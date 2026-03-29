Endrick’in Real Madrid’e transferi büyük bir coşkuyla karşılandı, ancak Santiago Bernabéu’da forma giymek için yaşanan yoğun rekabet, onun sahada yer bulma imkânlarını kısıtladı.

Gelişimini sürdürmek ve milli takım seçicilerinin dikkatini çekmek için gerekli süreyi bulmak isteyen genç forvet, kış transfer döneminde Lyon'a kiralık olarak gitmeyi tercih etti.

Ligue 1'e geldiğinden beri, Brezilyalı genç yetenek Fransız futbolunun fiziksel yapısına hızla uyum sağladı ve onu Güney Amerika'nın en çok aranan yeteneklerinden biri yapan keskin bitiricilik ve patlayıcı hızını sergiledi.

Bu transferin meyvesini verdiği görülüyor; forvet, Ligue 1'deki ilk dokuz maçında yedi gol katkısı kaydetti.