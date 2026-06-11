Real Madrid'den kovulmasının ardından Fulham, Ruben Amorim'i aday listesine ekledi ve Alvaro Arbeloa ile görüşmelere başladı

Arbeloa ile resmi görüşmeler başlamış olsa da, kulüp içinde alternatif üst düzey teknik direktör adayları da gündeme gelmiştir. Gazeteci Ben Jacobs, eski Manchester United teknik direktörü Amorim’in kulüp içinde değerlendirildiğini bildiriyor; ancak Amorim’in Craven Cottage’a gelmeye istekli olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.

Ayrıca, kulüp yönetimi Palmeiras teknik direktörü Abel Ferreira, eski Chelsea teknik direktörü Frank Lampard ve daha önce kaleci antrenörü olarak görev yaptığı için kulübü çok iyi tanıyan Hugo Oliveira'yı da değerlendiriyor.