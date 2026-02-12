AFP
Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da forma giyen Endrick, Nantes maçında gördüğü kırmızı kartın ardından cezasının boyutunu öğrendi.
LFP, kırmızı kart cezasını bir maçlık men cezasına indirdi
Lyon forveti Endrick, Ligue 1 disiplin yetkililerinin Nantes maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili hoşgörü gösterme kararı almasıyla uzun süreli cezadan kurtuldu. Real Madrid'den kiralık olarak forma giyen Brezilyalı milli oyuncu, Lyon'un 1-0 kazandığı maçın ikinci yarısında hakem tarafından doğrudan kırmızı kart görmesi üzerine üç maçlık ceza ile karşı karşıya kalmıştı.
Ancak Çarşamba günü LFP Disiplin Komitesi'nin yaptığı toplantının ardından, doğrudan kırmızı kartın iptal edilmesine karar verildi. Maç görüntülerini inceledikten ve olayın yeniden sınıflandırılmasını savunan hakemin maç sonrası raporunu dikkate aldıktan sonra, komite cezayı ikinci sarı karta indirdi.
Sonuç olarak, Endrick artık şiddet içeren davranışlar için öngörülen uzatılmış ceza yerine zorunlu bir maçlık ceza alacak.
LFP'den yapılan açıklamada, "Görüntüleri izledikten ve kırmızı kartın geri çekilmesini öneren hakemin raporunu okuduktan sonra, Disiplin Kurulu kırmızı kartı geri çekmeye ve ikinci sarı kartla değiştirmeye karar verdi, bu da oyun dışı kalmasına neden oldu" denildi.
"Böylece komisyon, bir maçlık ceza verdi."
Nantes'in gergin galibiyetinde gergin anlar
Olay, Groupama Stadyumu'nda oynanan çekişmeli maçın 61. dakikasında meydana geldi. Lyon 1-0 önde iken, Endrick'in Nantes orta saha oyuncusu Dehmaine Tabibou ile çarpışmasıyla gerginlik doruğa ulaştı. 19 yaşındaki oyuncu, sinirlenerek topun olmadığı bir anda rakibine tekme attı ve hakem hemen kırmızı kart gösterdi.
O anda, bu kırmızı kart Lyon'a pahalıya mal olacak gibi görünüyordu, çünkü maçın son yarım saatini 10 kişi oynamak zorunda kalacaklardı. Teknik direktör Paulo Fonseca bu karara itiraz etti ve maçtan sonra şunları söyledi: "Bana göre çok sert, çok sert bir karardı. Olaydan önce çok açık bir faul vardı. Nantes oyuncusu topa oynamak niyetinde değildi, Endrick'i engellemek niyetindeydi."
Ev sahibi takım için şanslı olan şey, Pavel Sulc'un ilk yarıdaki golüyle tüm turnuvalarda 12. galibiyetini elde etmek için avantajını korumayı başarmış olmasıydı.
Brezilyalı genç oyuncu Ligue 1'in taleplerine uyum sağlıyor
Endrick'in Lyon'a transferi, Santiago Bernabeu'da elde edemediği oyun süresini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Rodrygo'nun İspanya'nın başkentinde forvet pozisyonlarını domine etmesi nedeniyle, genç oyuncu Xabi Alonso yönetimindeki takımda yer bulamadı ve sakatlığından döndükten sonra teknik direktörün yönetiminde sadece iki maçta forma giydi. Alonso'nun kovulmasından hemen önce, Madrid, genç yeteneğinin rekabetçi bir Avrupa liginde gelişimini sürdürmesini sağlamak ve oyuncunun Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna girme şansını artırmak için Ocak ayında kiralanmasını onayladı.
Fransa'ya geldiğinden beri Endrick, Madrid'i onu transfer etmeye ikna eden parlaklığını sergiledi. Lyon'un Avrupa Ligi'nde zirveye çıkması ve Ligue 1'de üçüncü sıraya yükselmesi sırasında altı maçta beş gol attı ve bir asist yaptı.
Strasbourg maçının dönüş tarihi belirlendi
LFP'nin kararının hemen ardından Endrick, Lyon'un yaklaşan Ligue 1 maçında forma giyemeyecek. Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde büyük önem taşıyan Nice ile oynanacak merakla beklenen maçta forma giyemeyecek.
Ancak, indirilen ceza, hemen ardından tekrar kadroya girebileceği anlamına geliyor. Endrick, bir hafta sonra Strasbourg ile oynanacak maçta kadroya geri dönebilecek.
Lyon için, dinamik forvetlerinin bu kadar çabuk geri dönmesi bir rahatlama. Sıralamada yükselip sezonu güçlü bir şekilde bitirmek isteyen Lyon, Endrick'in odaklanmış, disiplinli ve tüm gücüyle oynamasına ihtiyaç duyacak. Cezanın indirilmesi, Endrick'e bir ay boyunca kenarda oturmak yerine, hızlı bir şekilde telafi etme şansı veriyor.
