Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da oynayan Endrick, Lyon'daki etkileyici başlangıcının ardından Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girme şansına dair samimi bir değerlendirmede bulundu
Fransa'da yeni bir başlangıç
Endrick’in Real Madrid’e transferi büyük bir coşkuyla karşılandı, ancak Santiago Bernabéu’da forma giymek için yaşanan yoğun rekabet, onun sahada yer bulma imkânlarını kısıtladı.
Gelişimini sürdürmek ve milli takım seçicilerinin dikkatini çekmek için gerekli süreyi bulmak isteyen genç forvet, kış transfer döneminde Lyon'a kiralık olarak gitmeyi tercih etti.
Ligue 1'e geldiğinden beri, Brezilyalı genç yetenek Fransız futbolunun fiziksel yapısına hızla uyum sağladı ve onu Güney Amerika'nın en çok aranan yeteneklerinden biri yapan keskin bitiricilik ve patlayıcı hızını sergiledi.
Bu transferin meyvesini verdiği görülüyor; forvet, Ligue 1'deki ilk dokuz maçında yedi gol katkısı kaydetti.
"Tanrı ile her şey mümkündür"
Brezilya’nın son kadrosuna seçilmesinin ardından uluslararası kariyerine ilişkin konuşan 18 yaşındaki oyuncu, geçirdiği süreç ve hedeflerinin zaman içindeki değişimi konusunda samimi açıklamalarda bulundu. Endrick, FourFourTwo’ya verdiği röportajda mevcut durumuna dair içten bir değerlendirmede bulunarak şunları söyledi: “Lyon’da bu kadar güçlü bir başlangıç yapacağımı beklemiyordum, ama Tanrı imkansızı mümkün kıldı. Bir süre önce Dünya Kupası’nda yer alabileceğime inanmıyordum, ama Tanrı ile her şey mümkün. Hiçbir şeyden şüphe duymuyorum – üzerime düşeni yapıp günü gününe yaşayacağım. Ben şimdiki zamanda yaşıyorum. Lyon'da iyi antrenman yapmalı, fitness programımı takip etmeli, sağlıklı kalmalı ve maçlarda iyi performans göstermeliyim. Tanrı isterse, Haziran ayında Dünya Kupası'nda olacağım.”
Brezilya kadrosu için rekabet
Brezilya milli takımında ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası olmak kolay bir iş değil, özellikle de Ancelotti'nin elinde çok sayıda yetenekli oyuncunun bulunduğu hücum pozisyonlarında. Vinicius Junior, Rodrygo ve Raphinha gibi isimler kendini kanıtlamış yıldızlarken, diğer yükselen yetenekler de kadroya girmek için sürekli baskı yapıyor.
CBF'nin teknik ekibinin Endrick'in gelişimini yakından takip ettiği bildiriliyor. Hem merkez forvet hem de kanat pozisyonlarında oynayabilme yeteneği, ona bir ay süren turnuva boyunca paha biçilmez bir taktiksel çok yönlülük kazandırıyor.
Ligue 1 gibi rekabetçi bir lige kiralanmayı seçerek Endrick, yaşının ötesinde bir olgunluk sergilemiş ve uluslararası kariyerinin uzun vadeli yararı için kısa vadede Real Madrid'de kalmanın prestijinden vazgeçmiştir.
Dünya Kupası'na bakış
Lyon taraftarları yeni yıldızlarına kısa sürede ısındı; eğer bu yükseliş eğilimi devam ederse, Real Madrid yaz aylarında çok daha olgun ve kendine güvenen bir oyuncuyu tekrar kadrosuna katmış olacak.
Şu an için Endrick'in odak noktası, mevcut kulübünün ligdeki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak ve Brezilya milli takımının gözünde vazgeçilmez bir oyuncu olmaya devam etmek arasında bölünmüş durumda. Eğer mevcut gidişatını sürdürürse, bir zamanlar imkansız görünen Dünya Kupası'nda oynama hayali gerçeğe dönüşebilir.
Salı gecesi Brezilya'nın Hırvatistan ile oynayacağı bir sonraki hazırlık maçında sahaya çıkmayı umut ediyor.