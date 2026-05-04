Real Madrid'den kiralık olarak oynayan Endrick, Ligue 1'in devleri için bir başka hayati gol attıktan sonra "Lyon'da kalmak isterim" dedi
Lyon, Rennes'i yenerek Şampiyonlar Ligi umutlarını canlandırdı
Endrick, Cuma gecesi Ligue 1’de Lyon’un Rennes’i 4-2 mağlup ettiği maçta bir kez daha belirleyici bir rol oynadı. Brezilyalı forvet, Paulo Fonseca’nın takımının Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolundaki son hamlesini sürdürmesine yardımcı olmak için sezonun beşinci lig golünü attı.
Bu galibiyetle Lyon, ligde sadece iki maç kala üçüncü sıraya yükseldi. Takım şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için Lille'in iki puan önünde yer alıyor. Lyon'un güçlü performansı, sezonun gidişatını önemli ölçüde değiştirdi ve takımı Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına geri dönme şansını yakaladı.
- AFP
Endrick Fransa'da mutlu ve takıma odaklanmış durumda
Maçın ardından konuşan Endrick, geleceği hakkındaki spekülasyonlara değindi ve Fransa'da geçirdiği zamanın tadını çıkardığını belirterek, burada kalma süresini uzatma olasılığının kapısını araladı.
"Geleceğim mi? Kendimi çok iyi hissediyorum, burada çok mutluyum," diyen Endrick, Ligue1+'yaşunları söyledi: "Takım arkadaşlarımdan memnunum, gerisini ise Tanrı'ya bırakıyorum. Real Madrid'e geri dönmem gerekirse, Real Madrid'e dönerim; buradaki sözleşmemi uzatmam gerekirse, öyle olur, göreceğiz. Burada kalmak isterim; herkes kendimi rahat hissetmem için elinden geleni yapıyor."
Lyon'un yeniden canlanması, Avrupa hedeflerini güçlendiriyor
Endrick, kış transfer döneminde Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'a geldiğinde, takım Avrupa kupalarına katılma potasından oldukça uzaktaydı. Ancak Fonseca yönetiminde yaşanan olağanüstü dönüş, takımı Şampiyonlar Ligi yarışına soktu.
Rennes maçı hakkında konuşan Endrick, "Harika hissettim, takım adına çok mutluyum, önemli bir maçtı. İyi savunma yapıyoruz, sağlamız ve büyük fark yaratacak hücum kalitemiz var. Savunmada her zaman kararlı olmalısınız, çalışmaya devam ediyorum, gol atmalıyım ve gol atamazsam takım için çaba göstermeliyim. Yeterince çaba göstermezsem yedek kulübesinde otururum ama bugün gol attım, gol atmaya devam ettim ve çok mutluyum."
Geriye iki kritik maç kaldı
Lyon, sezonun son haftasında Lens'i ağırlamadan önce Toulouse'a yapacağı kritik bir deplasman maçına çıkacak. Bu maçlar, takımın ligi ilk üçte bitirip bitiremeyeceğini belirleyecek. Endrick golcü formunu sürdürür ve Lyon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırsa, Fransız kulübü yaz transfer döneminde onu takımda tutmak için çaba gösterebilir; ancak Brezilya milli takım oyuncusunun Real Madrid ile 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.