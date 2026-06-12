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Real Madrid'den teklif gelirse Manchester City'nin Rodri'yi elinde tutması zor olacak - eski Blues oyuncusu ve teknik direktörü, Pep Guardiola'nın ardından daha fazla büyük ismin Etihad'dan ayrılacağını öngörüyor
Madrid doğumlu Rodri'nin memleketine geri döneceği söyleniyor
İngiltere’de kupalarla dolu 10 yılın ardından, efsanevi Katalan teknik direktör Guardiola sözleşmesini erken feshetti ve Premier Lig’in getirdiği stresli yönetim görevinden ayrıldı. Şimdi hak ettiği bir tatilin tadını çıkarmayı dört gözle bekliyor.
City'nin bu ikonik ismin yokluğunda nasıl bir performans sergileyeceği konusunda kaçınılmaz sorular soruluyor. Guardiola'nın eski yardımcısı Enzo Maresca'nın, rekorları alt üst eden bir ismin izinden gitmek gibi pek de kolay olmayan bir görevi üstleneceği tahmin ediliyor.
Maresca, 15 Haziran'da açılacak bir sonraki transfer dönemi öncesinde Etihad'a gelen ve giden oyuncularla ilgili spekülasyonlar sürerken, Blues kadrosuna kendi damgasını vurmak isteyecektir. Bir süredir İspanya milli takımı oyuncusu Rodri'nin memleketinden hayran bakışlar çektiği öne sürülüyor.
Madrid doğumlu ve eski Atletico yıldızı, yakında 30. yaş gününü kutlayacak ve Eylül 2024'te geçirdiği yıkıcı ön çapraz bağ sakatlığından bu yana eskisi gibi görünmüyor. Muhtemelen köklerine dönme ve Santiago Bernabeu'daki "Galacticos"a katılma fırsatını kaçırmayacaktır.
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Manchester City, yaz transfer döneminde Rodri'nin satışına izin verecek mi?
Böyle bir transferin onaylanıp onaylanamayacağı sorusuna yanıt veren eski City oyuncusu ve teknik direktörü Reid, İngiltere’nin önde gelen spor hatıra eşyaları müzayedecisi BUDDS’ın düzenlediği dünyanın en büyük Dünya Kupası temalı müzayedede GOAL’a şunları söyledi: “Sakatlanmadan önce sana katılıyorum, çapraz bağ yırtılması kötü bir sakatlıktır – ben de daha önce yaşamıştım. Günümüz tıp bilimi... Bana bıçak ve çatal kullandılar! O kaliteli bir oyuncu. Yeni bir yönetim geliyor. Real Madrid'in ilgilendiğine dair söylentiler var.
“O İspanyol bir genç, bence Real Madrid kapıyı çalarsa, Man City'nin onu tutması zor olacak. Ama o kaliteli bir oyuncu ve her zamanki gibi iyi bir şekilde geri dönecek, buna eminim.”
Guardiola'nın ardından Etihad'dan ayrılacak başka yıldızlar da olacak mı?
Dört Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi bulunan Rodri, ayrılma ihtimali gündeme gelen tek City yıldızı değil. Portekizli savunma oyuncusu Ruben Dias da seçeneklerini değerlendirdiği söylenen isimlerden biri.
Guardiola'nın ardından birkaç tanıdık yüzün de kulüpten ayrılıp ayrılmayacağı sorusu üzerine Reid şunları ekledi: “Değişiklikler olacak, bence bu kaçınılmaz. Pep'in Manchester City'deki saltanatı herkesin gözü önünde - olağanüstü. Yeni bir yönetim, bence değişikliklerin olması çok doğal. Bu futbolun bir parçası.
“Sir Alex [Ferguson]'ın ayrılışının Manchester United'da uzun süreli bir değişime yol açması gibi - bu olur. Önemli olan bunu nasıl yönetecekleri. Bildiğimiz gibi Manchester City'de hala çok kaliteli oyuncular var. Ama kesinlikle yeni bir yönetim olacak.
“Bence bu çok ilginç. Tabii ki şu anda Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım, ama gelecek yıl Premier Lig inanılmaz derecede ilginç olacak. Sadece Man City'de değil, farklı teknik direktör değişiklikleri olacak. Çok ilginç bir sezon olacak.”
- BUDDS Auctions
Dünya Kupası zaferi için verilen mücadele gündemin odağında
Rodri ve Dias şu anda sırasıyla İspanya ve Portekiz milli takımlarıyla 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor; her iki ülke de Kuzey Amerika topraklarında dünya şampiyonluğunu kazanma konusunda favoriler arasında yer alıyor. Eğer bu en prestijli kupayı kaldırmayı başarırlarsa, başarıları tarihe geçecek.
Önümüzdeki yıllarda, söz konusu başarıdan kalan hatıralar, dünyanın her köşesinden gelen taraftarlar arasında büyük ilgi görecek. Koleksiyoncular, bu yaz bazı tarihi parçaları elde etme şansına sahip olacaklar. Bunlar arasında 1966 finalinden Martin Peters ve Alan Ball'un formaları ile Brezilya'yı ilk zaferine taşıyan Pele'nin 1958'de kazandığı altın madalya da bulunuyor.
BUDDS Dünya Kupası Müzayedesi 25 Haziran 2026'da gerçekleşecek ve 2 Haziran'da çevrimiçi zamanlı müzayede başlayacak. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın. Herhangi bir spor hatırasının ücretsiz çevrimiçi değerlemesi için buraya tıklayın.