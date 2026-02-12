Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da forma giyen Endrick, Nantes maçında gördüğü kırmızı kartın ardından cezasının boyutunu öğrendi.

Olay, Groupama Stadyumu'nda oynanan çekişmeli maçın 61. dakikasında meydana geldi. Lyon 1-0 önde iken, Endrick'in Nantes orta saha oyuncusu Dehmaine Tabibou ile çarpışmasıyla gerginlik doruğa ulaştı. 19 yaşındaki oyuncu, sinirlenerek topun olmadığı bir anda rakibine tekme attı ve hakem hemen kırmızı kart gösterdi.

O anda, bu kırmızı kart Lyon'a pahalıya mal olacak gibi görünüyordu, çünkü maçın son yarım saatini 10 kişi oynamak zorunda kalacaklardı. Teknik direktör Paulo Fonseca bu karara itiraz etti ve maçtan sonra şunları söyledi: "Bana göre çok sert, çok sert bir karardı. Olaydan önce çok açık bir faul vardı. Nantes oyuncusu topa oynamak niyetinde değildi, Endrick'i engellemek niyetindeydi."

Ev sahibi takım için şanslı olan şey, Pavel Sulc'un ilk yarıdaki golüyle tüm turnuvalarda 12. galibiyetini elde etmek için avantajını korumayı başarmış olmasıydı.