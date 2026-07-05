Real Madrid, Denzel Dumfries’i 20 milyon avroya transfer ettiğini doğruladı; Trent Alexander-Arnold ise Blancos’un sağ bek pozisyonunu doldurma yarışında yeni bir rakiple karşı karşıya kaldı

Dani Carvajal’ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Alexander-Arnold kadrodaki tek tanınmış sağ bek olmuştu. Dumfries ise bu pozisyonda rekabet ve kadro derinliği sağlamak üzere takıma katılıyor.

Dumfries, Avrupa'nın en istikrarlı kanat beklerinden biri olarak kendini kanıtladığı beş verimli sezonun ardından Inter'den ayrılıyor. İtalyan kulübünde 207 maça çıkan oyuncu, 27 gol attı, 28 asist yaptı ve Nerazzurri'nin iki Serie A şampiyonluğu kazanmasına katkıda bulundu.

Son sezonunda ayak bileği ameliyatı nedeniyle aksaklıklar yaşasa da, 30 yaşındaki oyuncu yine de 28 maçta forma giydi ve beş gol attı. Dumfries’in takıma katılmasıyla Madrid, savunmanın sağ kanadında deneyimli bir seçenek daha kazanmış oldu.