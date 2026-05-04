Real Madrid'den kiralık olarak oynayan Endrick, Ligue 1'in devleri için bir başka hayati gol attıktan sonra "Lyon'da kalmak isterim" dedi

Endrick, Cuma gecesi Ligue 1’de Lyon’un Rennes’i 4-2 mağlup ettiği maçta bir kez daha belirleyici bir rol oynadı. Brezilyalı forvet, Paulo Fonseca’nın takımının Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolundaki son hamlesini sürdürmesine yardımcı olmak için sezonun beşinci lig golünü attı.

Bu galibiyetle Lyon, ligde sadece iki maç kala üçüncü sıraya yükseldi. Takım şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için Lille'in iki puan önünde yer alıyor. Lyon'un güçlü performansı, sezonun gidişatını önemli ölçüde değiştirdi ve takımı Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına geri dönme şansını yakaladı.