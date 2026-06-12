Real Madrid'den teklif gelirse Manchester City'nin Rodri'yi elinde tutması zor olacak - eski Blues oyuncusu ve teknik direktörü, Pep Guardiola'nın ardından daha fazla büyük ismin Etihad'dan ayrılacağını öngörüyor

İngiltere’de kupalarla dolu 10 yılın ardından, efsanevi Katalan teknik direktör Guardiola sözleşmesini erken feshetti ve Premier Lig’in getirdiği stresli yönetim görevinden ayrıldı. Şimdi hak ettiği bir tatilin tadını çıkarmayı dört gözle bekliyor.

City'nin bu ikonik ismin yokluğunda nasıl bir performans sergileyeceği konusunda kaçınılmaz sorular soruluyor. Guardiola'nın eski yardımcısı Enzo Maresca'nın, rekorları alt üst eden bir ismin izinden gitmek gibi pek de kolay olmayan bir görevi üstleneceği tahmin ediliyor.

Maresca, 15 Haziran'da açılacak bir sonraki transfer dönemi öncesinde Etihad'a gelen ve giden oyuncularla ilgili spekülasyonlar sürerken, Blues kadrosuna kendi damgasını vurmak isteyecektir. Bir süredir İspanya milli takımı oyuncusu Rodri'nin memleketinden hayran bakışlar çektiği öne sürülüyor.

Madrid doğumlu ve eski Atletico yıldızı, yakında 30. yaş gününü kutlayacak ve Eylül 2024'te geçirdiği yıkıcı ön çapraz bağ sakatlığından bu yana eskisi gibi görünmüyor. Muhtemelen köklerine dönme ve Santiago Bernabeu'daki "Galacticos"a katılma fırsatını kaçırmayacaktır.