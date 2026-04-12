(C)Getty Images
Çeviri:
Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da forma giyen Endrick, Paulo Fonseca'nın eleştirilerine, oyuna sonradan girerek sergilediği muhteşem performansla mükemmel bir cevap verdi
Fonseca genç yıldızından daha fazlasını bekliyor
Fonseca, Pazar günkü maç öncesinde genç forvetinden bahsederken sözünü sakınmadı. Lyon, dokuz maçtır galibiyet alamayan kötü bir dönemden geçerken, teknik direktör Endrick'e net bir mesaj verdi ve "Daha fazlasını yapmakla yükümlü" dedi. Fonseca, kulübün sezonun sonlarında Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde genç oyuncunun rolünü özellikle vurguladı. Sonuç olarak, Lorient ile oynanan maçta Real Madrid'den kiralanan oyuncuyu Rachid Ghezzal'ın yerine yedek kulübesinde başlatması, kasıtlı bir taktiksel mesaj gibi göründü.
- Getty
Süper yedek, maçın gidişatını değiştirdi
Maç öncesinde genç oyuncu, tüm turnuvalarda Lyon formasıyla toplam 18 maçta 1.286 dakika sahada kalmış, 6 gol ve 5 asist kaydetmişti. Yalnızca Ligue 1’de ise 10 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı. Bu sağlam istatistiklere rağmen, ondan daha fazlasını yapması bekleniyordu. Durgun geçen ilk yarının ardından Fonseca, devre arasında üçlü bir oyuncu değişikliği yaptı ve Brezilyalı oyuncuyu Corentin Tolisso ve Orel Mangala ile birlikte oyuna soktu. Beş dakika içinde, teknik direktörün beklentilerini haklı çıkardı. Sağ kanattan hızlanan Endrick, Roman Yaremchuk'a nokta atışı bir orta yaptı ve Yaremchuk'un kafa vuruşuyla ev sahibi takım hak ettiği bir üstünlüğü ele geçirdi.
Lorient karşısında hayati öneme sahip galibiyeti garantilemek
56. dakikada Brezilyalı forvet bir kez daha oyunun merkezindeydi. Endrick boş alana girerek Lorient kalecisi Yvon Mvogo’yu zor bir kurtarışa zorladı; Tolisso ise seken topu boş kaleye kafayla göndererek skoru ikiye katladı. İki gol geride olmasına rağmen konuk takım pes etmedi ve Bamba Dieng'in ceza sahasında düşmesi üzerine penaltı talep etti. Ancak hakem Benoît Bastien, deneysel canlı stadyum ses sistemini kullanarak seyircilere daha önce bir faul olduğunu açıkladı. Dominik Greif daha sonra muhteşem bir kurtarışla Lyon'un kalesini gole kapattı.
- AFP
PSG ile yapılacak büyük karşılaşma öncesinde
Lyon, Ligue 1'de yeniden beşinci sıraya yükseldi ve ilk üçle arasındaki puan farkı sadece iki puana indi. Fonseca, önümüzdeki hafta sonu Parc des Princes'te lig lideri Paris Saint-Germain ile oynayacakları kritik deplasman maçı öncesinde, takımının bu önemli ivmeyi sürdürebilmesini umut ediyor.