Real Madrid'den Vinicius Junior'un Espanyol'lu rakibine "aptal" dediği ve "ikinci lige geri döneceksiniz" şeklinde alaycı bir yorumda bulunduğu iddia ediliyor

Olay sırasında Vinicius, Espanyol'un savunma oyuncusuyla öfkeyle yüzleşti. Marca'nın aktardığına göre Real Madrid'in forveti, "Bu saçmalığı kes, sonra da benden forma değiş tokuşu iste... Aptalsın, kavga mı etmek istiyorsun... Seninle forma değişmeyeceğim" dediği iddia ediliyor. Karşılıklı atışmaların şiddetlenmesi üzerine, oyuncunun tekrar "Aptal. Sen bir aptalsın" diye bağırdığı söyleniyor.

El Hilali de aynı şekilde karşılık verdi ve "Aptal" dediği iddia ediliyor. Maçın ilerleyen dakikalarında Vinicius'un Espanyol'dan Carlos Romero ile bu defans oyuncusu hakkında konuştuğu duyuldu ve "O aptal dostum. Televizyon için aptal gibi davranmak istiyor" dediği iddia ediliyor.







