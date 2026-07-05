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Real Madrid, Denzel Dumfries’i 20 milyon avroya transfer ettiğini doğruladı; Trent Alexander-Arnold ise Blancos’un sağ bek pozisyonunu doldurma yarışında yeni bir rakiple karşı karşıya kaldı
Real Madrid, sağ bek pozisyonunu güçlendirdi
Real Madrid, Serie A kulübü Inter ile anlaşmaya vardıktan sonra Dumfries’in transferini resmen doğruladı. Los Blancos, yaptığı resmi açıklamada, Hollanda milli takım oyuncusunun 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olacak dört yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
The Athletic'in haberine göre, 30 yaşındaki oyuncu 20 milyon avro (21,6 milyon sterlin/29,1 milyon dolar) bedel karşılığında Santiago Bernabéu'ya transfer oldu. Inter, sözleşmesinin son aşamasına gelen savunma oyuncusunu satma kararı aldı. Bu transferle Madrid, halihazırda Alexander-Arnold'un görev yaptığı sağ bek pozisyonuna bir başka deneyimli seçenek daha eklemiş oldu.
Real Madrid anlaşmayı doğruladı
Real Madrid, Inter ile anlaşmaya vardıktan sonra kulübün resmi bir açıklamasıyla transferi duyurdu. Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Real Madrid C.F. ve Inter Milan, Denzel Dumfries'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, 30 Haziran 2030 tarihine kadar, önümüzdeki dört sezon boyunca kulübümüze bağlı olacak."
Deneyimli savunma oyuncusu, Madrid kadrosunu güçlendiriyor
Dani Carvajal’ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Alexander-Arnold kadrodaki tek tanınmış sağ bek olmuştu. Dumfries ise bu pozisyonda rekabet ve kadro derinliği sağlamak üzere takıma katılıyor.
Dumfries, Avrupa'nın en istikrarlı kanat beklerinden biri olarak kendini kanıtladığı beş verimli sezonun ardından Inter'den ayrılıyor. İtalyan kulübünde 207 maça çıkan oyuncu, 27 gol attı, 28 asist yaptı ve Nerazzurri'nin iki Serie A şampiyonluğu kazanmasına katkıda bulundu.
Son sezonunda ayak bileği ameliyatı nedeniyle aksaklıklar yaşasa da, 30 yaşındaki oyuncu yine de 28 maçta forma giydi ve beş gol attı. Dumfries’in takıma katılmasıyla Madrid, savunmanın sağ kanadında deneyimli bir seçenek daha kazanmış oldu.
- Goal-GFX
Madrid, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
Dumfries, Real Madrid için hareketli geçen yaz transfer döneminin en son transferi oldu. Los Blancos, kadrosunun diğer pozisyonlarını da güçlendirdi; Ibrahima Konate, Bernardo Silva ve Marc Cucurella, Mourinho’nun kadrosuna katıldı.
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