid'e büyük darbe: Sezonu kapatacak sakatlığı nedeniyle bek oyuncusu ameliyat olacak
Fransız defans oyuncusu için yıkıcı teşhis
Valdebebas'taki sağlık durumu, kulübün savunmasının kilit isimlerinden birinin ciddi bir sakatlık geçirdiğini doğrulamasıyla bir kez daha kötüye gitti. Bir dizi tıbbi testin ardından kulüp, Mendy'nin sağ bacağındaki rektus femoris tendonunda bir yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Sakatlık, Espanyol maçının henüz 10. dakikasında meydana geldi ve oyuncunun ilk tepkisi, ciddi bir yırtık olduğunu düşündürdü.
Mendy'nin yokluğu, sezonun kritik bir döneminde savunmada büyük bir boşluk yaratıyor. Kulüp açıklamasında, oyuncunun durumunun gelişmelerin devamını beklediği belirtildi ancak Marca, sağlık ekibi ve oyuncunun tam bir iyileşme sağlamak için cerrahi müdahalenin gerekliliğini şimdiden değerlendirmeye başladığını bildiriyor.
- Getty Images Sport
Ameliyat ve iyileşmeye giden uzun yol
Resmi takvim henüz kesinleşmemiş olsa da, kulüpteki uzmanlar eski Lyon oyuncusu için ameliyatın en mantıklı yol olduğuna inanıyor. Ameliyat olması durumunda iyileşme süresinin yaklaşık beş ay olacağı tahmin ediliyor; bu da onun yaz dönemi ve gelecek sezonun başlangıcında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.
Bu son aksilik, Mendy'nin bu sezonki beşinci sakatlığı oldu ve bu istatistik, takımın fiziksel olarak ne kadar yıprandığını ortaya koyuyor. Oynama süresi sınırlı olsa da, formda olduğunda etkisini inkar etmek imkansızdı; özellikle Şampiyonlar Ligi eleme turlarında olağanüstü bir performans sergilemişti.
Real Madrid'de sakatlık krizi derinleşiyor
Mendy'nin sakatlığı, şu anda Real Madrid'i saran çok daha büyük bir sorunun belirtisidir. Takım, son iki sezondur sakatlık sorunları nedeniyle büyük bir darbe almıştır.
Bu durum, yoğun maç takvimi içinde istikrarlı bir ilk 11 oluşturmakta zorlanan teknik kadro ve sağlık ekibi üzerinde büyük bir baskı yaratmıştır.
Mendy'nin bu sezonki katkısı, dokuz maçta sadece 448 dakikayla sınırlı kaldı. Kasım ayında Atina deplasmanında uzun süren sakatlığından döndükten sonra, en iyi formuna kavuşmaya odaklanmıştı, ancak bir kez daha sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Mendy'nin durumu hakkında kulübün resmi açıklaması
Real Madrid, durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla resmi bir tıbbi rapor yayınlayarak şu açıklamayı yaptı: "Real Madrid Tıp Servisi tarafından oyuncumuz Ferland Mendy üzerinde bugün yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki rektus femoris tendonunda bir sakatlık olduğu tespit edildi. Durumun gelişimi izlenecek."