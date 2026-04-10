AFP
Çeviri:
Real Madrid'den kiralık olarak oynayan Endrick, 19 yaşındaki eşi Gabriely Miranda'dan bir bebek beklediğini duyurdu
Selecao yıldızının ailesi büyüyor
Endrick ve eşi, 24 yaşındaki model Gabriely, 10 Nisan'da Instagram'da paylaştıkları ortak bir gönderiyle hamileliği doğruladı. Çift, bu özel anı kutlamak için bir dizi profesyonel fotoğraf paylaştı ve iki köpeklerini de içeren genişleyen ailelerine atıfta bulunarak "Artık beş kişiyiz" mesajını ekledi.
Bu haber, çiftin görkemli bir beyaz düğün törenini kutlamasından sadece dokuz ay sonra geldi.
- Getty/GOAL/IG:@gabriely@endrick
Lyon'da sahada elde edilen başarı
Hamilelik haberi, Olympique Lyon'da geçirdiği son derece verimli kiralık döneminin ortasında geldi. Düzenli olarak ilk 11'de forma giyebilmek amacıyla Real Madrid'den Fransız kulübüne kiralık olarak katılan genç oyuncu, burada büyük bir gelişme gösterdi. Ligue 1 ekibinde çıktığı 12 maçta şimdiden 4 gol ve 4 asist kaydetti.
Yurtiçindeki performansı, Carlo Ancelotti yönetimindeki milli takıma geri çağrılmasını sağladı. Endrick, Brezilya'nın Hırvatistan'a karşı oynadığı maçta belirleyici bir rol üstlendikten sonra, eşinin yoğun baskı altında olduğu dönemde kendisine nasıl yardımcı olduğunu ayrıntılı olarak anlattı ve "eşimden gelen mesajın ardından, hissettiğim tüm baskı ve korku bir anda yok oldu" dedi.
Fırtına gibi bir aşk ve 'ilişki sözleşmesi'
Çiftin ilişkisi, 2023 yılının sonlarında bir alışveriş merkezinde tanıştıklarından beri Brezilya medyasının odak noktası haline geldi. Miranda, ilk karşılaşmalarını daha önce "ilk görüşte aşk" olarak tanımlamıştı ve ikilinin birlikte geçirdiği süreç oldukça hızlı ilerledi. Aralık 2023'teki Bola de Prata ödül töreninde ilişkilerini kamuoyuna duyuran çift, Endrick 18 yaşına girer girmez Eylül 2024'te nikah dairesinde evlendi.
Çift, benzersiz "ilişki sözleşmeleriyle" de ün kazandı. Sözleşmede, her gün "seni seviyorum" demenin zorunlu olması ve taraflardan herhangi birinin kamuoyu önünde tartışmaya girmesi veya olumsuz davranışlar sergilemesi durumunda hediye şeklinde para cezası ödenmesi gibi maddeler yer aldığı bildiriliyor. Alışılmadık şartlara rağmen, çift, Endrick'in Avrupa futboluna geçiş süreci boyunca ayrılmaz bir ikili olmaya devam etti.
- Getty Images Sport
Ufukta Dünya Kupası hayalleri
Özel hayatında yeni bir dönüm noktasına ulaşan Endrick, yaklaşan 2026 Dünya Kupası için Brezilya'nın nihai kadrosunda yer almayı hedeflemeye devam ediyor. Selecao formasıyla sergilediği son performansları Ancelotti'nin övgüsünü kazanan Endrick'in, bu yaz beş kez dünya şampiyonu olan takımın kilit isimlerinden biri olması bekleniyor.
Endrick, kadroya girme şansı konusunda mütevazı davranmaya devam ediyor ve şöyle diyor: "Brezilya için ne yapabilirsek yapacağız. Bundan hiç şüphem yok. Ve çalışmaya devam edeceğiz, çünkü hiçbir şey sıkı çalışmaktan daha etkili değildir."