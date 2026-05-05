AFP
Çeviri:
Real Madrid'den Vinicius Junior'un Espanyol'lu rakibine "aptal" dediği ve "ikinci lige geri döneceksiniz" şeklinde alaycı bir yorumda bulunduğu iddia ediliyor
Vinicius ile El Hilali arasında yaşanan şiddetli tartışma
Real Madrid’in Espanyol karşısında aldığı rahat deplasman galibiyeti, Vinicius ile savunma oyuncusu El Hilali arasında sahada yaşanan hararetli çatışmanın gölgesinde kaldı. Gerilim, Brezilyalı kanat oyuncusunun savunma oyuncusunun fiziksel oyunundan, özellikle de yoğun itiş kakışın yaşandığı duran toplar sırasında rahatsız olmasıyla erken saatlerde başladı. Movistar Plus+ Deportes’in televizyon kameraları, maç boyunca ikilinin sözlü atışmalarını kaydetti.
Maç ilerledikçe çatışma tırmandı. El Hilali, Vinicius'a yaptığı faul nedeniyle ilk olarak doğrudan kırmızı kart gördü, ancak hakem VAR incelemesinin ardından kararını bozdu ve cezayı sarı karta indirdi, bu da Madrid oyuncularını gözle görülür şekilde rahatsız etti.
- Getty Images Sport
Vinicius, Espanyol'un savunma oyuncusuna defalarca sataşıyor
Olay sırasında Vinicius, Espanyol'un savunma oyuncusuyla öfkeyle yüzleşti. Marca'nın aktardığına göre Real Madrid'in forveti, "Bu saçmalığı kes, sonra da benden forma değiş tokuşu iste... Aptalsın, kavga mı etmek istiyorsun... Seninle forma değişmeyeceğim" dediği iddia ediliyor. Karşılıklı atışmaların şiddetlenmesi üzerine, oyuncunun tekrar "Aptal. Sen bir aptalsın" diye bağırdığı söyleniyor.
El Hilali de aynı şekilde karşılık verdi ve "Aptal" dediği iddia ediliyor. Maçın ilerleyen dakikalarında Vinicius'un Espanyol'dan Carlos Romero ile bu defans oyuncusu hakkında konuştuğu duyuldu ve "O aptal dostum. Televizyon için aptal gibi davranmak istiyor" dediği iddia ediliyor.
Küme düşme alayları, düşmanca ortama katkıda bulunuyor
RCDE Stadyumu'ndaki atmosfer, ev sahibi taraftarların Brezilyalı oyuncunun Ballon d’Or hedeflerine atıfta bulunarak “Vinicius, plaj topu!” diye tezahürat etmeye başlamasıyla iyice kızıştı.
Vinicius, Espanyol'un ligdeki durumuna yönelik keskin bir sözle karşılık verdi ve El Hilali'ye "İkinci Lig'e geri döneceksin dostum" dediği iddia edildi. Sözlü atışma devam etti ve Vinicius'un "Berbatsın" dediği, Espanyol oyuncusunun ise "Sen de bir fahişesin" diye cevap verdiği iddia edildi.
- Getty
Vinicius, kararlı bir performansla eleştirilere cevap verdi
Süren sözlü atışmalara rağmen, Vinicius sonunda sahadaki performansıyla konuşmayı tercih etti. Kanat oyuncusu, Álvaro Arbeloa’nın çalıştırdığı Madrid ekibine üç puanı kazandıran iki gol attı. Bu sözlerin Vinicius veya El Hilali’nin La Liga tarafından cezalandırılmasına yol açıp açmayacağı ise henüz belli değil.