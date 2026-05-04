Real Madrid'e büyük darbe: Sezonu kapatacak sakatlığı nedeniyle bek oyuncusu ameliyat olacak

Valdebebas'taki sağlık durumu, kulübün savunmasının kilit isimlerinden birinin ciddi bir sakatlık geçirdiğini doğrulamasıyla bir kez daha kötüye gitti. Bir dizi tıbbi testin ardından kulüp, Mendy'nin sağ bacağındaki rektus femoris tendonunda bir yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sakatlık, Espanyol maçının henüz 10. dakikasında meydana geldi ve oyuncunun ilk tepkisi, ciddi bir yırtık olduğunu düşündürdü.

Mendy'nin yokluğu, sezonun kritik bir döneminde savunmada büyük bir boşluk yaratıyor. Kulüp açıklamasında, oyuncunun durumunun gelişmelerin devamını beklediği belirtildi ancak Marca, sağlık ekibi ve oyuncunun tam bir iyileşme sağlamak için cerrahi müdahalenin gerekliliğini şimdiden değerlendirmeye başladığını bildiriyor.