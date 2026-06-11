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Real Madrid'den kovulmasının ardından Fulham, Ruben Amorim'i aday listesine ekledi ve Alvaro Arbeloa ile görüşmelere başladı
Cottagers, teknik direktör görüşmelerine başladı
Silva’nın Craven Cottage’daki beş yıllık görev süresini tamamlamasının ardından, Batı Londra kulübü yeni bir teknik direktör arayışına girdi. The Athletic'e göre, Fulham yetkilileri, Jose Mourinho'nun atanmasından önce Madrid'de altı aylık kısa bir görev süresini tamamlayan Arbeloa ile ön görüşmeler yaptı. Silva, kulübün Premier Lig'deki konumunu sağlamlaştırdı ve 2025'te rekor bir 54 puan toplayarak geçen sezonu 11. sırada tamamladı.
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Amorim aday listesinde yer alıyor
Arbeloa ile resmi görüşmeler başlamış olsa da, kulüp içinde alternatif üst düzey teknik direktör adayları da gündeme gelmiştir. Gazeteci Ben Jacobs, eski Manchester United teknik direktörü Amorim’in kulüp içinde değerlendirildiğini bildiriyor; ancak Amorim’in Craven Cottage’a gelmeye istekli olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.
Ayrıca, kulüp yönetimi Palmeiras teknik direktörü Abel Ferreira, eski Chelsea teknik direktörü Frank Lampard ve daha önce kaleci antrenörü olarak görev yaptığı için kulübü çok iyi tanıyan Hugo Oliveira'yı da değerlendiriyor.
Madrid'deki kabusun ardından Arbeloa için bir İngiliz kurtuluşu mu?
Arbeloa, İspanya milli takımında 56 kez forma giymiş, bir Dünya Kupası, iki Avrupa Şampiyonası ve iki Avrupa Kupası şampiyonluğu kazanmış olmasıyla, futbolculuk kariyerinde muazzam bir başarı geçmişine sahiptir. Ancak, Ocak ayında Xabi Alonso’nun yerine geçtikten sonra Santiago Bernabéu’da geçirdiği son teknik direktörlük dönemi son derece çalkantılı geçti. Madrid, Copa del Rey'de ikinci lig takımı Albacete'ye şok bir şekilde elenmiş, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e yenilmiş ve sonunda şampiyon Barcelona'nın sekiz puan gerisinde sezonu tamamlamıştı.
- Getty Images Sport
Önemli bir yaz randevusu yaklaşıyor
Fulham, yönetim kurulunun yaz transfer dönemi hız kazanmadan önce teknik direktör arayışını bir an önce sonuçlandırmaya çalıştığı için kritik bir hazırlık dönemi ile karşı karşıya. Yeni teknik direktör, istikrarlı bir kadro devralacak ancak Silva'nın üst ligde elde ettiği istikrarlı sonuçları tekrarlama gibi acil bir zorlukla karşı karşıya kalacak. Potansiyel oyuncu ayrılıkları ve rakip kulüplerin şimdiden kadrolarını güçlendirmesi konusunda yoğun spekülasyonlar sürerken, yönetim kurulu, 22 Ağustos'ta 2026-27 Premier Lig sezonu başlamadan önce yeni teknik ekibin tam olarak entegre olmasını sağlamak için kararlı bir şekilde hareket etmelidir.